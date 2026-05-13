Репетиция расставания Трампа и Зеленского: что происходит в паузе переговорного процесса США и Украины

Приоритетом американской администрации по-прежнему остаётся военная операция в Иране, поэтому сейчас Белому дому не до тесного диалога с Киевом, так что переговорный процесс пока приостановлен, но это вовсе не значит, что в отношениях между странами ничего не происходит, наоборот

2026-05-13T07:08

"Проблемы назревали давно. Более года назад, после инаугурации президента Трампа, Соединённые Штаты перестали быть тем партнёром, каким они были для Украины в войне против России. Однако теперь Владимир Зеленский, похоже, тоже отходит от этих отношений, дистанцируясь от того, кто когда-то был его крупнейшим союзником. Можно назвать это предварительным расставанием", - пишет газета The New York Times.И обращает внимание на тот факт, что сейчас, когда переговоры находятся на грани срыва, глава киевского режима публично критикует Соединённые Штаты в таких выражениях, которые были бы немыслимы в прошлом году: Зеленский жаловался, что у США из-за эскалации на Ближнем Востоке "не было времени на Украину"; ключевые американские переговорщики – спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер – в Москве бывали неоднократно, а до Киева так и не доехали; ослабление санкций против российского нефтяного сектора на фоне блокировки Ормузского пролива "даёт Кремлю чувство безнаказанности"; администрация Трампа "по-прежнему выбирает стратегию оказания большего давления на украинскую сторону", чем на РФ. А до недавнего времени, как отмечает The New York Times, украинские лидеры в основном хранили молчание, надеясь избежать полного разрыва отношений США.Два украинских источника на условиях анонимности рассказали изданию, что прилетавшие в начале апреля в Вашингтон чиновники с Украины призвали американцев не продлевать срок действия исключения санкций в отношении продажи российской нефти, уже находящейся в море, их заверили, что так и будет, но в итоге администрация Трампа продлила эту меру, что резко осудил Зеленский. Этот инцидент подчеркнул, что Киев не может рассчитывать на Вашингтон, заявили два украинских чиновника, говорится в статье.Одна из причин растущей откровенности Украины проста, объясняет американское издание: страна больше не так сильно нуждается в Соединённых Штатах – она нарастила свою оружейную промышленность, большую часть беспилотников производит сама, заключила соглашения о передаче опыта в области БПЛА иностранным партнёрам, надеясь получить миллиарды долларов для реинвестирования в собственные оборонные компании. Кроме того, Зеленский в течение последнего месяца активно заручался поддержкой по всей Европе, в частности благодарил Германию и Италию за помощь в условиях военной операции на Ближнем Востоке, угрожавшей поставкам оружия ВСУ."Последствия войны с Ираном бросили вызов Зеленскому, но в то же время придали ему смелости. Он не только открыто критиковал Вашингтон, Киев продолжал кампанию ударов по российской нефтяной инфраструктуре, несмотря на призывы Америки прекратить атаки", - пишет The New York Times.На фоне сокращения Соединёнными Штатами помощи Украине на 99% крупнейшим спонсором её военных усилий стала Европа, а недавно одобренный ЕС кредит на сумму €90 млрд, 2/3 которого предназначены для оборонного сектора (закупка вооружений, развитие украинского ВПК, инвестиции в производство беспилотников), даст Киеву больше возможностей для планирования войны, которая, как мало кто ожидает, скоро закончится".Так что сейчас вся надежда властей Украины на Европу. Однако и там не всё так гладко. Союзники США из Старого света всё более скептически относятся к программе PURL, предназначенной для поставок американских вооружений Украине через посредников из НАТО, говорят источники газеты The Washington Post. Европейские чиновники недовольны, что выделенные ими средства пойдут не на закупку нового оружия для ВСУ, а на восполнение запасов США, опустошённых операцией на Ближнем Востоке, - Пентагон уведомил Конгресс о планах использовать на эти цели $750 млн из более чем $5,5 млрд, вложенных Европой в PURL – из-за этого у Украины почти полностью закончились ракеты-перехватчики PAC-3 для Patriot, а некоторые европейские страны уже отказались передавать собственные запасы, опасаясь ослабления национальной обороны, добавляет издание. При этом, по словам источников, предоставляемое через PURL оборудование не соответствует тем высоким возможностям, которые требовал Киев.И вот уже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ставит Альянсу задачу: "Союзники по НАТО должны больше инвестировать в оборону, увеличивать производство вооружений и усиливать поддержку Украины. Мы должны делать больше для Украины".Заданным курсом в частности уже идёт Германия, которая не только переводит промышленный комплекс на военные рельсы, но и тесно сотрудничает в этой области с Украиной. С необъявленным визитом в Киев нагрянул министр обороны ФРГ Борис Писториус, чтобы обсудить совместную разработку и производство дронов с дальностью полёта до 1 500 км.Как подчёркивает немецкая газета Berliner Zeitung, эта поездка министра говорит о нежелании ЕС добиваться мира между Россией и Украиной – Писториус приехал не в качестве посланника мира, а для переговоров о расширении сотрудничества в сфере вооружений. А ведь именно Германия могла бы стать флагманом переговорного процесса между Европой и Россией – президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции назвал в качестве наиболее приемлемого для него посредника бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, с которым хорошо знаком, добавив, что выбор кандидатуры остаётся за Европой. Это заявление российского лидера вызвало бурю негодования и в Киеве, и в некоторых европейских странах, в качестве возможного переговорщика стали называть президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, который в бытность министром иностранных дел участвовал в заключении соглашения между Виктором Януковичем в статусе президента Украины с оппозицией в лице активистов Майдана, а позже - в разработке Минских соглашений. Как мы прекрасно знаем, под прикрытием мирных намерений оба процесса были нацелены на укрепление Украины как анти-России."