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Новороссийский чиновник Пушкин

Новороссийский чиновник Пушкин - 06.06.2026 Украина.ру

Новороссийский чиновник Пушкин

В 1824 года генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии Михаил Воронцов получил, пожалуй, самый оригинальный отчёт в своей долгой карьере: "Саранча: 23 мая – Летела, летела; 24 мая – И села; 25 мая – Сидела, сидела; 26 мая – Все съела; 27 мая – И вновь улетела". По новому стилю это 4-8 июня и между этими датами 6 – нынешний День русского языка

2026-06-06T16:00

2026-06-06T16:00

2026-06-06T16:00

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Составителем этой записки был служивший в Одессе коллежский секретарь Александр Пушкин (родившийся 6 июня 1799 года в Москве). Причём официально он числился в штате коллегии иностранных дел Российской империи, куда был определён сразу после окончания Царскосельского лицея в 1817 году.Как же случилось, что отпрыск знатного рода (потомок знаменитых "Арапа Петра Великого" Абрама Ганнибала и главкома Черноморского флота Ивана Ганнибала), сотрудник престижного министерства оказывается занят написанием отчётов о саранче так далеко от Петербурга?Официальной причиной переезда молодого чиновника в Новороссию стал перевод на службу в канцелярию попечительского комитета об иностранных поселенцах южного края России. Это ведомство являлось структурным подразделением МИДа, фактическим руководителем которого в тот период был Иоанн Каподистрия.Будучи этническим греком (иммигрировал в Россию с Ионических островов после передачи их Франции по Тильзитскому миру) Каподистрия всячески ратовал за привлечение иностранных переселенцев в российское Причерноморье.В 1812 году, в бытность начальником дипломатической канцелярии Дунайской армии, именно он сформулировал перед властями Бессарабии задачу превращения региона в "новое отечество" для болгар, сербов, молдаван и валахов.Попечительский комитет оказывал переселенцам разнообразную помощь: выделял денежные субсидии и землю для обустойства поселений, отстаивал интересы иностранных колонистов с губернскими властями и др.В 1820 году, когда Пушкин стал переводчиком французского языка в канцелярии комитета, она располагалась в Екатеринославе. Однако в том же году, под началом нового руководителя – генерала Ивана Инзова, ведомство перебралось в Кишинёв.Безусловно, представитель "золотой молодёжи" воспринял переезд из столицы в провинциальную глушь без воодушевления. Считается, что "злосчастный" перевод по службе состоялся при непосредственном участии императора Александра I. Самодержца вывели из себя эпиграммы, которые Пушкин писал в том числе на влиятельных вельмож и даже на самого монарха.При этом, с согласия Александра I опальный чиновник получил весьма щедрую сумму на дорожные расходы – одну тысячу рублей.Показательно и содержание письма главы МИДа генералу Инзову по поводу коллежского секретаря Пушкина. В нём отмечалось, что молодой сотрудник направляется не для наказания, а для воспитания, и что его покровители полагают, "удалив его на некоторое время из Петербурга, доставив ему занятие и окружив его добрыми примерами, можно сделать из него прекрасного слугу государству или, по крайней мере, писателя первой величины".Инзов был довольно крут с подчиненными, но, получив такую инструкцию от руководства, окружил Пушкина почти отцовской заботой.Едва устроившись на новом месте, Пушкин получил отпуск и вместе с семьей генерала Николая Раевского (командира Киевского армейского корпуса) отбыл "на лечение" в Крым. Его отлучка со службы составила целых четыре месяца, за которые он успел побывать на Тамани, в Керчи, Феодосии, Гурзуфе, Бахчисарае и имении матери генерала Раевского в Каменке (современная Черкасская область).Для продолжения службы чиновник явился уже в Кишинев, где на Инзова были также возложены обязанности наместника Бессарабской области. Именно в администрации генерал-губернатора Пушкину и было найдено применение. "Я занял его переводом на российский язык составленных по-французски молдавских законов…", – сообщал Инзов Каподистрии весной 1821 года.По всей видимости имелась в виду работа над Гражданским уложением Бессарабской области, активизировавшаяся как раз после назначения наместником Инзова. В тот период Бессарабия жила по общероссийскому уголовному законодательству и по нормам гражданского права Молдавского княжества. Однако кодифицированного гражданского законодательства Молдавия тогда ещё не имела.Работа по исправлению этой ситуации была возложена на российских чиновников, среди которых был и Пушкин. К слову, гражданский кодекс Бессарабской области так и не вступил в силу. В 1828 году император Николай I распорядился, чтобы регион жил по общероссийскому гражданскому законодательству и проект регионального Гражданского уложения потерял актуальность.По первоначальным установкам Пушкин направлялся на работу под начало Инзова временно, после чего должен был вернуться в распоряжение Каподистрии. Однако на фоне разногласий с царём в отношении антитурецкого восстания в Греции (1821 год) Каподистрия стал терять политический вес, а затем и вовсе оставил российскую государственную службу.