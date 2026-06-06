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Энергоснабжение на ЗАЭС восстановлено. Главное к этому часу
Энергоснабжение на ЗАЭС восстановлено. Главное к этому часу - 06.06.2026 Украина.ру
Энергоснабжение на ЗАЭС восстановлено. Главное к этому часу
Энергоснабжение на Запорожской АЭС восстановлено, питание систем переведено на штатную схему, сообщили на станции. Об этом и других новостях к этому часу 6 июня рассказал телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-06T15:19
2026-06-06T15:19
2026-06-06T15:19
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ВСУ сменили тактику ударов по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару, сообщил мэр Максим Пухов. По его словам, гораздо меньше стало FPV-дронов - дронов-камикадзе, но последние ночи по городу работают сбросами на гражданскую инфраструктуру гексокоптеры "Баба-Яга".И о других событиях к этому часу:🟦 Ликвидация последствий пожара после атаки БПЛА завершена в Ленобласти, возвращение эвакуированных в свои дома ожидается после 17:00 мск, сообщил губернатор Александр Дрозденко;🟦 Аэропорты Геленджика и Краснодара принимают и отправляют рейсы по согласованию;🟦 США столкнулись с дефицитом ударных беспилотников из-за войны в Иране. За последние месяцы ВВС США потеряли 30 из 165 беспилотников MQ-9 Reaper и не имеют возможности возместить потери из-за невысоких темпов производства этих аппаратов, пишет издание The War Zone;🟦 Издание Daily Beast пишет, что на правой руке президента США Дональда Трампа вновь заметили синяк, ссылаясь на журналиста Аарона Рупара.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, геленджик, украина.ру, запорожская аэс, вооруженные силы украины, краснодар, дональд трамп
Новости, США, Геленджик, Украина.ру, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Краснодар, Дональд Трамп
Энергоснабжение на ЗАЭС восстановлено. Главное к этому часу
Энергоснабжение на Запорожской АЭС восстановлено, питание систем переведено на штатную схему, сообщили на станции. Об этом и других новостях к этому часу 6 июня рассказал телеграм-канал "Украина.ру"
ВСУ сменили тактику ударов по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару, сообщил мэр Максим Пухов. По его словам, гораздо меньше стало FPV-дронов - дронов-камикадзе, но последние ночи по городу работают сбросами на гражданскую инфраструктуру гексокоптеры "Баба-Яга".
И о других событиях к этому часу:
🟦 Ликвидация последствий пожара после атаки БПЛА завершена в Ленобласти, возвращение эвакуированных в свои дома ожидается после 17:00 мск, сообщил губернатор Александр Дрозденко;
🟦 Аэропорты Геленджика и Краснодара принимают и отправляют рейсы по согласованию;
🟦 США столкнулись с дефицитом ударных беспилотников из-за войны в Иране. За последние месяцы ВВС США потеряли 30 из 165 беспилотников MQ-9 Reaper и не имеют возможности возместить потери из-за невысоких темпов производства этих аппаратов, пишет издание The War Zone;
🟦 Издание Daily Beast пишет, что на правой руке президента США Дональда Трампа вновь заметили синяк, ссылаясь на журналиста Аарона Рупара.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру