Times of India: Зеленский пришёл в ярость после того, как Путин публично "выбросил его письмо в мусорку" - 06.06.2026 Украина.ру
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Times of India: Зеленский пришёл в ярость после того, как Путин публично "выбросил его письмо в мусорку"
Times of India: Зеленский пришёл в ярость после того, как Путин публично "выбросил его письмо в мусорку" - 06.06.2026 Украина.ру
Times of India: Зеленский пришёл в ярость после того, как Путин публично "выбросил его письмо в мусорку"
Индийское издание Times of India 6 июня сообщило о гневной реакции Владимира Зеленского на ответ президента России Владимира Путина. По словам журналистов, российский лидер публично унизил Зеленского после чего тот выступил с резкими обвинениями в адрес Москвы
2026-06-06T19:52
2026-06-06T19:52
новости
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
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Владимир Зеленский выступил с эмоциональным обращением к украинцам после того, как Владимир Путин прокомментировал его письмо на Петербургском международном экономическом форуме. Как пишет Times of India, публикация вышла под заголовком "Путин публично унизил Зеленского. Выбросил его письмо о войне на Украине в мусорку. Ярость в Киеве".Издание отмечает, что глава киевского режима обвинил российского лидера в отсутствии заинтересованности в прекращении конфликта. Обращение появилось на сайте Зеленского вечером в четверг. В нём он сначала выступил с резкой критикой в адрес Путина, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог на нейтральной территории — в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом Зеленский настаивает, что в переговорах также должны участвовать Европа и США.В ответ на это Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, указал на хамский тон обращения Зеленского. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает украинская сторона, возможны только после выработки предварительных договорённостей профильными специалистами. Сейчас же, по его словам, смысла во встрече нет.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также напомнил, что Путин не раз предлагал Зеленскому встретиться в Москве, если тот действительно хочет вести диалог.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, украина, москва, украина.ру, петербургский международный экономический форум (фонд)
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Украина, Москва, Украина.ру, Петербургский международный экономический форум (фонд)

Times of India: Зеленский пришёл в ярость после того, как Путин публично "выбросил его письмо в мусорку"

19:52 06.06.2026
 
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
- РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
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Индийское издание Times of India 6 июня сообщило о гневной реакции Владимира Зеленского на ответ президента России Владимира Путина. По словам журналистов, российский лидер публично унизил Зеленского после чего тот выступил с резкими обвинениями в адрес Москвы
Владимир Зеленский выступил с эмоциональным обращением к украинцам после того, как Владимир Путин прокомментировал его письмо на Петербургском международном экономическом форуме. Как пишет Times of India, публикация вышла под заголовком "Путин публично унизил Зеленского. Выбросил его письмо о войне на Украине в мусорку. Ярость в Киеве".
Издание отмечает, что глава киевского режима обвинил российского лидера в отсутствии заинтересованности в прекращении конфликта. Обращение появилось на сайте Зеленского вечером в четверг. В нём он сначала выступил с резкой критикой в адрес Путина, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог на нейтральной территории — в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом Зеленский настаивает, что в переговорах также должны участвовать Европа и США.
В ответ на это Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, указал на хамский тон обращения Зеленского. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает украинская сторона, возможны только после выработки предварительных договорённостей профильными специалистами. Сейчас же, по его словам, смысла во встрече нет.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также напомнил, что Путин не раз предлагал Зеленскому встретиться в Москве, если тот действительно хочет вести диалог.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июня
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