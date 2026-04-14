"Маркеры идентичности": фонтан вместо памятника Ленину разгневал украинских националистов
15:55 14.04.2026 (обновлено: 16:02 14.04.2026)
 
На месте снесённого памятника Ленину в Киеве городские власти планируют построить фонтан, однако украинский Институт национальной памяти против такого решения. Об этом сообщает УНН
Памятник Ленину в Киеве был разрушен в декабре 2013 года во время массовых беспорядков, предшествовавших государственному перевороту. Впоследствии эти события назвали "революцией достоинства".
"В центре Киева планируют обновить общественное пространство на бульваре Тараса Шевченко и улице Крещатик, сделав его безбарьерным и комфортным для всех. Проект предусматривает обустройство территории в соответствии с принципами благоустройства и современными стандартами городской среды. Его реализуют при поддержке и с участием меценатов", — сообщили в администрации Киева.
Глава украинского Института нацпамяти Александр Алферов раскритиковал идею установки фонтана. По его мнению, "в это время, как никогда, нам необходимо очень внимательно и тщательно расставлять наши маркеры идентичности и выстраивать крепкую памятную память и мемориализацию".
"И тут – фонтан. Для меня – это как переименовать улицу Ленина в Абрикосовую. Ну, что-то нейтральное, все одно – потом еще какая-то власть будет, вторая, третья. Чего возиться? Наделаем серых зон. А сознание молодого поколения – пусть в школе закаляется", - написал Алферов.
Он поделился соображениями о том, что должно быть на месте памятника Ленину.
"Один конец бульвара Шевченко, где раньше был памятник Щорсу, выходит на улицу Петлюры. А этот - на Бессарабку и улицу Скоропадского. В центре бульвара есть памятник Грушевскому. То есть, для столицы есть прекрасная артерия, которая бы мемориализировала период независимости Украины 1917-1920: создание памятника Петлюре, где раньше был Щорс, и памятника Скоропадскому, где раньше был Ленин. В центре уже есть Грушевский", - добавил глава института.
Он отметил, что его мнение в нынешних условиях "должно быть одним из многих, которые будут представлены на публичном обсуждении и последующем конкурсе".
"Как председатель экспертной группы по дерусификации в Киеве - мне этот шаг непонятен, потому что не вписывается в стратегию названий в Киеве, где, как я думал, мы были одним из флагманов на Украине. Как киевлянин в 5 поколении - считаю это решение странным: мой Город имеет величественную историю. Как глава Украинского института национальной памяти – считаю решение опасным", - подчеркнул Алферов.
Памятник Ленину был установлен в декабре 1946 года на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик, перед Бессарабской площадью (напротив Бессарабского рынка). В декабре 2013 года памятник был повален, а затем разбит на "сувениры", а в 2018 году перед постаментом, оставшимся от поваленного памятника, со стороны Бессарабского рынка была установлена скульптура "Средний путь" румынского скульптора Богдана Рацы в виде человеческой руки синего цвета.
