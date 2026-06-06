https://ukraina.ru/20260606/stalo-izvestno-imya-biznesmena-peredavshego-predlozhenie-zelenskogo-putinu-glavnoe-k-etomu-chasu-1079912973.html
Стало известно имя бизнесмена, передавшего предложение Зеленского Путину. Главное к этому часу
Стало известно имя бизнесмена, передавшего предложение Зеленского Путину. Главное к этому часу - 06.06.2026 Украина.ру
Стало известно имя бизнесмена, передавшего предложение Зеленского Путину. Главное к этому часу
Украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на источники назвал Романа Абрамовича тем самым бизнесменом, который встречался с Владимиром Зеленским в конце мая и передал российскому лидеру Владимиру Путину предложение о личной встрече. Об этом и других новостях к этому часу 6 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-06T18:23
2026-06-06T18:23
2026-06-06T18:23
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🟦 В аэропортах Геленджика, Краснодара (Пашковский) и Сочи сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Аэропорты возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщили в Росавиации;🟦 После атаки ВСУ на поезд в Крыму в больнице остаются 6 человек — Яна Лантратова."Один из них сейчас в тяжелом состоянии", — сообщила уполномоченный по правам человека в РФ;🟦 "Приезд делегации США на ПМЭФ – это хорошо, но не надо преувеличивать его значение", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;🟦 Пентагон всерьез обеспокоен усилением разведывательной активности Израиля в США, сообщает NBC News со ссылкой на источники;🟦 Страны НАТО обсуждают оказание военной помощи Украине в размере 70 миллиардов евро в следующем году, пишет Politico;🟦 Мирра Андреева победила Майю Хвалиньскую в финале "Ролан Гаррос". 19-летняя россиянка забрала две партии и стала самой молодой победительницей турнира за последние 30 лет.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, украина.ру, росавиация, вооруженные силы украины, украина, владимир путин, сша
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Украина.ру, Росавиация, Вооруженные силы Украины, Украина, Владимир Путин, США
Стало известно имя бизнесмена, передавшего предложение Зеленского Путину. Главное к этому часу
Украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на источники назвал Романа Абрамовича тем самым бизнесменом, который встречался с Владимиром Зеленским в конце мая и передал российскому лидеру Владимиру Путину предложение о личной встрече. Об этом и других новостях к этому часу 6 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟦 В аэропортах Геленджика, Краснодара (Пашковский) и Сочи сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Аэропорты возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщили в Росавиации;
🟦 После атаки ВСУ на поезд в Крыму в больнице остаются 6 человек — Яна Лантратова.
"Один из них сейчас в тяжелом состоянии", — сообщила уполномоченный по правам человека в РФ;
🟦 "Приезд делегации США на ПМЭФ – это хорошо, но не надо преувеличивать его значение", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;
🟦 Пентагон всерьез обеспокоен усилением разведывательной активности Израиля в США, сообщает NBC News со ссылкой на источники;
🟦 Страны НАТО обсуждают оказание военной помощи Украине в размере 70 миллиардов евро в следующем году, пишет Politico;
🟦 Мирра Андреева победила Майю Хвалиньскую в финале "Ролан Гаррос". 19-летняя россиянка забрала две партии и стала самой молодой победительницей турнира за последние 30 лет.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру