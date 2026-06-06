https://ukraina.ru/20260606/ukrainskiy-voennyy-s-pozyvnym-muchnoy-zayavil-o-bedstvennom-polozhenii-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1079911550.html

Украинский военный с позывным "Мучной" заявил о бедственном положении ВСУ на Купянском направлении

Украинский военный с позывным "Мучной" заявил о бедственном положении ВСУ на Купянском направлении - 06.06.2026 Украина.ру

Украинский военный с позывным "Мучной" заявил о бедственном положении ВСУ на Купянском направлении

Российская армия продолжает расширять зону контроля на восточном берегу Оскола, методично приближаясь к ключевым коммуникациям Купянска, признал украинский военный с позывным "Мучной". Об этом 6 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-06T16:45

2026-06-06T16:45

2026-06-06T16:45

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На Купянском направлении инициатива полностью перехвачена российскими войсками, заявил украинский военный с позывным "Мучной", вынужденный констатировать тяжёлую ситуацию у ВСУ. Армия России продолжает успешное расширение зоны контроля на восточном берегу реки Оскол, продавливая оборону ВСУ и приближаясь к ключевым узлам коммуникаций.🟥 Российские штурмовые группы уже успешно действуют в пригородах Купянска и закрепляются в юго-восточной части города. Фактически проложены маршруты, открывающие путь с северных окраин к Купянску-Узловому.🟥 Россия эффективно применяет тактику малых штурмовых групп, используя городскую застройку для скрытного проникновения. Украинские военные деморализованы и не успевают реагировать на манёвры, что позволяет создавать новые очаги напряжения и превращать их в устойчивые плацдармы.🟥 Несмотря на попытки ВСУ латать "дыры" в обороне, восточный берег Оскола стремительно переходит под российский контроль. Украинские силы вынуждены признать, что угроза потери контроля над Купянском становится всё более осязаемой.Ранее 6 июня телеграм-канал "Украина.ру" со ссылкой на украинского военного с позывным "Мучной" сообщил, что российские войска уже достают ствольной артиллерией до Краматорска. Подробнее в материале Украинский военный с позывным "Мучной" сообщил об обстрелах Краматорска ствольной артиллериейБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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