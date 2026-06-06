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Польша депортировала украинца за вылов легендарной рыбы
Польша депортировала украинца за вылов легендарной рыбы - 06.06.2026 Украина.ру
Польша депортировала украинца за вылов легендарной рыбы
Польша депортировала украинца, который выловил из озера известного варшавского сома. Об этом 6 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-06T15:59
2026-06-06T15:59
2026-06-06T15:59
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Польские власти жестко наказали украинца за посягательство на городскую легенду. В Варшаве задержали 57-летнего мужчину, который выловил из столичного озера знаменитого сома. Рыба являлась местной достопримечательностью и плавала в водоеме на протяжении двух десятилетий, пользуясь популярностью и симпатией горожан.Задержанному предъявили сразу два обвинения. Первое касается нарушения закона о внутреннем рыболовстве, второе — закона о защите животных. Максимальное наказание, которое грозило мужчине, составляло до трех лет лишения свободы.Однако долгого судебного разбирательства не последовало. В тот же день задержанного доставили на автомобильный пункт пропуска в Дорогуске, где официально выдворили за пределы Польши и передали украинским пограничникам. Таким образом, попытка забрать знаменитого сома обернулась для мужчины немедленной депортацией из страны.30 мая гражданин Украины выловил сома из венгерского озера Балатон, погрузил его в багажник своей машины и скрылся. Свидетели попытались воспрепятствовать вывозу и вызвали полицию, которая вскоре задержала подозреваемого.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Польша, Украина.ру, Варшава, Украина
Польша депортировала украинца за вылов легендарной рыбы
Польша депортировала украинца, который выловил из озера известного варшавского сома. Об этом 6 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Польские власти жестко наказали украинца за посягательство на городскую легенду. В Варшаве задержали 57-летнего мужчину, который выловил из столичного озера знаменитого сома. Рыба являлась местной достопримечательностью и плавала в водоеме на протяжении двух десятилетий, пользуясь популярностью и симпатией горожан.
Задержанному предъявили сразу два обвинения. Первое касается нарушения закона о внутреннем рыболовстве, второе — закона о защите животных. Максимальное наказание, которое грозило мужчине, составляло до трех лет лишения свободы.
Однако долгого судебного разбирательства не последовало. В тот же день задержанного доставили на автомобильный пункт пропуска в Дорогуске, где официально выдворили за пределы Польши и передали украинским пограничникам. Таким образом, попытка забрать знаменитого сома обернулась для мужчины немедленной депортацией из страны.
30 мая гражданин Украины выловил сома из венгерского озера Балатон, погрузил его в багажник своей машины и скрылся. Свидетели попытались воспрепятствовать вывозу и вызвали полицию, которая вскоре задержала подозреваемого.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру