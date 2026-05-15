МИД КНР рассказал о договорённостях с США, ВОЗ комментирует распространение хантавируса. Новости к 19.00

Отношения между Китаем и США являются самыми важными и сложными двусторонними отношениями в мире, последствия конфликта и конфронтации между двумя странами никто не сможет выдержать. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И по итогам визита президента США Дональда Трампа в Пекин, сообщает 15 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-15T18:54

🟦 Китай и США готовы поддерживать взаимодействие и играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса, заявил глава МИД КНР Ван И; 🟦 ОАЭ объявили, что строят второй нефтепровод в Фуджейру, на восточной стороне ОАЭ, в обход Ормузского пролива, который удвоит его текущую пропускную способность до 3-3,6 миллионов баррелей в день; 🟦 Глава ВОЗ призвал не считать новые случаи заражения признаком распространения хантавируса;🟦 В украинском ТЦК (военкомате) убили отца пятерых детей. Его поставили у стены, чтобы на камере было видно, что он якобы сам упал. Об этом рассказал уркинский парламентарий Юрий Камельчук, отметивший, что по этому факту уголовное производство так и не открыли;🟦 Государственное бюро расследований Украины направило в суд материалы расследования о продаже двумя жителями Краматорска наркотиков "растительного происхождения" военнослужащим ВСУ в зоне СВО;🟦 Украинские паблики публикуют видео расстрела полицейских в Хмельницкой области. Нацполицию привлекли в помощь ТЦК, она проверяет документы с целью выявления уклонистов;🟦 Во Львове в одном из автобусных маршрутов увидели объявление с призывами выходить на протесты против иммигрантов. Ранее местные тг-каналы публиковали видео стирки белья в местных реках специалистами из Индии;🟦 Адвокат экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака заявил, что банки отказывались принимать перечисления для выплаты залога его клиенту, переночевавшему в люксовом номере Лукьяновской тюрьмы;🟦 Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения еще четырем фигурантам уголовного дела о строительстве элитного жилья под Киевом, по которому проходит Ермак; 🟦 Посредником на переговорах Европейского союза с Россией должен быть тот, кто понимает русскую душу — премьер-министр Словакии Роберт Фицо;🟦 ВМС Финляндии при участии США и ФРГ проведут учения в Финском заливе 20-27 мая. Авиацию и БПЛА задействуют на южном побережье и в северной части Балтийского моря.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре За Ермака внесли залог, у России появился новый герой, Трамп улетел из Китая ни с чем. Итоги 15 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

