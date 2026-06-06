В Белгородском округе при атаке FPV-дрона по автомобилю пострадала 12-летняя девочка
© Настоящий Гладков телеграм-канал
© Настоящий Гладков телеграм-канал
Ребёнок получил тяжёлые ранения после удара беспилотника по машине. Девочка госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. Об этом 6 июня сообщает оперштаб Белгородской области
В Белгородской области в результате атаки FPV-дрона пострадал ребёнок. Как сообщили в оперативном штабе, беспилотник ударил по автомобилю в посёлке Октябрьский Белгородского округа.
В машине находилась 12-летняя девочка. Врачи диагностировали у неё ранение глаза, а также множественные осколочные ранения предплечья и ног. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в детскую областную клиническую больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.
В ночь на 6 июня один человек погиб, ещё один ранен в результате ударов дронов Вооружённых сил Украины в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
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