Всем ясно, кто затягивает конфликт: Путин и Трамп укрепляют единый фронт давления на Зеленского - 30.04.2026 Украина.ру

Президенты России и Соединённых Штатов продемонстрировали абсолютное согласие по ситуации на Украине, что выводит из себя главу киевского режима Владимира Зеленского, изо всех сил пытающегося добиться внимания Вашингтона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Анонсированный Кремлём утром 29 апреля международный разговор главы государства оказался вечерней телефонной беседой президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, продлившейся около полутора часов. В центре внимания двух лидеров, помимо ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе, была Украина, и в целом их взгляды на происходящее совпадают."И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведёт линию на затягивание конфликта", - сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Это говорит о создании единой позиции, чтобы давить на Украину и Зеленского, констатирует политолог Олег Соскин, бывший помощником второго президента Украины Леонида Кучмы.Кроме того, и Путин, и Трамп выступают за урегулирование украинского конфликта дипломатическими методами, а не силовыми, на которые делает акцент Зеленский, без устали требующий у всех, у кого только возможно, предоставить вооружение для ВСУ."Американский президент акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий, а также готовность со своей стороны всячески этому содействовать. <…> Наш президент вновь подтвердил, что цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты. Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса, для чего Зеленский должен положительно отреагировать на известные предложения, которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной", - продолжил Ушаков.Речь, в частности, об устойчивом прекращении огня, отказе Киева от претензий на утраченные территории, признании российского статуса Крыма и Донбасса, невступлении в НАТО."Характерно, что Дональд Трамп позитивно оценил недавно объявлявшееся Россией пасхальное перемирие. В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы. Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне", - сказал Ушаков.И хотя Трамп любит делать заявления о том, что победителем во Второй мировой войне были Соединённые Штаты, хотя на самом деле это заслуга СССР, но всё же сама риторика американского лидера об общности РФ и США – это важная деталь, демонстрирующая готовность Вашингтона к совместной работе, а также признание наличия у Москвы национальных интересов, что во времена правления предыдущего президента Джо Байдена такое и представить было невозможно.Будем честны: скорее положить конец украинскому конфликту Трамп стремится не из-за искренних переживаний о судьбе каждой из противодействующих сторон, он сам откровенно говорит, что США-то это всё не затрагивает напрямую, ведь боевые действия происходят за тысячи километров от американской территории, ещё и на другом континенте, через океан. Его главная цель – заработать политические очки на завершении такого сложного и затянувшегося кризиса. Тем не менее он искренне интересуется, что происходит в настоящий момент, каков расклад сил, чтобы, исходя из этого, уже работать над вариантами мирной сделки.Как рассказал Ушаков, по просьбе Трампа Путин охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения, где российские войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника, а также упомянул, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тыс. тел погибших, а взамен получила чуть более 500. Цифры наглядно показывают соотношение потерь ВСУ и ВС РФ. Кроме того, российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на территории РФ.Сообщение о такой обстоятельной беседе, состоявшейся по инициативе российской стороны, в завершение которой президенты условились и далее поддерживать контакты – как личные, так и на уровне своих помощников и представителей, резко контрастирует с последними новостями о взаимодействии США с Украиной."В администрации США некоторые помощники не смогли вспомнить, когда в последний раз поднималась тема мирных переговоров между Россией и Украиной", - пишет издание Politico.