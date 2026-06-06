https://ukraina.ru/20260606/vs-rf-nanesli-udary-po-koryukovke-dnepropetrovsku-i-poltave-novosti-svo-1079913318.html
ВС РФ нанесли удары по Корюковке, Днепропетровску и Полтаве. Новости СВО
ВС РФ нанесли удары по Корюковке, Днепропетровску и Полтаве. Новости СВО - 06.06.2026 Украина.ру
ВС РФ нанесли удары по Корюковке, Днепропетровску и Полтаве. Новости СВО
Российские войска нанесли серию ударов по украинским городам, в Сочи введён режим угрозы атаки беспилотников. Об этом и других новостях СВО 6 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру
2026-06-06T19:58
2026-06-06T19:58
2026-06-06T19:58
азовское море
азербайджан
днепропетровск
мид
сво
спецоперация
росавиация
полтава
украина.ру
россия
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🟥 Удар нанесён по Корюковке в Черниговской области;🟥 В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.Также Росавиация сообщила о введении временных ограничений в местном аэропорту;🟥 Один из пятерых погибших в результате ударов БПЛА по судам в Азовском море — россиянин, сообщил МИД Азербайджана;🟥 Насколько ударов нанесено по Днепропетровску;🟥 В Полтаве поднимается дым после ударов ВС РФ.Как сообщают местные власти удар был нанесён по "одному из предприятий".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
азовское море
азербайджан
днепропетровск
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россия
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
азовское море, азербайджан, днепропетровск, мид, сво, спецоперация, росавиация, полтава, украина.ру, россия
Азовское море, Азербайджан, Днепропетровск, МИД, СВО, Спецоперация, Росавиация, Полтава, Украина.ру, Россия
ВС РФ нанесли удары по Корюковке, Днепропетровску и Полтаве. Новости СВО
Российские войска нанесли серию ударов по украинским городам, в Сочи введён режим угрозы атаки беспилотников. Об этом и других новостях СВО 6 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру
🟥 Удар нанесён по Корюковке в Черниговской области;
🟥 В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.
Также Росавиация сообщила о введении временных ограничений в местном аэропорту;
🟥 Один из пятерых погибших в результате ударов БПЛА по судам в Азовском море — россиянин, сообщил МИД Азербайджана;
🟥 Насколько ударов нанесено по Днепропетровску;
🟥 В Полтаве поднимается дым после ударов ВС РФ.Как сообщают местные власти удар был нанесён по "одному из предприятий".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру