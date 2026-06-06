https://ukraina.ru/20260606/balitskiy-oproverg-slukhi-ob-ogranicheniyakh-na-trasse-novorossiya-1079911380.html
Балицкий опроверг слухи об ограничениях на трассе "Новороссия"
Балицкий опроверг слухи об ограничениях на трассе "Новороссия" - 06.06.2026 Украина.ру
Балицкий опроверг слухи об ограничениях на трассе "Новороссия"
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выступил с разъяснением в связи с многочисленными обращениями граждан по поводу возможных ограничений на трассе Р-280 "Новороссия". Об этом 6 июня губернатор сообщил в своём телеграм-канале
2026-06-06T16:24
2026-06-06T16:24
2026-06-06T16:24
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Власти Запорожской области поспешили успокоить население после появления информации о возможных ограничениях на федеральной трассе Р-280 "Новороссия". Губернатор Евгений Балицкий опубликовал официальное разъяснение, в котором подчеркнул, что меры, принятые администрацией ЛНР, никак не влияют на жизнь запорожцев."Введённые администрацией ЛНР меры не распространяются на территорию Запорожской области и не затрагивают права местных жителей на свободное передвижение", — заявил Балицкий.Глава региона детализировал ситуацию по трём ключевым пунктам:🟦 Личный транспорт — ограничений нет. Жители области могут беспрепятственно ездить на собственных автомобилях в любых направлениях, включая поездки в ЛНР.🟦 Коммерческие перевозки — ограничения властей Луганской Народной Республики касаются исключительно организованных коммерческих пассажирских перевозок и действуют лишь на определённых участках трассы в пределах самой ЛНР.🟦 Рейсовые автобусы ходят в штатном режиме. Все маршруты по трассе Р-280 "Новороссия" (от границы с Крымом до границы с Ростовской областью) работают согласно утверждённому расписанию без отмен и ограничений.5 июня на трассе "Новороссия" в Луганской Народной Республике были введены ограничения на пассажирские перевозки. Подробнее в материале Один человек погиб, еще один ранен в результате атак дронов ВСУ в Белгородской областиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, луганская народная республика, крым, евгений балицкий, вооруженные силы украины, украина.ру, запорожская область
Новости, Луганская Народная Республика, Крым, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Запорожская область
Балицкий опроверг слухи об ограничениях на трассе "Новороссия"
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выступил с разъяснением в связи с многочисленными обращениями граждан по поводу возможных ограничений на трассе Р-280 "Новороссия". Об этом 6 июня губернатор сообщил в своём телеграм-канале
Власти Запорожской области поспешили успокоить население после появления информации о возможных ограничениях на федеральной трассе Р-280 "Новороссия". Губернатор Евгений Балицкий опубликовал официальное разъяснение, в котором подчеркнул, что меры, принятые администрацией ЛНР, никак не влияют на жизнь запорожцев.
"Введённые администрацией ЛНР меры не распространяются на территорию Запорожской области и не затрагивают права местных жителей на свободное передвижение", — заявил Балицкий.
Глава региона детализировал ситуацию по трём ключевым пунктам:
🟦 Личный транспорт — ограничений нет. Жители области могут беспрепятственно ездить на собственных автомобилях в любых направлениях, включая поездки в ЛНР.
🟦 Коммерческие перевозки — ограничения властей Луганской Народной Республики касаются исключительно организованных коммерческих пассажирских перевозок и действуют лишь на определённых участках трассы в пределах самой ЛНР.
🟦 Рейсовые автобусы ходят в штатном режиме. Все маршруты по трассе Р-280 "Новороссия" (от границы с Крымом до границы с Ростовской областью) работают согласно утверждённому расписанию без отмен и ограничений.
5 июня на трассе "Новороссия" в Луганской Народной Республике были введены ограничения на пассажирские перевозки. Подробнее в материале Один человек погиб, еще один ранен в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области
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