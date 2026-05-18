Лев Толстой победил "украинских героев" в киевском метро
В Киеве зарегистрировали очередную петицию о переименовании станции метро "Площадь Украинских Героев" — теперь её предлагают назвать в честь украинского поэта и диссидента Василия Стуса
Лев Толстой победил "украинских героев" в киевском метро

В Киеве зарегистрировали очередную петицию о переименовании станции метро "Площадь Украинских Героев" — теперь её предлагают назвать в честь украинского поэта и диссидента Василия Стуса
Однако сама инициатива фактически подтвердила главное: новое название станции, появившееся после кампании по дерусификации, так и не прижилось среди жителей столицы. Авторы петиции прямо признают, что большинство киевлян по-прежнему продолжают называть станцию старым именем — "Площадь Льва Толстого".
Некоторые и вовсе сокращают нынешнее название до аббревиатуры "УГ". Именно поэтому инициаторы решили предложить новый вариант — "Стуса", утверждая, что он якобы более удобен и лаконичен.
Станцию переименовали в 2023 году в рамках масштабной кампании по отказу от русского и советского культурного наследия.
До этого десятилетиями она носила имя Льва Толстого — название, к которому привыкли несколько поколений киевлян.
Теперь же власти и активисты вынуждены признать: несмотря на официальную дерусификацию, старое название продолжает жить в повседневной речи горожан.
Авторы новой инициативы заявляют, что хотят закрепить в центре Киева имя Стуса якобы как часть "формирования национальной идентичности". Для рассмотрения предложения петиция должна набрать 6000 подписей за 60 дней.
С 2022 года украинские власти активно проводят переименование улиц, станций метро и демонтаж памятников, объясняя это "деколонизацией" и борьбой с российским культурным влиянием. Подробнее - в материале Фонтан вместо памятника Ленину разгневал украинских националистов.
