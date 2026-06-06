Херсонское направление: российские войска наносят удары по тыловым объектам ВСУ на правом берегу Днепра - 06.06.2026 Украина.ру
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Херсонское направление: российские войска наносят удары по тыловым объектам ВСУ на правом берегу Днепра
Херсонское направление: российские войска наносят удары по тыловым объектам ВСУ на правом берегу Днепра - 06.06.2026 Украина.ру
Херсонское направление: российские войска наносят удары по тыловым объектам ВСУ на правом берегу Днепра
На Херсонском направлении ВС РФ осуществляют огневое поражение пунктов временной дислокации ВСУ, объектов хранения материальных средств и узлов связи ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом 6 июня сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
2026-06-06T18:54
2026-06-06T18:54
днепр
россия
херсон
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
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🟥 ВСУ продолжают ведение артиллерийских и ракетных обстрелов населенных пунктов левобережья. По данным разведки, украинская армия задействовала свыше 90 единиц беспилотных летательных аппаратов.🟥 В северное части Херсона ВСУ подготавливают некоторые районы под командные пункты. В связи с этим, российская разведка предупреждает жителей, чтобы они эвакуировались.🟥 В населенном пункте Львово в ходе разведки территории подразделениями ВС РФ был обнаружен и уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ.🟥 Артиллерия ВС РФ работает по выявленным целям украинской армии на правом берегу Днепра в населенном пункте Новотягинка.Ранее 6 июня украинский военный с позывным "Мучной" признал, что российская армия продолжает расширять зону контроля на восточном берегу Оскола, постепенно приближаясь к ключевым коммуникациям Купянска. Подробнее в материале Украинский военный с позывным "Мучной" заявил о бедственном положении ВСУ на Купянском направленииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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днепр, россия, херсон, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Днепр, Россия, Херсон, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Херсонское направление: российские войска наносят удары по тыловым объектам ВСУ на правом берегу Днепра

18:54 06.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На Херсонском направлении ВС РФ осуществляют огневое поражение пунктов временной дислокации ВСУ, объектов хранения материальных средств и узлов связи ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом 6 июня сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
🟥 ВСУ продолжают ведение артиллерийских и ракетных обстрелов населенных пунктов левобережья. По данным разведки, украинская армия задействовала свыше 90 единиц беспилотных летательных аппаратов.
🟥 В северное части Херсона ВСУ подготавливают некоторые районы под командные пункты. В связи с этим, российская разведка предупреждает жителей, чтобы они эвакуировались.
🟥 В населенном пункте Львово в ходе разведки территории подразделениями ВС РФ был обнаружен и уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ.
🟥 Артиллерия ВС РФ работает по выявленным целям украинской армии на правом берегу Днепра в населенном пункте Новотягинка.
Ранее 6 июня украинский военный с позывным "Мучной" признал, что российская армия продолжает расширять зону контроля на восточном берегу Оскола, постепенно приближаясь к ключевым коммуникациям Купянска. Подробнее в материале Украинский военный с позывным "Мучной" заявил о бедственном положении ВСУ на Купянском направлении
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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