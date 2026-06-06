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В Швеции предложили вернуть украинских мужчин на родину для участия в боевых действиях

В Швеции предложили вернуть украинских мужчин на родину для участия в боевых действиях - 06.06.2026 Украина.ру

В Швеции предложили вернуть украинских мужчин на родину для участия в боевых действиях

Министр по миграции Швеции Йохан Форсселл заявил, что украинские мужчины призывного возраста должны быть возвращены на Украину для участия в войне. Об этом 6 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-06T14:51

2026-06-06T14:51

2026-06-06T14:51

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Шведский министр по миграции Йохан Форсселл выступил с инициативой, касающейся украинских мужчин, находящихся в Европе. По его словам, их необходимо вернуть обратно на родину для участия в боевых действиях."Войну необходимо вести и выигрывать", — заявил Форсселл, подчеркнув, что для успешной обороны страны критически важно, чтобы больше мужчин оставалось на Украине.Министр предложил лишать автоматического права на защиту не всех украинцев, а только вновь прибывающих мужчин призывного возраста. При этом рассматривается механизм, согласно которому для получения убежища в странах Евросоюза мужчинам придется доказать, что они покинули Украину легально. Такими доказательствами могут служить официальные отметки пограничной службы.В Швеции также вступают в силу новые требования к получению подданства, сообщает правительственная канцелярия. Изменения включают более строгие требования к сроку проживания: теперь необходимо прожить в стране восемь лет, вместо пяти.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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