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ПВО сбили 12 дронов над Москвой. Новости СВО
ПВО сбили 12 дронов над Москвой. Новости СВО - 06.06.2026 Украина.ру
ПВО сбили 12 дронов над Москвой. Новости СВО
Силы ПВО за сутки уничтожили 12 украинских беспилотников, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом и других новостях 6 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-06T14:32
2026-06-06T14:32
2026-06-06T14:54
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🟥 В Севастополе объявлена воздушная тревога;🟥 В Черниговской области 56 тысяч человек остались без электричества из-за масштабной аварии. Обесточены Нежинский и Корюковский районы;🟥 ВСУ атаковали детскую площадку в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Также в результате других атак пострадали мирный житель и бойцы подразделения "Орлан";🟥 Граница между Россией и Абхазией временно закрыта из-за угрозы атак БПЛА. Об этом сообщил начальник Погрануправления СГБ Абхазии Рустам Латипов.Ночью над территорией республики действовала ПВО. В Минобороны РФ заявили об уничтожении украинских дронов;🟥 Четыре человека обратились за медпомощью после пожара в Ленобласти, вызванного атакой БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.Один госпитализирован, троим оказали помощь на месте. Кроме того, 600 человек эвакуировали от места атаки.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
москва, сергей собянин, сво, спецоперация, россия, абхазия, украина.ру, вооруженные силы украины
Москва, Сергей Собянин, СВО, Спецоперация, Россия, Абхазия, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
ПВО сбили 12 дронов над Москвой. Новости СВО
14:32 06.06.2026 (обновлено: 14:54 06.06.2026)
Силы ПВО за сутки уничтожили 12 украинских беспилотников, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом и других новостях 6 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 В Севастополе объявлена воздушная тревога;
🟥 В Черниговской области 56 тысяч человек остались без электричества из-за масштабной аварии. Обесточены Нежинский и Корюковский районы;
🟥 ВСУ атаковали детскую площадку в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Также в результате других атак пострадали мирный житель и бойцы подразделения "Орлан";
🟥 Граница между Россией и Абхазией временно закрыта из-за угрозы атак БПЛА. Об этом сообщил начальник Погрануправления СГБ Абхазии Рустам Латипов.
Ночью над территорией республики действовала ПВО. В Минобороны РФ заявили об уничтожении украинских дронов;
🟥 Четыре человека обратились за медпомощью после пожара в Ленобласти, вызванного атакой БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Один госпитализирован, троим оказали помощь на месте. Кроме того, 600 человек эвакуировали от места атаки.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру