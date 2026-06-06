https://ukraina.ru/20260606/massirovannaya-ataka-bpla-na-rossiyu-itogi-6-iyunya-1079911841.html
Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июня
Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июня - 06.06.2026 Украина.ру
Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июня
Вооружённые силы Украины предприняли одну из самых массовых атак дронов на регионы России
2026-06-06T17:50
2026-06-06T17:50
2026-06-06T17:50
эксклюзив
владимир зеленский
владимир путин
карасин
петербургский международный экономический форум (фонд)
госдума
совет федерации
россия
украина
усть-лабинск
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Как сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, за сутки российские средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб и 911 украинских беспилотников самолётного типа.Также в министерстве сообщили о нейтрализации четырех реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, запущенных Вооружёнными силами Украины.Ранее стало известно, что в субботу, 6 июня, в последний день проходящего в Петербурге ПМЭФ-2026 над Ленинградской областью был уничтожен 141 беспилотник. Как сообщали СМИ, город Кронштадт закрыли на въезд и выезд.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил днём об эвакуации 600 человек из зоны, подвергшейся атаке ВСУ."Продолжается ликвидация последствий пожара на объекте Минобороны в Большой Ижоре, произошедшего в результате атаки БПЛА. 4 местных жителя обратились за медицинской помощью, из них один госпитализирован, троим оказана помощь медиков на месте, в том числе ребенку. На данный момент из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 390 находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам. В ПВР эвакуированным гражданам предоставлена еда, вода, дежурят медики. Ситуация находится под контролем", – писал он в своём телеграм-канале в 13:29.Затем, в 14:53, он заявил, что ориентировочно после 17 часов жители смогут вернуться домой.Мэр Москвы Сергей Собянин с утра 6 июня периодически сообщал о нейтрализации украинских беспилотников, летящих на российскую столицу.Кроме того, почти 60 украинских БПЛА сбили за сутки над Севастополем. Атака продолжилась и днём 6 июня. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 16:49 сообщил о пострадавших от атаки."Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы вновь успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито 16 БПЛА в районе Ленинского и Балаклавского районов, бухты Омега и Северной стороны. Пострадало два человека: женщина и мужчина. У них осколочные ранения легкой степени", – писал Развожаев.По его словам, в четырёх многоквартирных домах в разных районах точечные повреждения: разбиты несколько окон."От обломков сбитых БПЛА в районе Сапун-горы, 35-й береговой батареи и Симферопольского шоссе в нескольких точках было зафиксировано возгорание травы. Возгорания оперативно потушены", – рассказал Развожаев.Днём 6 июня опасность атаки беспилотников объявляли в Сочи. Позднее режим отменили.Кроме того, из-за возможных налётов Абхазия временно закрыла границу с Россией для людей и машин. Об этом сообщил "Апсныпресс" глава погрануправления Службы гоcбезопасности Абхазии Рустам Латипов. Сообщение о приостановке работы контрольно-пропускного пункта "Псоу" появилось в 13:30 по московскому времени спустя 45 минут абхазское агентство сообщило о возобновлении работы."Обстановка, в целом, стабильная", – рассказал Латипов в комментарии РИА Новости.Кроме того, режим угрозы БПЛА вводился и в Туапсинском районе. Также 6 июня утром после удара дронов загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске. Пожар на территории нефтебазы произошел из-за атаки БПЛА, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Пострадавших не было. Из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуировали 60 человек. В зданиях повреждено остекление.Позднее Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Усть-Лабинского района в своем канале в Max сообщила, что площадь пожара на территории нефтебазы в Усть-Лабинске составила около 5 тыс. кв. м..Примечательно, что накануне после того, как его письмо прокомментировал президент России Владимир Путин, Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины начать в РФ "новые операции."Сегодня был доклад Службы безопасности Украины, отчет по результатам за этот год на фронте и в операциях… И сегодня согласовал Службе безопасности Украины новые наши операции", — заявил Зеленский.Зеленский также попытался раскритиковать позицию Путина, высказанную на форуме в Санкт-Петербурге, заявив, что РФ якобы "вновь выбирает войну".Он также с обидой отметил, что в зале на ПМЭФ все были очень улыбчивые."Значит, денег у России должно стать меньше, а давления на Россию — больше", — подчеркнул Зеленский.