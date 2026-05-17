https://ukraina.ru/20260517/metafizika-mirovykh-voyn-protokoly-osobennosti-urovni-smysly-1079069525.html

Метафизика мировых войн: протоколы, особенности, уровни, смыслы

Метафизика мировых войн: протоколы, особенности, уровни, смыслы - 17.05.2026 Украина.ру

Метафизика мировых войн: протоколы, особенности, уровни, смыслы

В последнее время термин "война" стал одним из самых употребляемых во всех видах электронных и бумажных средств информации. Не знаю, как для разного рода бизнесменов, но для целой армии аналитиков, экспертов, комментаторов война давно уже стала "мать родна". Но бывают случаи, когда количество не переходит в качество. Видимо, тот случай.

2026-05-17T08:48

2026-05-17T08:48

2026-05-17T08:48

мнения

украина

россия

дональд трамп

нато

9 мая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079019077_0:132:2838:1728_1920x0_80_0_0_7ee76ac48e40884562f08de952914568.jpg

Наверное, поэтому нынешние военные прецеденты, ситуации, столкновения от Украины до Ирана трактуют совершенно по-разному. Для кого-то это "Третья мировая", для кого-то "гибридная", "прокси", "война по доверенности", а для кого-то и целая "Четвертая мировая". Копия ситуации с характеристикой слона, ощупывающими его части тела слепыми "экспертами": "Слон - это змея", "слон - это тумба"…Да, мир един и неделим. Но различные его регионы, субрегионы, континенты и ойкумены находятся в различных условиях, зонах влияния, цивилизационных проектах, шлейфах исторического времени.Берусь утверждать, что военные события на Украине и вокруг, баталии в Иране и вокруг, при всех взаимосвязях, это по сути разные войны. На Украине пытаются закончить "Вторую мировую". В Иране пытаются развязать "Третью"…Каждое 9 мая, каждый День Победы - это бесчисленный ответ на бесконечный вопрос "хотят ли русские войны?". Ну, нет, разумеется! Хотят закончить, в конце концов, и праздновать, праздновать, казалось бы, бесспорное сокрушение фашизма, нацизма, гитлеризма…Не получается никак. Почему? А в Европе говорят, что мы вовсе не победили в 45-м. Намекают, что не было никакой капитуляции в Берлине. А была "уловка 45". Была лукавая передышка, как в Минске. И кинули нас как лохов и там, и там.Действительно ведь, фактическое торжество в нынешнем Киеве разгромленной идеологии в тогдашнем Берлине, ну никак не умещается в один кейс с Победой. Намекается, что как бы победили "они". Внуки и дети, казалось бы, безусловно проигравших, возглавили страны, воевавшие с Союзом.Именно они реинкарнировали Рейх - "коалицию желающих" - и по-хозяйски осваивают громадные просторы бывших союзных территорий. Даже "Леопарды" с крестами вернули на украинские черноземы…Мир - это "способ существования белковых тел", а война - это способ их уничтожения. И у каждой войны - свой способ. Россия долго, невыносимо долго отступала под натиском реванша "коалиции проигравших".Расширение НАТО, без причин и аргументов; госперевороты за окраинами Альянса вне логики и за пределами смыслов; беспардонное вмешательство в чужие политические и информационные пространства…Осталось только воскликнуть с кейтельскими интонациями: "И это мы были победители?"И вот тогда, после сжатия геополитической пружины до предела, собственно, и пошла обратка - контратака под названием СВО. Операция по защите статуса победителя ВОВ. Оборона бывших победителей от бывших лузеров. Акция по реставрации исторической капитуляции…В этом контексте дико слышать о "российской агрессии" на Украине. Когда речь на деле идет об сильно запоздавшем отражении сил реванша, прущих на Отечество. Тут, собственно, нет предмета для спора. Точнее, спора о причинах военных событий. Но есть предмет спора об их методах.Россия, доигрывая по сути Вторую мировую, инстинктивно придерживается всех ее вошедших в национальный геном архетипов, правил, протоколов. Это как боксер, бесспорно победивший нокаутом, пытается остановить вдруг очнувшегося противника теми же ударами. Даже если тот в бешенстве поражения кусается, плюется и лягается ниже пояса. Да, бывает, что и "Москва бьет с носка". Но не ниже пояса… И этот поединок будет закончен соответственно.