Ключевые переговорщики по вопросам украинского урегулирования - спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер – сейчас в основном работают по Ирану, ставшему главным приоритетом руководства Соединённых Штатов. К тому же у Трампа ослаб интерес к сотрудничеству по Украине с коллегами по НАТО после их отказа присоединиться к ударам по Ирану.Тем не менее не стоит спешить с выводом о том, что президент США не возобновит усилия по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, призвал собеседник Politico."То, что он сейчас не сосредоточен на этом, не означает, что это перестало быть важным приоритетом", - заявил чиновник.Некоторые контакты с российскими и украинскими коллегами продолжаются, добавили источники издания. Впрочем, здесь они Америку не открыли. По итогам телефонного разговора Ушаков сообщил, что доверенные лица Трампа продолжат контакты и с Москвой, и с Киевом, а сам президент США верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка. Да и сам Трамп несколькими днями ранее обмолвился в интервью телеканалу Fox News, что ведёт переговоры как с Путиным, так и с Зеленским, не приводя никаких подробностей, поэтому до конца не ясно, имел ли он в виду контакты непосредственно на высшем уровне, публично не афишируемые, либо же речь о регулярном взаимодействии между командами лидеров. Главное, что канал связи в том или ином виде сохраняется.Газета The New York Times пишет, что серьёзные переговоры пока приостановлены, но между Киевом и Вашингтоном продолжаются некоторые неофициальные консультации на более низком уровне, украинские официальные лица продолжают настаивать на трёхсторонних переговорах с США и РФ, которые их отвергли. Зеленский же сильно обозлился на Штаты."Зеленский выразил недовольство американцами, которые продолжают поддерживать требования Путина. Он ищет новых дипломатических и военных партнёров, делится опытом в области беспилотников с Саудовской Аравией и странами Персидского залива, а также заключает сделки по производству вооружений с Великобританией и Германией", - говорится в статье.Глава киевского режима изо всех сил пытался вписаться в военную операцию США и Израиля на Ближнем Востоке, рассчитывал, что реальный боевой опыт Украины, коим могут похвастаться немногие государства, поможет сблизиться с Белым домом, но тщетно.Порцию критики в свой адрес от Зеленского продолжает получать вице-президент США Джей Ди Вэнс за заявление двухнедельной давности о том, что прекращение финансирования Украины – это одно из главных достижений второго срока правления Трампа."Если вице-президент гордится тем, что он нам не помогает, это означает, что он помогает России. И я не уверен, что это укрепляет Соединённые Штаты. Нет. Иметь Россию в друзьях — не думаю, что это сильная позиция. Возможно, вице-президент хотел сказать, что это приблизит мир, если США не будут помогать нам оружием. Но с Россией это не работает. И если нам никто не будет помогать, мы, конечно, окажемся в более слабой позиции. Но я уверен, что Соединённые Штаты — великий партнёр для Украины, и украинцы тоже могут усиливать США", - заявил глава киевского режима в интервью телеканалу Newsmax.Интересно, чем же Украина, уже несколько лет живущая на довольствие с Запада, может укрепить Соединённые Штаты?Кроме того, на прошлой неделе Зеленский раскритиковал планы Уиткоффа и Кушнера снова посетить Москву в ближайшем будущем, хотя они ни разу не были в Киеве.Урегулирование любого международного конфликта – это всегда сложный и длительный процесс с множеством составляющих, требующий планомерной работы, порой шаг за шагом, согласования каждого пункта по отдельности, и, соответственно, занимающий много времени. Очевидно, что Уиткофф и Кушнер не могут прилетать на консультации так часто и так надолго, но при искреннем желании добиться результата при содействии американских посредников, раз разговор напрямую с Россией для Банковой неприемлем, украинские власти могли бы иметь постоянный канал связи с Вашингтоном, функционирующий практически 24/7, - через дипмиссию США на Украине. Во времена госпереворота, как написал в своей книге "Украина на перепутье" бывший премьер-министр страны Николай Азаров, опираясь на имеющиеся факты, активисты Майдана каждый день, как на работу, ездили в посольство США в Киеве. Оппозиционеры тогда преследовали деструктивные цели, а сейчас можно было бы повернуть всё в миротворческое русло. Можно, но есть ли на это политическая воля Банковой? Ответ очевиден.