Нынешнюю атаку прокомментировали в России. Так, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью News.ru, отметил, что Зеленский решил отыграться на мирных жителях."Зеленский взбесился, его это разозлило, и он решил на мирных людях, как всегда, сорвать свое зло. Какие еще доказательства недееспособности руководства Украины должны быть, чтобы весь мир понял их неадекватность? У Киева уже истерика", — указал Колесник.Депутат подчеркнул, что атака была успешно отражена российскими силами противовоздушной обороны. По его словам, Украине не стоит забывать об отсутствии собственной эффективной системы ПВО, пока российские войска продолжают работу в зоне спецоперации."Зеленский решил проверить нашу ПВО и доказать, какой он сильный. А получилось как всегда. Понятно, что он получит по шапке по-взрослому, мы будем и дальше серьезно заниматься этой историей", — подытожил Колесник.Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в комментарии изданию Lenta.ru охарактеризовал команду Зеленского."Факты последних дней вновь показали, что в лице нынешней команды Зеленского мы имеем дело с зарвавшейся нацистской шпаной. Заявления и послания к международному сообществу, клятвы и церемония возвеличивания отцов украинского национал-шовинизма XX века лишь подтвердили, что режим Зеленского ведет Украину и всех ее граждан к трагедии. Массированная атака БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область в дни проведения ПМЭФ — новое подтверждение этому", — заявил Карасин.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц призвал россиян к бдительности."Опять двадцать пять. В Москве бродят альтернативно одарённые операторы и снимают установку ПВО на крышах высоток — с панорамой, с привязкой, с восторженным "вот как нас защищают". А следом эти кадры расползаются по сети, потому что не менее одарённые военные каналы хватают их и репостят, не приходя в сознание. Не припомню ни одного видео от зевак позиций Пэтриота в Киеве. Видимо, там больше понимания взаимосвязи между хайпом в сети и прилетом во двор", – отметил Коц.Он подчеркнул, что каждый такой ролик кого-то может убить, призвав убрать "телефон, пока за вас не "убрал" его тот, кто по этим кадрам наводит".Подробнее о письме Зеленского – в статье Владимира Скачко "Провокация войны. Зеленский боится и по-хамски, на грани фола пугает Путина и Россию".
https://ukraina.ru/20260606/ataka-na-sankt-peterburg-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-6-iyunya-1079909438.html
https://ukraina.ru/20260606/reaktsiya-putina-na-pismo-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-utro-6-iyunya-1079905082.html
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эксклюзив, владимир зеленский, владимир путин, карасин, петербургский международный экономический форум (фонд), госдума, совет федерации, россия, украина, усть-лабинск, хроники
Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июня
Вооружённые силы Украины предприняли одну из самых массовых атак дронов на регионы России
Как сообщило РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ, за сутки российские средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб и 911 украинских беспилотников самолётного типа.
Также в министерстве сообщили о нейтрализации четырех реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, запущенных Вооружёнными силами Украины.
Ранее стало известно, что в субботу, 6 июня, в последний день проходящего в Петербурге ПМЭФ-2026 над Ленинградской областью был уничтожен 141 беспилотник. Как сообщали СМИ, город Кронштадт закрыли на въезд и выезд.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил днём об эвакуации 600 человек из зоны, подвергшейся атаке ВСУ.
"Продолжается ликвидация последствий пожара на объекте Минобороны в Большой Ижоре, произошедшего в результате атаки БПЛА. 4 местных жителя обратились за медицинской помощью, из них один госпитализирован, троим оказана помощь медиков на месте, в том числе ребенку. На данный момент из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 390 находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам. В ПВР эвакуированным гражданам предоставлена еда, вода, дежурят медики. Ситуация находится под контролем
", – писал он в своём телеграм-канале
в 13:29.
Затем, в 14:53, он заявил, что ориентировочно после 17 часов жители смогут вернуться домой.
Мэр Москвы Сергей Собянин с утра 6 июня периодически сообщал о нейтрализации украинских беспилотников, летящих на российскую столицу.
Кроме того, почти 60 украинских БПЛА сбили за сутки над Севастополем. Атака продолжилась и днём 6 июня. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
в 16:49 сообщил
о пострадавших от атаки.
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы вновь успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито 16 БПЛА в районе Ленинского и Балаклавского районов, бухты Омега и Северной стороны. Пострадало два человека: женщина и мужчина. У них осколочные ранения легкой степени", – писал Развожаев.
