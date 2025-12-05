Случилось то, чего так боялся Запад: Путин запустил RT India, ставший популярным ещё до начала вещания
Индия не просто отказалась помогать Западу дискредитировать деятельность RT во всём мире, она запустила собственный телеканал RT India, призванный ещё сильнее укрепить отношения с Россией
5 декабря, во второй день государственного визита в Индию, президент РФ Владимир Путин вместе с главным редактором международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян принял участие в церемонии запуска RT India.
В центре внимания нового телеканала, вещающего из студийного комплекса в Нью-Дели, будет роль Индии и России в многополярном мире. Помимо информационной, у проекта есть и культурная миссия - помочь индийской аудитории лучше узнать Россию.
"Это важное событие, потому что даёт возможность миллионам граждан Индии ближе, точнее воспринимать информацию о нашей действительности сегодня, о российской действительности сегодня, о том, что думает, как живёт, к чему стремится Россия. <…> Russia Today – это тот источник информации, который является максимально чистым, максимально нацеленным на обслуживание интересов своих зрителей, своих слушателей. Цель Russia Today - не просто пропаганда России и её культуры, позиции во внутренних и международных делах, прежде всего Russia Today стремится к тому, чтобы донести до своих слушателей и зрителей правдивую информацию о нашей стране и о том, что происходит в мире", - заявил глава государства.
А год назад, в сентябре 2024-го, одна из самых авторитетных местных газет The Hindu сообщила полученную от своих источников информацию о том, как чиновники предыдущей американской администрации убеждали Индию присоединиться к усилиям по блокированию работы медиагруппы RT по всему миру.
Госдепартамент тогда объявил о начале дипломатической кампании с Великобританией и Канадой против "инструментов российской дезинформации и тайного влияния", включая RT.
"Мы призываем всех союзников, всех партнёров относиться к деятельности RT так, как они относятся к разведывательной деятельности России в пределах их границ", — заявил Энтони Блинкен, на тот момент госсекретарь США, объявляя о расширении санкций против RT.
МИД Индии официальных комментариев по этому поводу не давал, но отметил, что этот вопрос не имеет отношения к Индии, и она не вводит в одностороннем порядке санкции, которые не одобрены ООН.
Почему на Западе такое отношение к российским ресурсам, вещающим на зарубежную аудиторию, объяснил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог" в конце ноября 2025 года: "Тот факт, что такие ресурсы, как RT и Sputnik по посещаемости находятся на самых передовых позициях, говорит о том, что есть и другой показатель: насколько пользователь доверяет источнику информации. С этих позиций у RT и Sputnik серьёзная репутация. Их за это и не любят, потому что они говорят правду. <…> У нас говорят, "не числом, так умением". В данном случае умение наших внешнеполитических вещателей заключается в профессионализме. Западные журналисты, работающие на RT и Sputnik, во многом делают это не потому, что они хотят, чтобы Россия была самой главной, и не потому, что им, наверное, хорошо платят, а потому что они – профессионалы. И им стыдно, когда их, профессионалов, заставляют лгать с экранов или в электронных СМИ".
Как мы видим год спустя, Нью-Дели не только не принял предложение Вашингтона, а, наоборот, укрепляет позиции RT в мировом информационном пространстве. А то, что RT India точно будет востребован, нет ни капли сомнения. Будущий телеканал оказался в центре внимания задолго до начала вещания.
В сентябре на одной из самых оживлённых веток метро Нью-Дели в рамках рекламной кампании начал курсировать фирменный поезд Sputnik India и сразу вызвал настоящий восторг у пассажиров: он попал в топ трендов индийского сегмента Х, а хештег #IndoRussiaMuseum занял второе место.
Жители и гости столицы делились фотографиями из этого поезда, который прозвали передвижным музеем, посвящённым индийско-российским связям, отмечая, что это не просто поездка на общественном транспорте, а удовольствие и опыт.
"Это просто ЭПИЧЕСКИ! Жёлтая линия метро теперь - это культурное путешествие по истории Индии и России! От Раджа Капура до современных коллабораций, здесь есть всё. Обязательно посетите", - написал пользователь Akshay Pratap Singh.