Россия завершит Вторую мировую по ее правилам и способам. Завершит окончательной капитуляцией и окончательным разгромом кодлы "наследников". И, скорее всего, в том же Берлине. "Историческая справедливость", называется.Ведь в нарицательном Берлине не только был подведен итог отгремевшей планетарной войны. Там же давались горячие обещания о нерасширении НАТО "ни на дюйм".И оттуда сегодня, повторюсь, направляются в степи Украины танки с крестами.Оттуда фактически летят уже вместо "лапотников" беспилотники со свастикой немецкого производства.Оттуда выплачиваются эмитируемые ЕЦБ на территории Германии миллиарды евро на нынешнюю стадию войны.Даже украинских сирот вывозят, как некогда, в Германию…Наверное, и поэтому Россия в какой-то мере отвечает "по-немецки", конвенционально. И это ей ставят, как ни странно, зачастую в упрек. Не пора ли, мол, начать воевать "по-еврейски"? Точнее, по-израильски.Где нет никаких ограничений и запретов; где не существует понятия "военных преступлений"; где терроризм не исключение, а способ мышления; где ликвидация лидеров врагов не крайние меры, а начальные; где подлость - повод не для стыда, а для гордости; где победа называется "сделкой"…Короче, где действуют не рудименты протоколов Второй, а беспредел Третьей мировой…Эх, наверное, можно было б зашарашить в "промежность" врагам со всего маха. Но так уж мы устроены - даже в детстве "лежачего не бить". Хоть уличные, но правила.А вот южнее фаса завершающейся Второй мировой Израиль заталкивает американского увальня на фас Третьей. Ну, прям как Баба Яга пытается впихнуть раскорячивающегося терпилу в свою печь. Или как Эпштейн завлекает на свой остров…Вот там все средства - абсолютно все - хороши. Абсолютная ложь, запредельная жестокость, брутальный прагматизм, бездонная содомия. То есть окончательная отмена любой морали и веры. Замена биологического механическим. Перевод фашизма с социального уровня на технический…Даже у войн есть свои правила. Точнее, были вплоть до Второй мировой. У Третьей - нет. Поэтому и дрогнула холеная Европка в ответ на приглашение Трампа, или его поводырей перейти на третий уровень. Чуют, мерцы, макроны и прочие ляйны, что и второй не пройдут. Разве что украинские "торчки" могут повестись. И то после запредельной дозы.А нам так вообще не надо. Заняты старыми "хвостами" - возвратом статуса победителя. Трудно, но неизбежно…Меня часто спрашивают, кто помогает России выйти часто невероятным, чудесным образом из, казалось бы, безнадежных ситуаций. Отвечаю, что есть Некто и есть Нечто.Про первое умолчу, чтоб не обвинили в комплиментарности. Про второе скажу, но не точно.Вот, кто изобрел Бессмертный полк? Кто под его знаменем вывел сотни тысяч неравнодушных людей на улицы, казалось бы "чужих" уже, городов Средней Азии в прошедший праздник? Вряд ли можно назвать конкретные имена. Это именно сакральное Нечто. Не умерший дух победителей, воля народов к жизни, торжество социального над индивидуальным, не только этика, но и эстетика истории…Короче, нельзя проиграть войну, которую уже выиграли. Нельзя безоговорочную капитуляцию заменять подлыми интерпретациями. Нельзя выиграть войну, имея самое сложное оружие, но не имея элементарной совести…Вообще, Третья мировая - это исключение человеческого фактора из любого военного столкновения. Это не человеческие страсти уровня, пусть мифической, "Эпической силы", а фантасмагория типа "Молота Эпштейна".Геббельс с совестью сражался, а искусственный интеллект про совесть и не слышал. Поэтому техно-фашизм - вершина эволюции его социального предка.Говорят, что у начальников Второй мировой случались "перепады настроения". Наверное, связанные с перепадами в их сознании смыслов. Поразительно, но и у ИИ-беспилотников случаются "перепады настроения". Но они связаны всего лишь с перепадами электрического напряжения…И нам все же предстоит добить "предка", чтобы не вырвался на просторы его "внучек". Простой как розетка и страшный как конец мира.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

мнения, украина, россия, дональд трамп, нато, 9 мая