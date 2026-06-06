В Белгородском округе при атаке FPV-дрона по автомобилю пострадала 12-летняя девочка - 06.06.2026 Украина.ру
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В Белгородском округе при атаке FPV-дрона по автомобилю пострадала 12-летняя девочка
В Белгородском округе при атаке FPV-дрона по автомобилю пострадала 12-летняя девочка - 06.06.2026 Украина.ру
В Белгородском округе при атаке FPV-дрона по автомобилю пострадала 12-летняя девочка
Ребёнок получил тяжёлые ранения после удара беспилотника по машине. Девочка госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. Об этом 6 июня сообщает оперштаб Белгородской области
2026-06-06T17:43
2026-06-06T17:43
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В Белгородской области в результате атаки FPV-дрона пострадал ребёнок. Как сообщили в оперативном штабе, беспилотник ударил по автомобилю в посёлке Октябрьский Белгородского округа.В машине находилась 12-летняя девочка. Врачи диагностировали у неё ранение глаза, а также множественные осколочные ранения предплечья и ног. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в детскую областную клиническую больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.В ночь на 6 июня один человек погиб, ещё один ранен в результате ударов дронов Вооружённых сил Украины в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина.ру, белгородская область, украина, октябрьский
Новости, Украина.ру, Белгородская область, Украина, Октябрьский

В Белгородском округе при атаке FPV-дрона по автомобилю пострадала 12-летняя девочка

17:43 06.06.2026
 
© Настоящий Гладков телеграм-канал
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Ребёнок получил тяжёлые ранения после удара беспилотника по машине. Девочка госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. Об этом 6 июня сообщает оперштаб Белгородской области
В Белгородской области в результате атаки FPV-дрона пострадал ребёнок. Как сообщили в оперативном штабе, беспилотник ударил по автомобилю в посёлке Октябрьский Белгородского округа.
В машине находилась 12-летняя девочка. Врачи диагностировали у неё ранение глаза, а также множественные осколочные ранения предплечья и ног. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в детскую областную клиническую больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.
В ночь на 6 июня один человек погиб, ещё один ранен в результате ударов дронов Вооружённых сил Украины в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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