https://ukraina.ru/20260606/khersonskoe-napravlenie-rossiyskie-voyska-nanosyat-udary-po-tylovym-obektam-vsu-na-pravom-beregu-1079913175.html

Херсонское направление: российские войска наносят удары по тыловым объектам ВСУ на правом берегу Днепра

Херсонское направление: российские войска наносят удары по тыловым объектам ВСУ на правом берегу Днепра - 06.06.2026 Украина.ру

Херсонское направление: российские войска наносят удары по тыловым объектам ВСУ на правом берегу Днепра

На Херсонском направлении ВС РФ осуществляют огневое поражение пунктов временной дислокации ВСУ, объектов хранения материальных средств и узлов связи ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом 6 июня сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"

2026-06-06T18:54

2026-06-06T18:54

2026-06-06T18:54

днепр

россия

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вооруженные силы украины

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спецоперация

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🟥 ВСУ продолжают ведение артиллерийских и ракетных обстрелов населенных пунктов левобережья. По данным разведки, украинская армия задействовала свыше 90 единиц беспилотных летательных аппаратов.🟥 В северное части Херсона ВСУ подготавливают некоторые районы под командные пункты. В связи с этим, российская разведка предупреждает жителей, чтобы они эвакуировались.🟥 В населенном пункте Львово в ходе разведки территории подразделениями ВС РФ был обнаружен и уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ.🟥 Артиллерия ВС РФ работает по выявленным целям украинской армии на правом берегу Днепра в населенном пункте Новотягинка.Ранее 6 июня украинский военный с позывным "Мучной" признал, что российская армия продолжает расширять зону контроля на восточном берегу Оскола, постепенно приближаясь к ключевым коммуникациям Купянска. Подробнее в материале Украинский военный с позывным "Мучной" заявил о бедственном положении ВСУ на Купянском направленииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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днепр, россия, херсон, вооруженные силы украины, сво, спецоперация