ВС РФ нанесли удары по Корюковке, Днепропетровску и Полтаве. Новости СВО - 06.06.2026 Украина.ру
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ВС РФ нанесли удары по Корюковке, Днепропетровску и Полтаве. Новости СВО
ВС РФ нанесли удары по Корюковке, Днепропетровску и Полтаве. Новости СВО - 06.06.2026 Украина.ру
ВС РФ нанесли удары по Корюковке, Днепропетровску и Полтаве. Новости СВО
Российские войска нанесли серию ударов по украинским городам, в Сочи введён режим угрозы атаки беспилотников. Об этом и других новостях СВО 6 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру
2026-06-06T19:58
2026-06-06T19:58
азовское море
азербайджан
днепропетровск
мид
сво
спецоперация
росавиация
полтава
украина.ру
россия
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🟥 Удар нанесён по Корюковке в Черниговской области;🟥 В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.Также Росавиация сообщила о введении временных ограничений в местном аэропорту;🟥 Один из пятерых погибших в результате ударов БПЛА по судам в Азовском море — россиянин, сообщил МИД Азербайджана;🟥 Насколько ударов нанесено по Днепропетровску;🟥 В Полтаве поднимается дым после ударов ВС РФ.Как сообщают местные власти удар был нанесён по "одному из предприятий".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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азовское море, азербайджан, днепропетровск, мид, сво, спецоперация, росавиация, полтава, украина.ру, россия
Азовское море, Азербайджан, Днепропетровск, МИД, СВО, Спецоперация, Росавиация, Полтава, Украина.ру, Россия

ВС РФ нанесли удары по Корюковке, Днепропетровску и Полтаве. Новости СВО

19:58 06.06.2026
 
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Российские войска нанесли серию ударов по украинским городам, в Сочи введён режим угрозы атаки беспилотников. Об этом и других новостях СВО 6 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру
🟥 Удар нанесён по Корюковке в Черниговской области;
🟥 В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.
Также Росавиация сообщила о введении временных ограничений в местном аэропорту;
🟥 Один из пятерых погибших в результате ударов БПЛА по судам в Азовском море — россиянин, сообщил МИД Азербайджана;
🟥 Насколько ударов нанесено по Днепропетровску;
🟥 В Полтаве поднимается дым после ударов ВС РФ.Как сообщают местные власти удар был нанесён по "одному из предприятий".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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