Внук популярного актёра Раджа Капура перепостил на свою страницу в соцсети рекламу RT India с плакатом, на котором изображён его дедушка и написано, что советские зрители подпевали песне Awaara Hoon из фильма "Бродяга" - в котором Капур исполнил главную роль - не зная хинди.
На церемонии открытия телеканала Симоньян сказала, что её поколение и поколение её родителей выросли с ощущением, что Индия - это что-то близкое, и если кто-то говорил "Джими-джими" (из фильма "Танцор диско"), то остальные сразу отвечали "Ача-Ача", и так можно было вычислить иностранных шпионов: если не ответил "Ача-Ача", значит, человек не вырос в СССР.
В свою очередь Путин заявил: "Я припомнил сейчас слова из песни Владимира Высоцкого про Раджа Капура, но там есть и другие слова: "Говорят, что раньше йог мог ничего не бравши в рот - год. А теперь они рекорд бьют - все едят и целый год пьют". Знаете, это вроде шутка, но на самом деле здесь очень много есть от правды, потому что экономика Индии изменилась. Но осталось одно: осталась дружба и взаимный интерес к развитию нашего взаимодействия".
Незадолго до запуска RT India на улицах крупнейших городов Индии появились 5D-билборды, создающие впечатление, как будто ведущие в кадре протягивают микрофон прямо к проходящим мимо людям, тем самым давая понять, что мнение каждого имеет значение.
Более того, в Нью-Дели все желающие смогли попробовать себя в качестве ведущего в новостной мини-студии с профессиональным оборудованием, расположенной в арт-объекте в виде огромной матрёшки.
С ещё большим интересом, чем сами индусы, за деятельностью RT в Индии следят только на Западе. Так, в январе 2024 года британская газета The Telegraph выразила обеспокоенность усилением влияния RT в таких странах, как ОАЭ и Индия, где не применяют санкций и никто не пытается заставить телеканал замолчать. А поводом послужила информационная кампания "Question More", в рамках которой RT предложил жителям Индии задуматься на такие темы, как "почему Запад до сих пор видит Индию страной третьего мира?", "должны ли европейские проблемы быть и проблемами Индии?" и другими. Эти вопросы, от ответа на которые старательно уходят западные политики и СМИ, разместили на билбордах, в общественном транспорте и на первой полосе газеты The Times of India.
Маргарита Симоньян дала совет коллегам с Туманного Альбиона: "Уважаемая The Telegraph, переживать из-за наших рекламных кампаний — нервов не хватит".
В августе нынешнего года корпорация BBC забила тревогу, что активность и подписчики в соцсети X у Sputnik India и RT India растут, и выпустил большую статью об успешном расширении влияния этих ресурсов в странах Глобального Юга и популярности курсов RT для иностранных журналистов.
"Россия, как вода: если в цементе есть трещины, она просочится. Спасибо, что следите за нашими успехами. Ждите новых курсов, открытия вещания RT India и много других новостей", — отреагировала тогда Симоньян.
А буквально за сутки до запуска RT India рекламу новому телеканалу сделало другое британское издание Financial Times: "Премьер-министр Нарендра Моди и президент Владимир Путин в последние недели появились на билбордах по всей Индии. На одном из них сказано: "Диалог начался десятилетия назад. Мы просто повышаем громкость". Другой восхваляет "старую дружбу" между двумя странами. Эта кампания, приуроченная к запуску новостного телеканала государственного российского медиахолдинга Russia Today в Индии, проходит накануне прибытия Путина в Нью-Дели".
До начала вещания RT India аудитория RT в Индии уже составляла около 675 млн человек, а по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке занимает второе место, оставив позади таких гигантов, как CNN News 18, IndiaToday, NDTV.
Одно из ключевых отличий RT и Sputnik от западных СМИ в том, что они не навязывают свою точку зрения, позиционируя её как единственно верную, а ещё с уважением относятся к странам, на которые вещают.
"Я уверен, что Russia Today сделает своё дело и сделает его блестяще и на самом высоком уровне. Поздравляю сам телеканал и всех ваших будущих зрителей и слушателей. В добрый путь!" - сказал президент России.
