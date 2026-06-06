Херсонское направление: российские войска наносят удары по тыловым объектам ВСУ на правом берегу Днепра
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
На Херсонском направлении ВС РФ осуществляют огневое поражение пунктов временной дислокации ВСУ, объектов хранения материальных средств и узлов связи ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом 6 июня сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
🟥 ВСУ продолжают ведение артиллерийских и ракетных обстрелов населенных пунктов левобережья. По данным разведки, украинская армия задействовала свыше 90 единиц беспилотных летательных аппаратов.
🟥 В северное части Херсона ВСУ подготавливают некоторые районы под командные пункты. В связи с этим, российская разведка предупреждает жителей, чтобы они эвакуировались.
🟥 В населенном пункте Львово в ходе разведки территории подразделениями ВС РФ был обнаружен и уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ.
🟥 Артиллерия ВС РФ работает по выявленным целям украинской армии на правом берегу Днепра в населенном пункте Новотягинка.
Ранее 6 июня украинский военный с позывным "Мучной" признал, что российская армия продолжает расширять зону контроля на восточном берегу Оскола, постепенно приближаясь к ключевым коммуникациям Купянска. Подробнее в материале Украинский военный с позывным "Мучной" заявил о бедственном положении ВСУ на Купянском направлении
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июня
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