Европейские лидеры могут получить место за столом переговоров в любой момент за счёт взаимодействия с обеими сторонами конструктивным и ориентированным на результат образом. Именно так действуют США в рамках мирной инициативы президента Трампа. Однако нет признаков того, что это произойдёт в обозримом будущем. И, хотя прогресс на мирных переговорах есть, им в некоторой степени мешает упорное нежелание европейцев вложиться в процесс", - считает научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси Марк Эпископос.Казалось бы, Зеленский и Европа (за исключением нескольких отдельных стран) нашли друг друга в воинственном порыве, но Украина при всём желании не сможет сжечь все мосты с Соединёнными Штатами.США по-прежнему предоставляют ей жизненно важную разведывательную информацию с поля боя, напоминает The New York Times, и, по мнению аналитиков, заменить американскую разведку будет сложнее всего. Вспомним, какая паника охватила Банковую год назад, когда Трамп в марте 2025-го полностью приостановил не только оказание военной помощи, но и предоставление разведданных, без которых, как тогда говорили, ВСУ "ослепли". Зеленский незамедлительно принёс извинения американской администрации, хотя несколькими днями ранее скандалил с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете."Киеву также необходимы американские противоракетные комплексы Patriot - единственная реальная защита от российских баллистических ракет, которой он сейчас располагает. Хотя Украина пытается создать собственные противоракетные комплексы, на это потребуется время", - отмечает The New York Times, делая оговорку, что у США вне зависимости от состояния отношений с Киевом имеется ограниченное количество комплексов Patriot.Американское издание приводит слова украинского политолога Владимира Фесенко о том, что мирные переговоры по-прежнему важны и что Киев не может отказаться от всякого сотрудничества с Вашингтоном."Можно сказать, что США — не лучший партнёр, не лучший посредник в мирных переговорах, но Соединенные Штаты - и администрация Трампа - единственный реальный посредник и наиболее влиятельный участник мирного процесса. И в этом смысле у нас нет альтернативы", - заявил он.Как бы то ни было, Зеленский согласился на предложение Трампа о трёхдневном прекращении огня, а ведь немногим ранее грозил запустить украинские дроны по Москве на День Победы. Видимо, секретарю СНБО Рустему Умеров в Майами, куда он прилетел 7 мая, Уиткофф и Кушнер доступно объяснили, за какие красные линии заходить не стоит, а послу Украины в США Ольге Стефанишиной об этом сказал заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно на закрытой встрече в Госдепартаменте 6-го числа. Кроме того, Киев, по словам Путина, отказался от озвученного Москвой 5 мая предложения об обмене пленными, а 11 мая Зеленский сообщил о передаче американской стороне, выступающей в роли посредника, списков военнослужащих, которых готов обменять.Как Соединённые Штаты этого добились, доподлинно широкой публике неизвестно, но все прекрасно знают принцип, по которому работает администрация Трампа, - мир через силу. Так что очень вероятно, что без инструментов давления на Киев со стороны Вашингтона не обошлось. Явно не выглядит как совпадение выход в это время интервью известного американского журналиста Такера Карлсона с бывшим пресс-секретарём главы киевского режима Юлии Мендель, в котором рассказывает о пристрастии Зеленского к запрещённым веществам и требовании запустить в стране систему пропаганды, как у Геббельса, а также о том, что весной 2022 года он был готов отдать Донбасс, лишь бы прекратить боевые действия, и считал невозможным возврат Крыма военным путём, допуская лишь политико-дипломатическое решение. Это резко контрастирует с сегодняшней позицией Зеленского, заявляющего, что ни на какие серьёзные уступки не пойдёт и ни пяди земли не отдаст.По словам Мендель, Зеленский ещё при президенте-демократе США Джо Байдене нарушал договорённости о проведении всех согласованных с Вашингтоном реформ, в результате чего американская администрация "была в бешенстве". И не только со Штатами глава киевского режима испортил отношения. Когда Украина в 2020 году была на краю дефолта, Зеленский договорился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой о финансировании при условии выполнения ряда реформ."Они говорили по-русски, поскольку Кристалина Георгиева - болгарка, между ними было такое доверие и взаимопонимание. Но как только деньги поступили, уже через несколько дней Зеленский нарушил договорённости по первой же реформе", - заявила Мендель.После этого случая Георгиева больше никогда не говорила с Зеленским по-русски, поскольку он её подставил, добавила она.Вдобавок вечером 11 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявили обвинения бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку, некогда ближайшему соратнику Зеленского, в отмывании денег, а именно в легализации 460 млн гривен (около 770 млн рублей) на элитном строительстве под Киевом.В интервью изданию Украина.ру член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин объяснил, что атаки Ермака связаны с урегулированием украинского конфликта."Дел у Трампа много, а Украина – это изначально не его направление, поэтому есть цель её "сбросить". Главным препятствием на пути урегулирования конфликта Белый дом видит политический режим Владимира Зеленского, который поддерживают демократы и руководители Евросоюза, поэтому Вашингтон решил активизировать свои усилия на данном направлении. Отсюда и атаки на Андрея Ермака через подконтрольные США НАБУ и САП, отсюда и интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону — всё это звенья одной цепи. Трамп усилил действия по смещению Зеленского. Однако добьётся ли он желаемого результата? Это большой вопрос. Прогнозировать победу Трампа на данном направлении пока очень сложно", - заявил эксперт.

Евгения Кондакова

