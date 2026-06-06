https://ukraina.ru/20260606/times-of-india-zelenskiy-prishl-v-yarost-posle-togo-kak-putin-publichno-vybrosil-ego-pismo-v-musorku-1079913400.html

Times of India: Зеленский пришёл в ярость после того, как Путин публично "выбросил его письмо в мусорку"

Times of India: Зеленский пришёл в ярость после того, как Путин публично "выбросил его письмо в мусорку" - 06.06.2026 Украина.ру

Times of India: Зеленский пришёл в ярость после того, как Путин публично "выбросил его письмо в мусорку"

Индийское издание Times of India 6 июня сообщило о гневной реакции Владимира Зеленского на ответ президента России Владимира Путина. По словам журналистов, российский лидер публично унизил Зеленского после чего тот выступил с резкими обвинениями в адрес Москвы

2026-06-06T19:52

2026-06-06T19:52

2026-06-06T19:52

новости

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

украина

москва

украина.ру

петербургский международный экономический форум (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079028460_0:165:3071:1892_1920x0_80_0_0_3b8b0307df34fbe6716b44f18fabdcb2.jpg

Владимир Зеленский выступил с эмоциональным обращением к украинцам после того, как Владимир Путин прокомментировал его письмо на Петербургском международном экономическом форуме. Как пишет Times of India, публикация вышла под заголовком "Путин публично унизил Зеленского. Выбросил его письмо о войне на Украине в мусорку. Ярость в Киеве".Издание отмечает, что глава киевского режима обвинил российского лидера в отсутствии заинтересованности в прекращении конфликта. Обращение появилось на сайте Зеленского вечером в четверг. В нём он сначала выступил с резкой критикой в адрес Путина, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог на нейтральной территории — в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом Зеленский настаивает, что в переговорах также должны участвовать Европа и США.В ответ на это Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, указал на хамский тон обращения Зеленского. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает украинская сторона, возможны только после выработки предварительных договорённостей профильными специалистами. Сейчас же, по его словам, смысла во встрече нет.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также напомнил, что Путин не раз предлагал Зеленскому встретиться в Москве, если тот действительно хочет вести диалог.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, украина, москва, украина.ру, петербургский международный экономический форум (фонд)