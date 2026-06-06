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В Вене прошёл митинг против антироссийских санкций

В Вене прошёл митинг против антироссийских санкций - 06.06.2026 Украина.ру

В Вене прошёл митинг против антироссийских санкций

В Вене состоялся митинг противников санкций в отношении России, политики Евросоюза и вовлечения Австрии в международные конфликты. Об этом 6 июня сообщает корреспондент РИА Новости

2026-06-06T18:18

2026-06-06T18:18

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Акция стартовала в центре австрийской столицы около 13.00 по местному времени (14.00 мск), после чего участники прошли маршем по центральным улицам города. Протестующие несли национальные флаги, били в барабаны и скандировали лозунги в поддержку нейтралитета Австрии.Выступая у ведомства канцлера, один из организаторов акции Мартин Руттер напомнил, что Австрия является нейтральным государством и не имеет права вступать в военные союзы. "Нет НАТО, нет ЕС, да — австрийскому пути в условиях полного суверенитета", — заявил он, сорвав аплодисменты и одобрительный свист толпы.Руттер также жёстко раскритиковал Евросоюз, назвав его "вассалом, рабом американской политики". Он отметил, что США, вводя санкции против России, сами продолжают покупать российский газ и нефть, продавая их Европе по завышенным ценам.Отдельно организатор высказался о финансовой помощи Украине со стороны ЕС. По его мнению, Украина не сможет вернуть эти кредиты, и вся тяжесть расходов в конечном итоге ляжет на плечи налогоплательщиков стран-членов объединения.Как сообщили в полиции, в акции приняли участие от 350 до 500 человек.4 июня госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская администрация в сотрудничестве с сенатом работает над законопроектом, предусматривающим введение новых антироссийских санкций.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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