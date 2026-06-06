https://ukraina.ru/20260606/stalo-izvestno-imya-biznesmena-peredavshego-predlozhenie-zelenskogo-putinu-glavnoe-k-etomu-chasu-1079912973.html

Стало известно имя бизнесмена, передавшего предложение Зеленского Путину. Главное к этому часу

Стало известно имя бизнесмена, передавшего предложение Зеленского Путину. Главное к этому часу - 06.06.2026 Украина.ру

Стало известно имя бизнесмена, передавшего предложение Зеленского Путину. Главное к этому часу

Украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на источники назвал Романа Абрамовича тем самым бизнесменом, который встречался с Владимиром Зеленским в конце мая и передал российскому лидеру Владимиру Путину предложение о личной встрече. Об этом и других новостях к этому часу 6 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-06T18:23

2026-06-06T18:23

2026-06-06T18:23

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🟦 В аэропортах Геленджика, Краснодара (Пашковский) и Сочи сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Аэропорты возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщили в Росавиации;🟦 После атаки ВСУ на поезд в Крыму в больнице остаются 6 человек — Яна Лантратова."Один из них сейчас в тяжелом состоянии", — сообщила уполномоченный по правам человека в РФ;🟦 "Приезд делегации США на ПМЭФ – это хорошо, но не надо преувеличивать его значение", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;🟦 Пентагон всерьез обеспокоен усилением разведывательной активности Израиля в США, сообщает NBC News со ссылкой на источники;🟦 Страны НАТО обсуждают оказание военной помощи Украине в размере 70 миллиардов евро в следующем году, пишет Politico;🟦 Мирра Андреева победила Майю Хвалиньскую в финале "Ролан Гаррос". 19-летняя россиянка забрала две партии и стала самой молодой победительницей турнира за последние 30 лет.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, украина.ру, росавиация, вооруженные силы украины, украина, владимир путин, сша