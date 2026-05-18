https://ukraina.ru/20260518/ssha-na-poroge-vyborov-pochemu-respublikantsy-trampa-proigryvayut-demokratam-baydena-1079079111.html

США на пороге выборов. Почему республиканцы Трампа проигрывают демократам Байдена

США на пороге выборов. Почему республиканцы Трампа проигрывают демократам Байдена - 18.05.2026 Украина.ру

США на пороге выборов. Почему республиканцы Трампа проигрывают демократам Байдена

В конце первой декады мая вышло нашумевшее социологическое исследование от Atlas Intel, которое предвещает республиканцам разгромный результат на промежуточных выборах с отставанием в 14,5% голосов. В контексте результатов американских выборов последних десятилетий такой разрыв выглядит немыслимым.

2026-05-18T06:50

2026-05-18T06:50

2026-05-18T10:39

эксклюзив

сша

америка

украина

джо байден

дональд трамп

иисус христос

демократическая партия

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060313006_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_f6b0ba6a313e473c4f7613c0a222365b.jpg

Кроме этого, социология отражает крайне глубокий раскол американского общества, недовольство избирателей существующим положением дел, размывание идейно-политического предложения обеих партий и витающую в воздухе необходимость срочного поиска новой американской идентичности.Формирование нынешнего раскола было заложено ещё в начале 90-х годов, когда в мейнстримной политике США с подачи либерально настроенных интеллектуалов закрепились идеи универсализма и мультикультурализма, на бумаге органически дополняющие друг друга.Универсализм провозглашал наличие широкого числа общечеловеческих ценностей, наличие которых характерно для всех людей вне зависимости от их культурной или религиозной принадлежности. Устройство же Соединенных Штатов, державы, которая только что победила в Холодной войне, и её союзниц-демократий признавалось идеальным с точки зрения практической реализации этих ценностей.Мультикультурализм, исходя из предположения, что универсальные ценности характерны для каждого человека, постулировал пользу смешения представителей различных культур и религий в одном обществе и государстве. По задумке, Соединенные Штаты должны были аккумулировать культурное богатство других народов, предоставляя каждому равный потенциал, а эти народы должны были равняться на Америку, как на мирового лидера, который смог воплотить общечеловеческие ценности на практике.В реальности общечеловеческие ценности оказались гораздо уже, чем постулировали универсалисты. Их оказалось недостаточно для полноценной интеграции в общество выходцев из других стран. Идеи же мультикультурализма и толерантности нанесли тяжелый удар по жесткой ассимиляционной системе “плавильного котла”, которая в кратчайшие сроки превращала мигрантов в настоящих американцев. Спустя десятилетия мультикультурализм стал одной из основ woke-культуры, которая распространила его практики на политико-социальные взгляды и превратилась в сборочный цех для современного набора идеологий леволиберальной направленности.При этом необходимо учитывать высокий уровень религиозности и консерватизма части американского общества, для которой чужды практики woke-культуры. С точки зрения американских консерваторов, последняя рассматривается как чистой воды сатанизм и борьба с Христом и, следовательно, абсолютно неприемлема. Когда woke стал одним из брендов Демократической партии, республиканцы начали формировать противовес в виде протестантского консерватизма.Это противоречие стало основой для формирования той жесткой идеологической непримиримости, которую мы видим сейчас в американском обществе. Так, по данным Atlas Intel, поляризация общества по вопросу партийной принадлежности достигла 100%. Иными словами, американцы воспринимают сторонников партии-оппонента как своих врагов, основу чему заложил леволиберальный поворот 90-х годов, которому последовало далеко не всё общество, но который смог расколоть это общество на множество групп разной степени радикальности и различной идеологической направленности.Мобилизация этого электората до сих пор возложена на две главные политические партии страны. Если раньше демократы и республиканцы стремились занять центристскую позицию, которая позволяла привлечь на свою сторону основную массу избирателей, то прогрессирующий раскол общества заставил их формировать зонтичное предложение, способное объединить как можно большее число идеологически разнородных групп под своими знаменами.Одновременно с этим идейно-политическое предложение партий, которое частично вобрало в себя разнородные радикальные идеи, стало отдаляться друг от друга. Центризм был предан в пользу более эффективных для победы на выборах MAGA-республиканизма и woke-социализма. Партии, объединявшие страну ранее вокруг набора общих идей и ценностей, теперь разрывают слабо идеологизированный центр на две части, усугубляя раскол.Совершенно очевидно, что в такой ситуации Соединенным Штатам необходима третья политическая сила, сформированная вокруг центристских идей и способная примирить не радикализированных сторонников обеих партий. Социология это подтверждает, по данным опроса The Economist/YouGov третью политическую силу поддержали бы 39% американцев, а еще 37% серьезно задумались бы над тем, чтобы проголосовать за неё. Однако, в силу особенностей избирательной системы, исторической традиции доминирования двух партий в политическом пространстве страны и запредельного порога вхождения в американскую большую политику, формирование третьей политической силы пока невозможно. Провальная попытка Илона Маска создать “Партию Америка” это красноречиво подчеркнула.Объединяющей позицией для американцев до сих пор остается недовольство экономическим положением страны. Инфляция, возрастающая стоимость жизни и проблемы на рынке труда суммарно волнуют более половины американцев, значительно обгоняя все другие вопросы, находящиеся на повестке дня. Однако, демократы и республиканцы даже при наличии согласия насчет существования проблемы совершенно расходятся в вопросе о методах её решения.Первые говорят о ценностях устойчивого развития, под которым понимается такое функционирование экономики, при котором система равным образом поддерживает и включает в себя представителей всех “угнетенных” социальных групп, а производство базируется на возобновляемых источниках энергии и принципе достижения углеродной нейтральности. Вторые выступают под лозунгами восстановления промышленной мощи, которую должен обеспечить изоляционизм, отказ от woke-культуры, возрождение традиционных американских ценностей и монокультурализм.На практике, ни республиканцы, ни демократы не способны полностью придерживаться своего плана, поскольку обе партии сталкиваются с включенностью страны в глобальный геополитический конфликт, право на односторонний выход из которого “без аннексий и контрибуций” не имеет ни одна сторона. Взятие же на себя ответственности за подписание собственного поражения на долгое время лишит любую партию политических перспектив. Поэтому обе партии вынуждены бросаться во внешнеполитические авантюры в попытке решить внутриполитические проблемы за счёт внешних побед. Электорат же видит ухудшение уровня жизни и огромные масштабы трат на рискованные внешнеполитические проекты, что приводит к постоянному разочарованию части избирателей в партии, находящейся у власти.Наиболее отчетливо эта тенденция заметна со времени президентства Байдена. В период его каденции внешнеполитической авантюрой демократов стала Украина. Чрезмерные расходы на поддержку войны против России и недостижимость победы Запада в ближайшей перспективе привели к поражению демократов сначала на парламентских, а затем и на президентских выборах. Сейчас Трамп повторяет путь Байдена, но в своем неповторимом стиле: тарифные войны, венесуэльская, гренландская и иранская авантюры являются реализацией той же идеи быстрой и победоносной войны, которая спасет американскую экономику и поднимет рейтинги правящей партии. Однако спасение всё не приходит.Геополитические оппоненты Соединенных Штатов знают про эту особенность современной американской политики, поэтому не позволяют им выйти из конфликта без гарантии уступок с их стороны. Встреча в Анкоридже и недавний визит Трампа в Китай это подтверждают. Пекин и Москва ставят перед Вашингтоном вилку, заставляя выбирать из двух зол: либо оставаться в конфликте без реалистичных шансов на победу, сжигая дефицитные ресурсы, либо признать новый мировой порядок, где Соединенные Штаты более не являются гегемоном.Таким образом, фиксируемый Atlas Intel громадный разрыв в рейтингах в пользу демократов неудивителен: фактически лишенный представительства в нынешней американской политической системе избиратель-центрист мечется между двумя громадными электоральными машинами, переставшими представлять долгосрочные интересы Америки и все дальше удаляющимися друг от друга.США готовы к урегулированию, а Украина и Европа — нет. Подробнее - в материале Владимир Васильев: Пока Европа рушит планы США и России по Украине, будем жить от перемирия до перемирия

сша

америка

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Арсений Ищенко

Арсений Ищенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Арсений Ищенко

эксклюзив, сша, америка, украина, джо байден, дональд трамп, иисус христос, демократическая партия, украина.ру