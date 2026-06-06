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ПВО сбили 12 дронов над Москвой. Новости СВО

ПВО сбили 12 дронов над Москвой. Новости СВО - 06.06.2026 Украина.ру

ПВО сбили 12 дронов над Москвой. Новости СВО

Силы ПВО за сутки уничтожили 12 украинских беспилотников, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом и других новостях 6 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-06T14:32

2026-06-06T14:32

2026-06-06T14:54

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🟥 В Севастополе объявлена воздушная тревога;🟥 В Черниговской области 56 тысяч человек остались без электричества из-за масштабной аварии. Обесточены Нежинский и Корюковский районы;🟥 ВСУ атаковали детскую площадку в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Также в результате других атак пострадали мирный житель и бойцы подразделения "Орлан";🟥 Граница между Россией и Абхазией временно закрыта из-за угрозы атак БПЛА. Об этом сообщил начальник Погрануправления СГБ Абхазии Рустам Латипов.Ночью над территорией республики действовала ПВО. В Минобороны РФ заявили об уничтожении украинских дронов;🟥 Четыре человека обратились за медпомощью после пожара в Ленобласти, вызванного атакой БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.Один госпитализирован, троим оказали помощь на месте. Кроме того, 600 человек эвакуировали от места атаки.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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москва, сергей собянин, сво, спецоперация, россия, абхазия, украина.ру, вооруженные силы украины