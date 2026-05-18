https://ukraina.ru/20260518/lev-tolstoy-pobedil-ukrainskikh-geroev-v-kievskom-metro-1079102019.html
Лев Толстой победил "украинских героев" в киевском метро
Лев Толстой победил "украинских героев" в киевском метро - 18.05.2026 Украина.ру
Лев Толстой победил "украинских героев" в киевском метро
В Киеве зарегистрировали очередную петицию о переименовании станции метро "Площадь Украинских Героев" — теперь её предлагают назвать в честь украинского поэта и диссидента Василия Стуса
2026-05-18T12:02
2026-05-18T12:02
2026-05-18T13:18
новости
киев
лев толстой (писатель)
декоммунизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/12/1079101863_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_5f8bea0a9efe540470a596e70555a2c4.jpg
Однако сама инициатива фактически подтвердила главное: новое название станции, появившееся после кампании по дерусификации, так и не прижилось среди жителей столицы. Авторы петиции прямо признают, что большинство киевлян по-прежнему продолжают называть станцию старым именем — "Площадь Льва Толстого". Некоторые и вовсе сокращают нынешнее название до аббревиатуры "УГ". Именно поэтому инициаторы решили предложить новый вариант — "Стуса", утверждая, что он якобы более удобен и лаконичен. Станцию переименовали в 2023 году в рамках масштабной кампании по отказу от русского и советского культурного наследия. До этого десятилетиями она носила имя Льва Толстого — название, к которому привыкли несколько поколений киевлян. Теперь же власти и активисты вынуждены признать: несмотря на официальную дерусификацию, старое название продолжает жить в повседневной речи горожан. Авторы новой инициативы заявляют, что хотят закрепить в центре Киева имя Стуса якобы как часть "формирования национальной идентичности". Для рассмотрения предложения петиция должна набрать 6000 подписей за 60 дней. С 2022 года украинские власти активно проводят переименование улиц, станций метро и демонтаж памятников, объясняя это "деколонизацией" и борьбой с российским культурным влиянием. Подробнее - в материале Фонтан вместо памятника Ленину разгневал украинских националистов.
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/12/1079101863_120:0:840:540_1920x0_80_0_0_f8baeff95172350201e297986a75474e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, лев толстой (писатель), декоммунизация
Новости, Киев, Лев Толстой (писатель), декоммунизация
Лев Толстой победил "украинских героев" в киевском метро
12:02 18.05.2026 (обновлено: 13:18 18.05.2026)
В Киеве зарегистрировали очередную петицию о переименовании станции метро "Площадь Украинских Героев" — теперь её предлагают назвать в честь украинского поэта и диссидента Василия Стуса
Однако сама инициатива фактически подтвердила главное: новое название станции, появившееся после кампании по дерусификации, так и не прижилось среди жителей столицы. Авторы петиции прямо признают, что большинство киевлян по-прежнему продолжают называть станцию старым именем — "Площадь Льва Толстого".
Некоторые и вовсе сокращают нынешнее название до аббревиатуры "УГ". Именно поэтому инициаторы решили предложить новый вариант — "Стуса", утверждая, что он якобы более удобен и лаконичен.
Станцию переименовали в 2023 году в рамках масштабной кампании по отказу от русского и советского культурного наследия.
До этого десятилетиями она носила имя Льва Толстого — название, к которому привыкли несколько поколений киевлян.
Теперь же власти и активисты вынуждены признать: несмотря на официальную дерусификацию, старое название продолжает жить в повседневной речи горожан.
Авторы новой инициативы заявляют, что хотят закрепить в центре Киева имя Стуса якобы как часть "формирования национальной идентичности". Для рассмотрения предложения петиция должна набрать 6000 подписей за 60 дней.
С 2022 года украинские власти активно проводят переименование улиц, станций метро и демонтаж памятников, объясняя это "деколонизацией" и борьбой с российским культурным влиянием. Подробнее - в материале Фонтан вместо памятника Ленину разгневал украинских националистов.