В Швеции предложили вернуть украинских мужчин на родину для участия в боевых действиях - 06.06.2026 Украина.ру
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В Швеции предложили вернуть украинских мужчин на родину для участия в боевых действиях
В Швеции предложили вернуть украинских мужчин на родину для участия в боевых действиях - 06.06.2026 Украина.ру
В Швеции предложили вернуть украинских мужчин на родину для участия в боевых действиях
Министр по миграции Швеции Йохан Форсселл заявил, что украинские мужчины призывного возраста должны быть возвращены на Украину для участия в войне. Об этом 6 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-06T14:51
2026-06-06T14:51
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Шведский министр по миграции Йохан Форсселл выступил с инициативой, касающейся украинских мужчин, находящихся в Европе. По его словам, их необходимо вернуть обратно на родину для участия в боевых действиях."Войну необходимо вести и выигрывать", — заявил Форсселл, подчеркнув, что для успешной обороны страны критически важно, чтобы больше мужчин оставалось на Украине.Министр предложил лишать автоматического права на защиту не всех украинцев, а только вновь прибывающих мужчин призывного возраста. При этом рассматривается механизм, согласно которому для получения убежища в странах Евросоюза мужчинам придется доказать, что они покинули Украину легально. Такими доказательствами могут служить официальные отметки пограничной службы.В Швеции также вступают в силу новые требования к получению подданства, сообщает правительственная канцелярия. Изменения включают более строгие требования к сроку проживания: теперь необходимо прожить в стране восемь лет, вместо пяти.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, швеция, европа, ес, украина.ру
Новости, Украина, Швеция, Европа, ЕС, Украина.ру

В Швеции предложили вернуть украинских мужчин на родину для участия в боевых действиях

14:51 06.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСтокгольм – столица Королевства Швеция
Стокгольм – столица Королевства Швеция - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Министр по миграции Швеции Йохан Форсселл заявил, что украинские мужчины призывного возраста должны быть возвращены на Украину для участия в войне. Об этом 6 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Шведский министр по миграции Йохан Форсселл выступил с инициативой, касающейся украинских мужчин, находящихся в Европе. По его словам, их необходимо вернуть обратно на родину для участия в боевых действиях.
"Войну необходимо вести и выигрывать", — заявил Форсселл, подчеркнув, что для успешной обороны страны критически важно, чтобы больше мужчин оставалось на Украине.
Министр предложил лишать автоматического права на защиту не всех украинцев, а только вновь прибывающих мужчин призывного возраста. При этом рассматривается механизм, согласно которому для получения убежища в странах Евросоюза мужчинам придется доказать, что они покинули Украину легально. Такими доказательствами могут служить официальные отметки пограничной службы.
В Швеции также вступают в силу новые требования к получению подданства, сообщает правительственная канцелярия. Изменения включают более строгие требования к сроку проживания: теперь необходимо прожить в стране восемь лет, вместо пяти.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июня
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14:51В Швеции предложили вернуть украинских мужчин на родину для участия в боевых действиях
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