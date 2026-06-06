Энергоснабжение на ЗАЭС восстановлено. Главное к этому часу - 06.06.2026 Украина.ру
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Энергоснабжение на ЗАЭС восстановлено. Главное к этому часу
Энергоснабжение на ЗАЭС восстановлено. Главное к этому часу - 06.06.2026 Украина.ру
Энергоснабжение на ЗАЭС восстановлено. Главное к этому часу
Энергоснабжение на Запорожской АЭС восстановлено, питание систем переведено на штатную схему, сообщили на станции. Об этом и других новостях к этому часу 6 июня рассказал телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-06T15:19
2026-06-06T15:19
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ВСУ сменили тактику ударов по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару, сообщил мэр Максим Пухов. По его словам, гораздо меньше стало FPV-дронов - дронов-камикадзе, но последние ночи по городу работают сбросами на гражданскую инфраструктуру гексокоптеры "Баба-Яга".И о других событиях к этому часу:🟦 Ликвидация последствий пожара после атаки БПЛА завершена в Ленобласти, возвращение эвакуированных в свои дома ожидается после 17:00 мск, сообщил губернатор Александр Дрозденко;🟦 Аэропорты Геленджика и Краснодара принимают и отправляют рейсы по согласованию;🟦 США столкнулись с дефицитом ударных беспилотников из-за войны в Иране. За последние месяцы ВВС США потеряли 30 из 165 беспилотников MQ-9 Reaper и не имеют возможности возместить потери из-за невысоких темпов производства этих аппаратов, пишет издание The War Zone;🟦 Издание Daily Beast пишет, что на правой руке президента США Дональда Трампа вновь заметили синяк, ссылаясь на журналиста Аарона Рупара.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, геленджик, украина.ру, запорожская аэс, вооруженные силы украины, краснодар, дональд трамп
Новости, США, Геленджик, Украина.ру, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Краснодар, Дональд Трамп

Энергоснабжение на ЗАЭС восстановлено. Главное к этому часу

15:19 06.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкБоевики ВСУ не дают приступить к ремонту ЛЭП, питающей ЗАЭС
Боевики ВСУ не дают приступить к ремонту ЛЭП, питающей ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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Энергоснабжение на Запорожской АЭС восстановлено, питание систем переведено на штатную схему, сообщили на станции. Об этом и других новостях к этому часу 6 июня рассказал телеграм-канал "Украина.ру"
ВСУ сменили тактику ударов по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару, сообщил мэр Максим Пухов. По его словам, гораздо меньше стало FPV-дронов - дронов-камикадзе, но последние ночи по городу работают сбросами на гражданскую инфраструктуру гексокоптеры "Баба-Яга".
И о других событиях к этому часу:
🟦 Ликвидация последствий пожара после атаки БПЛА завершена в Ленобласти, возвращение эвакуированных в свои дома ожидается после 17:00 мск, сообщил губернатор Александр Дрозденко;
🟦 Аэропорты Геленджика и Краснодара принимают и отправляют рейсы по согласованию;
🟦 США столкнулись с дефицитом ударных беспилотников из-за войны в Иране. За последние месяцы ВВС США потеряли 30 из 165 беспилотников MQ-9 Reaper и не имеют возможности возместить потери из-за невысоких темпов производства этих аппаратов, пишет издание The War Zone;
🟦 Издание Daily Beast пишет, что на правой руке президента США Дональда Трампа вновь заметили синяк, ссылаясь на журналиста Аарона Рупара.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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