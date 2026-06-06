Украинский военный с позывным "Мучной" заявил о бедственном положении ВСУ на Купянском направлении - 06.06.2026 Украина.ру
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Украинский военный с позывным "Мучной" заявил о бедственном положении ВСУ на Купянском направлении
Украинский военный с позывным "Мучной" заявил о бедственном положении ВСУ на Купянском направлении - 06.06.2026 Украина.ру
Украинский военный с позывным "Мучной" заявил о бедственном положении ВСУ на Купянском направлении
Российская армия продолжает расширять зону контроля на восточном берегу Оскола, методично приближаясь к ключевым коммуникациям Купянска, признал украинский военный с позывным "Мучной". Об этом 6 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-06T16:45
2026-06-06T16:45
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россия
купянск
вооруженные силы украины
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На Купянском направлении инициатива полностью перехвачена российскими войсками, заявил украинский военный с позывным "Мучной", вынужденный констатировать тяжёлую ситуацию у ВСУ. Армия России продолжает успешное расширение зоны контроля на восточном берегу реки Оскол, продавливая оборону ВСУ и приближаясь к ключевым узлам коммуникаций.🟥 Российские штурмовые группы уже успешно действуют в пригородах Купянска и закрепляются в юго-восточной части города. Фактически проложены маршруты, открывающие путь с северных окраин к Купянску-Узловому.🟥 Россия эффективно применяет тактику малых штурмовых групп, используя городскую застройку для скрытного проникновения. Украинские военные деморализованы и не успевают реагировать на манёвры, что позволяет создавать новые очаги напряжения и превращать их в устойчивые плацдармы.🟥 Несмотря на попытки ВСУ латать "дыры" в обороне, восточный берег Оскола стремительно переходит под российский контроль. Украинские силы вынуждены признать, что угроза потери контроля над Купянском становится всё более осязаемой.Ранее 6 июня телеграм-канал "Украина.ру" со ссылкой на украинского военного с позывным "Мучной" сообщил, что российские войска уже достают ствольной артиллерией до Краматорска. Подробнее в материале Украинский военный с позывным "Мучной" сообщил об обстрелах Краматорска ствольной артиллериейБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, оскол, россия, купянск, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Оскол, Россия, Купянск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Украинский военный с позывным "Мучной" заявил о бедственном положении ВСУ на Купянском направлении

16:45 06.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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Российская армия продолжает расширять зону контроля на восточном берегу Оскола, методично приближаясь к ключевым коммуникациям Купянска, признал украинский военный с позывным "Мучной". Об этом 6 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
На Купянском направлении инициатива полностью перехвачена российскими войсками, заявил украинский военный с позывным "Мучной", вынужденный констатировать тяжёлую ситуацию у ВСУ. Армия России продолжает успешное расширение зоны контроля на восточном берегу реки Оскол, продавливая оборону ВСУ и приближаясь к ключевым узлам коммуникаций.
🟥 Российские штурмовые группы уже успешно действуют в пригородах Купянска и закрепляются в юго-восточной части города. Фактически проложены маршруты, открывающие путь с северных окраин к Купянску-Узловому.
🟥 Россия эффективно применяет тактику малых штурмовых групп, используя городскую застройку для скрытного проникновения. Украинские военные деморализованы и не успевают реагировать на манёвры, что позволяет создавать новые очаги напряжения и превращать их в устойчивые плацдармы.
🟥 Несмотря на попытки ВСУ латать "дыры" в обороне, восточный берег Оскола стремительно переходит под российский контроль. Украинские силы вынуждены признать, что угроза потери контроля над Купянском становится всё более осязаемой.
Ранее 6 июня телеграм-канал "Украина.ру" со ссылкой на украинского военного с позывным "Мучной" сообщил, что российские войска уже достают ствольной артиллерией до Краматорска. Подробнее в материале Украинский военный с позывным "Мучной" сообщил об обстрелах Краматорска ствольной артиллерией
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июня
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