Сменивший грека на посту главы МИДа Карл Нессельроде никаких действий по возвращению откомандированного сотрудника не предпринимал. Пушкин был предоставлен сам себе, при неопределённых служебных обязанностях. Его связь с родным ведомством выражалась лишь в получении приходящего из Петербурга жалования.Видимо, именно этот период Пушкин прежде всего имел в виду, когда писал, что "ни дня не служил, никому не написал ни одной бумаги, ни одного отчета. Единственной моей службой была литература". Поэт свободно покидал город по своему желанию. Благодаря покровительству Инзова он являлся желанным гостем в дворянских домах, был завсегдатаем балов и других увеселений.Ситуация стала меняться весной 1823 года, когда Инзова на посту наместника сменил Михаил Воронцов, а сама Бессарабия вошла в состав Новороссийского генерал-губернаторства с административным центром в Одессе.Столичные друзья Пушкина добились, чтобы тот был переподчинён графу Воронцову (поскольку Инзов продолжал из Кишинева руководить только Попечительским комитетом)."Я оставил мою Молдавию и явился в Европу. Ресторация и итальянская опера напомнили мне старину и ей-богу обновили мне душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляет мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе… о Кишиневе я вздохнул. Теперь я в Одессе – и всё ещё не могу привыкнуть к европейскому образу жизни – впрочем, я нигде не бываю, кроме в театре", – писал Пушкин в августе 1823 года уже из административного центра Северного Причерноморья.Однако "ласковый приём" Воронцова продлился не долго. Этот очень деятельный наместник отвечал за развитие нескольких губерний. Под его руководством Северное Причерноморье пережило поистине революционные изменения: хлебный бум, широкое распространение садоводства, мануфактурного производства, обустройство городов, налаживание пароходного сообщения.В своей команде Воронцов, несмотря на либеральные взгляды, поддерживал военную дисциплину. Очевидно, что в такой среде привыкший к свободе и живущий литературным творчеством Пушкин чувствовал себя неуютно. К тому же более респектабельная, чем Кишинёв, Одесса предоставляла много соблазнов светской жизни.Дискомфорт от необходимости отрываться на "воспитание" всероссийской знаменитости испытывал и сам царский наместник. В течение года, до отставки Пушкина в 1824 году, граф неоднократно ходатайствовал о переводе его из Одессы. "Здесь слишком много народа, и особенно людей, которые льстят его самолюбию, поощряя его глупостям... Так как мне не в чем его упрекнуть, кроме праздности, я дам о нем хороший отзыв Нессельроде и попрошу его быть к нему благосклонным", – писал Воронцов в апреле 1824 года.Тем не менее центральные власти возвращать свободолюбивого поэта в столичные города не торопились. В стране фиксировалась активизация заговорщических обществ, с рядом активных участников которых у Пушкина были тесные отношения. Тем более что недоброжелатели Александра Сергеевича слали в Петербург сигналы, гораздо жёстче оценивавшие поведение молодого чиновника, нежели Воронцов.Профессор Ришельевского лицея в Одессе Константин Зеленецкий вспоминал впоследствии: "живя в Одессе, Пушкин продолжал шалить… шалости 25-летнего поэта иногда переступали всякую меру, особенно в эпиграммах: это-то, равно как и разные знакомства, было причиною, что вскоре после своей херсонской командировки Пушкин принуждён был оставить Одессу".Собственно, в ходе командировки в Херсонский уезд и родилась записка Пушкина про саранчу, с которого и началось это повествование.Весной-летом 1824 года Новороссия подверглась нашествию насекомых-вредителей. Для борьбы с этим бедствием привлекались большие людские ресурсы: помещичьи и казённые крестьяне, а также армейские команды. На провинциальных чиновников, в том числе и Пушкина, возлагалась координация проводимых мероприятий.Однако будущий классик русской литературы ехать под Херсон, да ещё накануне запланированного празднования своего 25-летия отказывался. Получив соответствующее предписание, Пушкин вступил в переписку с Воронцовым, под разными поводами уклоняясь от вояжа.Когда же после херсонской командировки Пушкина Воронцов получил саркастический отчёт, коллежский советник получил выволочку.Через месяц после тех событий в личной переписке Пушкин сообщал: "я поссорился с Воронцовым и завел с ним полемическую переписку, которая кончилась с моей стороны просьбою в отставку".Просьба Пушкина была удовлетворена, и он был отправлен под надзор местных властей в родовое имение Михайловское, что в Псковской губернии. С одной стороны, данный шаг можно рассматривать как ссылку, но с другой – возможно, именно это уберегло гения русской литературы от участия в роковых событиях на Сенатской площади в 1825 году.Новороссийский чиновник Пушкин таким образом какими-либо достижениями на государственной службе не отличился. Но такая задача перед ним изначально и не стояла. Между тем, довольно лояльное отношение к нему со стороны прямых и непосредственных руководителей позволило Пушкину во время службы в Новороссии создать ряд своих бессмертных произведений: поэмы "Кавказский пленник", "Руслан и Людмила", "Цыганы", "Бахчисарайский фонтан", первые главы "Евгения Онегина".

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история, российская империя, новороссия, одесса, кишинёв, пушкин, поэт, xix век, мид, история новороссии, бессарабия