По его словам, в четырёх многоквартирных домах в разных районах точечные повреждения: разбиты несколько окон.
"От обломков сбитых БПЛА в районе Сапун-горы, 35-й береговой батареи и Симферопольского шоссе в нескольких точках было зафиксировано возгорание травы. Возгорания оперативно потушены", – рассказал Развожаев.
Днём 6 июня опасность атаки беспилотников объявляли в Сочи. Позднее режим отменили.
Кроме того, из-за возможных налётов Абхазия временно закрыла границу с Россией для людей и машин. Об этом сообщил "Апсныпресс
" глава погрануправления Службы гоcбезопасности Абхазии Рустам Латипов
. Сообщение о приостановке работы контрольно-пропускного пункта "Псоу" появилось в 13:30 по московскому времени спустя 45 минут абхазское агентство сообщило
о возобновлении работы.
"Обстановка, в целом, стабильная
", – рассказал
Латипов в комментарии РИА Новости.
Кроме того, режим угрозы БПЛА вводился и в Туапсинском районе. Также 6 июня утром после удара дронов загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске. Пожар на территории нефтебазы произошел из-за атаки БПЛА, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Пострадавших не было. Из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуировали 60 человек. В зданиях повреждено остекление.
Позднее Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Усть-Лабинского района в своем канале в Max сообщила, что площадь пожара на территории нефтебазы в Усть-Лабинске составила около 5 тыс. кв. м..
Примечательно, что накануне после того, как его письмо прокомментировал президент России Владимир Путин
, Владимир Зеленский
поручил Службе безопасности Украины начать в РФ "новые операции.
"Сегодня был доклад Службы безопасности Украины, отчет по результатам за этот год на фронте и в операциях… И сегодня согласовал Службе безопасности Украины новые наши операции", — заявил Зеленский.
Зеленский также попытался раскритиковать позицию Путина, высказанную на форуме в Санкт-Петербурге, заявив, что РФ якобы "вновь выбирает войну".
Он также с обидой отметил, что в зале на ПМЭФ все были очень улыбчивые.
"Значит, денег у России должно стать меньше, а давления на Россию — больше", — подчеркнул Зеленский.
Нынешнюю атаку прокомментировали в России. Так, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник
в интервью News.ru
, отметил, что Зеленский решил отыграться на мирных жителях.
"Зеленский взбесился, его это разозлило, и он решил на мирных людях, как всегда, сорвать свое зло. Какие еще доказательства недееспособности руководства Украины должны быть, чтобы весь мир понял их неадекватность? У Киева уже истерика", — указал Колесник.
Депутат подчеркнул, что атака была успешно отражена российскими силами противовоздушной обороны. По его словам, Украине не стоит забывать об отсутствии собственной эффективной системы ПВО, пока российские войска продолжают работу в зоне спецоперации.
"Зеленский решил проверить нашу ПВО и доказать, какой он сильный. А получилось как всегда. Понятно, что он получит по шапке по-взрослому, мы будем и дальше серьезно заниматься этой историей", — подытожил Колесник.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
в комментарии изданию Lenta.ru
охарактеризовал команду Зеленского.
"Факты последних дней вновь показали, что в лице нынешней команды Зеленского мы имеем дело с зарвавшейся нацистской шпаной. Заявления и послания к международному сообществу, клятвы и церемония возвеличивания отцов украинского национал-шовинизма XX века лишь подтвердили, что режим Зеленского ведет Украину и всех ее граждан к трагедии. Массированная атака БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область в дни проведения ПМЭФ — новое подтверждение этому", — заявил Карасин.
Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц призвал
россиян к бдительности.
"Опять двадцать пять. В Москве бродят альтернативно одарённые операторы и снимают установку ПВО на крышах высоток — с панорамой, с привязкой, с восторженным "вот как нас защищают". А следом эти кадры расползаются по сети, потому что не менее одарённые военные каналы хватают их и репостят, не приходя в сознание. Не припомню ни одного видео от зевак позиций Пэтриота в Киеве. Видимо, там больше понимания взаимосвязи между хайпом в сети и прилетом во двор", – отметил Коц.
Он подчеркнул, что каждый такой ролик кого-то может убить, призвав убрать "телефон, пока за вас не "убрал" его тот, кто по этим кадрам наводит".