https://ukraina.ru/20260606/massirovannaya-ataka-bpla-na-rossiyu-itogi-6-iyunya-1079911841.html

Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июня

Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июня - 06.06.2026 Украина.ру

Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июня

Вооружённые силы Украины предприняли одну из самых массовых атак дронов на регионы России

2026-06-06T17:50

2026-06-06T17:50

2026-06-06T17:50

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Как сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, за сутки российские средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб и 911 украинских беспилотников самолётного типа.Также в министерстве сообщили о нейтрализации четырех реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, запущенных Вооружёнными силами Украины.Ранее стало известно, что в субботу, 6 июня, в последний день проходящего в Петербурге ПМЭФ-2026 над Ленинградской областью был уничтожен 141 беспилотник. Как сообщали СМИ, город Кронштадт закрыли на въезд и выезд.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил днём об эвакуации 600 человек из зоны, подвергшейся атаке ВСУ."Продолжается ликвидация последствий пожара на объекте Минобороны в Большой Ижоре, произошедшего в результате атаки БПЛА. 4 местных жителя обратились за медицинской помощью, из них один госпитализирован, троим оказана помощь медиков на месте, в том числе ребенку. На данный момент из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 390 находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам. В ПВР эвакуированным гражданам предоставлена еда, вода, дежурят медики. Ситуация находится под контролем", – писал он в своём телеграм-канале в 13:29.Затем, в 14:53, он заявил, что ориентировочно после 17 часов жители смогут вернуться домой.Мэр Москвы Сергей Собянин с утра 6 июня периодически сообщал о нейтрализации украинских беспилотников, летящих на российскую столицу.Кроме того, почти 60 украинских БПЛА сбили за сутки над Севастополем. Атака продолжилась и днём 6 июня. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 16:49 сообщил о пострадавших от атаки."Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы вновь успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито 16 БПЛА в районе Ленинского и Балаклавского районов, бухты Омега и Северной стороны. Пострадало два человека: женщина и мужчина. У них осколочные ранения легкой степени", – писал Развожаев.По его словам, в четырёх многоквартирных домах в разных районах точечные повреждения: разбиты несколько окон."От обломков сбитых БПЛА в районе Сапун-горы, 35-й береговой батареи и Симферопольского шоссе в нескольких точках было зафиксировано возгорание травы. Возгорания оперативно потушены", – рассказал Развожаев.Днём 6 июня опасность атаки беспилотников объявляли в Сочи. Позднее режим отменили.Кроме того, из-за возможных налётов Абхазия временно закрыла границу с Россией для людей и машин. Об этом сообщил "Апсныпресс" глава погрануправления Службы гоcбезопасности Абхазии Рустам Латипов. Сообщение о приостановке работы контрольно-пропускного пункта "Псоу" появилось в 13:30 по московскому времени спустя 45 минут абхазское агентство сообщило о возобновлении работы."Обстановка, в целом, стабильная", – рассказал Латипов в комментарии РИА Новости.Кроме того, режим угрозы БПЛА вводился и в Туапсинском районе. Также 6 июня утром после удара дронов загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске. Пожар на территории нефтебазы произошел из-за атаки БПЛА, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Пострадавших не было. Из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуировали 60 человек. В зданиях повреждено остекление.Позднее Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Усть-Лабинского района в своем канале в Max сообщила, что площадь пожара на территории нефтебазы в Усть-Лабинске составила около 5 тыс. кв. м..Примечательно, что накануне после того, как его письмо прокомментировал президент России Владимир Путин, Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины начать в РФ "новые операции."Сегодня был доклад Службы безопасности Украины, отчет по результатам за этот год на фронте и в операциях… И сегодня согласовал Службе безопасности Украины новые наши операции", — заявил Зеленский.Зеленский также попытался раскритиковать позицию Путина, высказанную на форуме в Санкт-Петербурге, заявив, что РФ якобы "вновь выбирает войну".Он также с обидой отметил, что в зале на ПМЭФ все были очень улыбчивые."Значит, денег у России должно стать меньше, а давления на Россию — больше", — подчеркнул Зеленский.Нынешнюю атаку прокомментировали в России. Так, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью News.ru, отметил, что Зеленский решил отыграться на мирных жителях."Зеленский взбесился, его это разозлило, и он решил на мирных людях, как всегда, сорвать свое зло. Какие еще доказательства недееспособности руководства Украины должны быть, чтобы весь мир понял их неадекватность? У Киева уже истерика", — указал Колесник.Депутат подчеркнул, что атака была успешно отражена российскими силами противовоздушной обороны. По его словам, Украине не стоит забывать об отсутствии собственной эффективной системы ПВО, пока российские войска продолжают работу в зоне спецоперации."Зеленский решил проверить нашу ПВО и доказать, какой он сильный. А получилось как всегда. Понятно, что он получит по шапке по-взрослому, мы будем и дальше серьезно заниматься этой историей", — подытожил Колесник.Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в комментарии изданию Lenta.ru охарактеризовал команду Зеленского."Факты последних дней вновь показали, что в лице нынешней команды Зеленского мы имеем дело с зарвавшейся нацистской шпаной. Заявления и послания к международному сообществу, клятвы и церемония возвеличивания отцов украинского национал-шовинизма XX века лишь подтвердили, что режим Зеленского ведет Украину и всех ее граждан к трагедии. Массированная атака БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область в дни проведения ПМЭФ — новое подтверждение этому", — заявил Карасин.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц призвал россиян к бдительности."Опять двадцать пять. В Москве бродят альтернативно одарённые операторы и снимают установку ПВО на крышах высоток — с панорамой, с привязкой, с восторженным "вот как нас защищают". А следом эти кадры расползаются по сети, потому что не менее одарённые военные каналы хватают их и репостят, не приходя в сознание. Не припомню ни одного видео от зевак позиций Пэтриота в Киеве. Видимо, там больше понимания взаимосвязи между хайпом в сети и прилетом во двор", – отметил Коц.Он подчеркнул, что каждый такой ролик кого-то может убить, призвав убрать "телефон, пока за вас не "убрал" его тот, кто по этим кадрам наводит".Подробнее о письме Зеленского – в статье Владимира Скачко "Провокация войны. Зеленский боится и по-хамски, на грани фола пугает Путина и Россию".

https://ukraina.ru/20260606/ataka-na-sankt-peterburg-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-6-iyunya-1079909438.html

https://ukraina.ru/20260606/reaktsiya-putina-na-pismo-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-utro-6-iyunya-1079905082.html

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Егор Леев

эксклюзив, владимир зеленский, владимир путин, карасин, петербургский международный экономический форум (фонд), госдума, совет федерации, россия, украина, усть-лабинск, хроники