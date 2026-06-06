https://ukraina.ru/20260606/balitskiy-oproverg-slukhi-ob-ogranicheniyakh-na-trasse-novorossiya-1079911380.html

Балицкий опроверг слухи об ограничениях на трассе "Новороссия"

Балицкий опроверг слухи об ограничениях на трассе "Новороссия" - 06.06.2026 Украина.ру

Балицкий опроверг слухи об ограничениях на трассе "Новороссия"

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выступил с разъяснением в связи с многочисленными обращениями граждан по поводу возможных ограничений на трассе Р-280 "Новороссия". Об этом 6 июня губернатор сообщил в своём телеграм-канале

2026-06-06T16:24

2026-06-06T16:24

2026-06-06T16:24

новости

луганская народная республика

крым

евгений балицкий

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украина.ру

запорожская область

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Власти Запорожской области поспешили успокоить население после появления информации о возможных ограничениях на федеральной трассе Р-280 "Новороссия". Губернатор Евгений Балицкий опубликовал официальное разъяснение, в котором подчеркнул, что меры, принятые администрацией ЛНР, никак не влияют на жизнь запорожцев."Введённые администрацией ЛНР меры не распространяются на территорию Запорожской области и не затрагивают права местных жителей на свободное передвижение", — заявил Балицкий.Глава региона детализировал ситуацию по трём ключевым пунктам:🟦 Личный транспорт — ограничений нет. Жители области могут беспрепятственно ездить на собственных автомобилях в любых направлениях, включая поездки в ЛНР.🟦 Коммерческие перевозки — ограничения властей Луганской Народной Республики касаются исключительно организованных коммерческих пассажирских перевозок и действуют лишь на определённых участках трассы в пределах самой ЛНР.🟦 Рейсовые автобусы ходят в штатном режиме. Все маршруты по трассе Р-280 "Новороссия" (от границы с Крымом до границы с Ростовской областью) работают согласно утверждённому расписанию без отмен и ограничений.5 июня на трассе "Новороссия" в Луганской Народной Республике были введены ограничения на пассажирские перевозки. Подробнее в материале Один человек погиб, еще один ранен в результате атак дронов ВСУ в Белгородской областиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, луганская народная республика, крым, евгений балицкий, вооруженные силы украины, украина.ру, запорожская область