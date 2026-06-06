Ужесточение санкций Рубио вызвано пониманием победы РФ. Главное к этому часу - 06.06.2026 Украина.ру
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Ужесточение санкций Рубио вызвано пониманием победы РФ. Главное к этому часу
Ужесточение санкций Рубио вызвано пониманием победы РФ. Главное к этому часу - 06.06.2026 Украина.ру
Ужесточение санкций Рубио вызвано пониманием победы РФ. Главное к этому часу
Заявление государственного секретаря США Марко Рубио об ужесточении санкций против РФ обусловлено пониманием исхода СВО в пользу России, заявил советник российского президента Антон Кобяков. Об этом и других новостях к этому часу 6 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-06T13:55
2026-06-06T13:55
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🟦 Десятки евродепутатов обратились к председателю ЕП с просьбой лишить Владимира Зеленского ордена "За заслуги" из-за прославления УПА*. Об этом заявила евродепутат от Польши Анна Брылка. Награду от Европарламента ранее вручили Зеленскому за "вклад в евроинтеграцию и европейские ценности";🟦 В Швеции вступают в силу новые требования к получению подданства, сообщает правительственная канцелярия. Изменения включают более строгие требования к сроку проживания: теперь необходимо прожить в стране восемь лет (ранее было пять лет);🟦 Менее чем через два дня после согласования прекращения огня с Ливаном и заявления о том, что у Израиля нет "враждебных намерений" в отношении Ливана, Израиль подверг бомбардировке конвой Ливанской армии и убил бригадного генерала Ливанской армии. Об этом пишут местные СМИ;🟦 Россия ведёт переговоры с Индонезией, Малайзией, Бахрейном и Кувейтом о полной отмене визового режима, сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июня*Запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организацияВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, марко рубио, ливан, израиль, владимир зеленский, европарламент, украина.ру
Новости, Россия, Марко Рубио, Ливан, Израиль, Владимир Зеленский, Европарламент, Украина.ру

Ужесточение санкций Рубио вызвано пониманием победы РФ. Главное к этому часу

13:55 06.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ruГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Заявление государственного секретаря США Марко Рубио об ужесточении санкций против РФ обусловлено пониманием исхода СВО в пользу России, заявил советник российского президента Антон Кобяков. Об этом и других новостях к этому часу 6 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟦 Десятки евродепутатов обратились к председателю ЕП с просьбой лишить Владимира Зеленского ордена "За заслуги" из-за прославления УПА*. Об этом заявила евродепутат от Польши Анна Брылка. Награду от Европарламента ранее вручили Зеленскому за "вклад в евроинтеграцию и европейские ценности";
🟦 В Швеции вступают в силу новые требования к получению подданства, сообщает правительственная канцелярия. Изменения включают более строгие требования к сроку проживания: теперь необходимо прожить в стране восемь лет (ранее было пять лет);
🟦 Менее чем через два дня после согласования прекращения огня с Ливаном и заявления о том, что у Израиля нет "враждебных намерений" в отношении Ливана, Израиль подверг бомбардировке конвой Ливанской армии и убил бригадного генерала Ливанской армии. Об этом пишут местные СМИ;
🟦 Россия ведёт переговоры с Индонезией, Малайзией, Бахрейном и Кувейтом о полной отмене визового режима, сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июня
*Запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация
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