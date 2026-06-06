https://ukraina.ru/20260606/varshava-trebuet-ot-kieva-otmenit-pochtnoe-naimenovanie-chasti-vsu-v-chest-upa-1079911215.html

Варшава требует от Киева отменить "почётное" наименование части ВСУ в честь УПА*

Варшава требует от Киева отменить "почётное" наименование части ВСУ в честь УПА* - 06.06.2026 Украина.ру

Варшава требует от Киева отменить "почётное" наименование части ВСУ в честь УПА*

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш присоединился к критике решения Киева присвоить одному из подразделений Вооружённых сил Украины наименование в честь "героев УПА"*. Об этом 6 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-06T16:04

2026-06-06T16:04

2026-06-06T16:04

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Польша усилила давление на Украину из-за присвоения воинской части ВСУ "почётного" наименования, связанного с Украинской повстанческой армией*. Глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава чётко обозначила свои ожидания на переговорах с Киевом, потребовав пересмотреть это решение."Память о жертвах Волыни не подлежит переговорам. Есть границы, которые нельзя пересекать", — подчеркнул министр, присоединившись к хору гневных голосов из Польши.Речь идёт о присвоении одной из воинских частей ВСУ наименования в честь "героев УПА"* — организации, запрещённой в России как террористическая и экстремистская. Для Польши тема Волынской трагедии 1943 года, когда украинские националисты устроили массовое уничтожение польского гражданского населения, остаётся крайне чувствительной.Варшава последовательно выступает против любых попыток героизации УПА* и ожидает от Киева конкретных шагов по исправлению ситуации. Будет ли пересмотрено решение о переименовании подразделения, пока не сообщается.Польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник 4 июня в соцсети X раскритиковала Владимира Зеленского и Урсулу фон дер Ляйен. По её словам, украинский лидер чествует нацистских преступников, а глава Еврокомиссии сознательно игнорирует этот факт.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июня*Запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организацияВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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