Впрочем, и американское посольство в Киеве уже не то, что было в 2013-2014 годах, - оно перестало быть центром по координации общей стратегической линии. Сейчас немногие даже вспомнят имя главы дипмиссии. А упомяни Джеффри Пайетта, Мари Йованович, Джона Теффта, Уильяма Тейлора, люди, в той или иной степени следящие за мировой политикой, сразу поймут, что речь идёт о послах США на Украине. Их фамилии были на слуху по разным причинам – заявления про Крым и Донбасс, поддержка Майдана, осуждение России, объявления о выделенной Киеву помощи, участие в публичных слушаниях в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа на первом сроке правления – но главное, что были, сама по себе фигура посла знакома общественности. А сейчас – нет. Более того, и посла как такового нет. Джули Дэвис изначально назначили временной поверенной в делах США на Украине - по дипломатическому рангу ниже посла – что зачастую трактуется как сигнал об охлаждении отношений между странами. Более того, на украинском направлении Дэвис работала по совместительству – с должностью посла США на Кипре, которую заняла на 2 года раньше.За несколько часов до беседы Трампа и Путина появилась новость об отставке временной поверенной в июне. По официальной версии, как сообщает Госдепартамент, женщина решила уйти на пенсию и завершить свою 30-летнюю дипломатическую карьеру. Да, рано или поздно это случается, обычная ситуация. Но вот газета Financial Times называет иную причину - Джули Дэвис разочаровалась в своей работе из-за разногласий с президентом Трампом насчёт неуклонно сокращающейся поддержки Украины. Ничего удивительного, учитывая, что из-за этого же подала в отставку её предшественница Бриджит Бринк, правда, она была ставленницей демократа Байдена. Хотя, возможно, дело и вовсе не в Украине? По словам источников, Дэвис была ошеломлена, узнав в октябре из газет, что Трамп назначил следующим послом на Кипре Джона Бреслоу, бизнесмена из Аризоны и республиканского донора, а действующую главу дипмиссии о его выдвижении даже не уведомили.Как бы то ни было, американская дипломатия в целом и на Украине в частности после возвращения Трампа к власти кардинально изменилась."По сведениям Американской ассоциации дипломатической службы, лишь 8% нынешних кандидатов на посольские должности - карьерные дипломаты (против 57% на первом президентском сроке). В десятках посольств США по всему миру нет утверждённого Сенатом посла, в том числе на значительной части Ближнего Востока и на Украине. Действующие и бывшие американские дипломаты указали The Financial Times на высокую текучку среди специалистов по Украине: многие вышли на пенсию, оставили дипломатию или были уволены с тех пор, как Трамп вступил в должность. Один карьерный дипломат заключил, что все, кто ратовал за Украину, в Госдепартаменте Трампа автоматически становятся “мишенями", - пишет Financial Times.В частности, в первые же часы работы 47-го президента с должности посла в Эстонии уволили Джорджа Кента, который был заместителем посла США на Украине, а позже курировал украинскую политику в качестве заместителя помощника госсекретаря. Кроме того, на днях об уходе объявил заместитель главы миссии в Венгрии Дэвид Холмс, работавший в 2019 году политическим советником посольства США в Киеве.Financial Times отмечает, что на втором сроке правления Трампа Белый дом во многом действует в обход Госдепартамента, на самые смелые внешнеполитические цели, включая посредничество в урегулировании украинского конфликта, президент назначает горстку доверенных лиц, в частности Уиткоффа и Кушнера. Ни для кого не секрет, что для нынешнего американского лидера личная лояльность и доверие превыше всего, поэтому с высокой степенью вероятности можно предположить, что на смену Джули Дэвис в посольстве на Украине придёт политический назначенец, способный вести более прямолинейный диалог с Офисом президента Украины. Предстоящий уход нынешней временной поверенной рассматривается как завершение эпохи американских карьерных дипломатов в Киеве.Читайте также: "Ничья" Карла III. Визит короля Великобритании в США может оживить украинский вопрос

Евгения Кондакова

