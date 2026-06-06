https://ukraina.ru/20260606/vs-rf-nanesli-udary-po-koryukovke-dnepropetrovsku-i-poltave-novosti-svo-1079913318.html

ВС РФ нанесли удары по Корюковке, Днепропетровску и Полтаве. Новости СВО

ВС РФ нанесли удары по Корюковке, Днепропетровску и Полтаве. Новости СВО - 06.06.2026 Украина.ру

ВС РФ нанесли удары по Корюковке, Днепропетровску и Полтаве. Новости СВО

Российские войска нанесли серию ударов по украинским городам, в Сочи введён режим угрозы атаки беспилотников. Об этом и других новостях СВО 6 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру

2026-06-06T19:58

2026-06-06T19:58

2026-06-06T19:58

азовское море

азербайджан

днепропетровск

мид

сво

спецоперация

росавиация

полтава

украина.ру

россия

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🟥 Удар нанесён по Корюковке в Черниговской области;🟥 В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.Также Росавиация сообщила о введении временных ограничений в местном аэропорту;🟥 Один из пятерых погибших в результате ударов БПЛА по судам в Азовском море — россиянин, сообщил МИД Азербайджана;🟥 Насколько ударов нанесено по Днепропетровску;🟥 В Полтаве поднимается дым после ударов ВС РФ.Как сообщают местные власти удар был нанесён по "одному из предприятий".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массированная атака БПЛА на Россию. Итоги 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

азовское море

азербайджан

днепропетровск

полтава

россия

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азовское море, азербайджан, днепропетровск, мид, сво, спецоперация, росавиация, полтава, украина.ру, россия