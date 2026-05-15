За Ермака внесли залог, у России появился новый герой, Трамп улетел из Китая ни с чем. Итоги 15 мая

За экс-главу Офиса президента Украины Андрея Ермака внесли залог. Президент России Владимир Путин на днях вылетит в Китай - укрепить сотрудничество с главным геополитическим партером. Визит президента США Дональда Трампа в Китай, между, тем не дал никаких результатов. Россия узнала о новом герое СВО: он в одиночку держал позицию восемь месяцев

2026-05-15T18:00

Путин собирается в Китай: чего ждать от встречи с СиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал в ближайшее время раскрыть дату визита главы российского государства Владимира Путина в Китай."Он действительно будет совсем скоро. Уже завершена подготовка к этому визиту. Все контакты состоялись, основные параметры визита согласованы, повестка дня понятная", — сказал Песков.Представитель Кремля указал, что в ходе визита в КНР Путин планирует обсудить весь комплекс двусторонних отношений, а также международные дела."Прежде всего это наши двусторонние отношения, это особые отношения привилегированного стратегического партнерства, солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает 200 млрд долларов", — сказал Песков.Он добавил, что двусторонние отношения — это и гуманитарные вопросы, и высокие технологии, и образование.До этого газета The South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на высокопоставленные источники заявила, что официальный визит президента России Владимира Путина в Китай может состояться 20 мая.Политолог Александр Рудаков подчеркнул в беседе в "ФедералПресс", что визит Путин в Китай следует практически сразу за визитом президента США Дональда Трампа."Открылось окно возможностей для трехстороннего взаимодействия России, США и Китая. Хотя создание формата "новой большой тройки", если это когда-нибудь произойдет, – достаточно долгий и сложный процесс", - считает эксперт.По его словам, ключевыми темами визита президента России, скорее всего, станут вопросы экономического сотрудничества и строительства многополярного мира. Очевидно, будет обсуждаться и урегулирование на Ближнем Востоке. Затронут и вопросы экономические: например, строительство газопровода "Сила Сибири-2".Переговоры США и Китая закончились "вежливым нулем"Политолог Александр Камкин в беседе с "Лентой.ру" подвел итоги переговоров президента США Дональда Трампа и руководителя Китая Си Цзиньпина:"Переговоры в Китае закончились, скажем так, на вежливый ноль: Тайвань остается зоной американского внимания, несмотря на грядущие выборы, где, скорее всего, побеждает "Гоминьдан" — прокитайская партия. Недаром делегация "Гоминьдана" демонстративно ездила в Пекин на консультации перед визитом Трампа", - пояснил эксперт.По его словам, небольшие уступки Китай сделал по закупкам американской говядины, "но это капля в море"."По редкоземам не договорились, а их стоимость в десятки раз уже подскочила за последние годы на фоне торговых войн", — добавил Камкин.За Ермака внесли залогЗалог за бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака был внесен в полном размере. Об этом сообщает телеграм-канал "Украина Сейчас" со ссылкой на собственные источники. "Вся сумма залога была внесена за Ермака", — говорится в публикации. Как передает "Зеркало недели" со ссылкой на журналиста Михаила Ткача, залог за Ермака в том числе внес бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров. Он заплатил 30 миллионов гривен (почти 50 миллионов рублей). Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции "Мидас" — следственных действий в отношении бизнес-партнера главы киевского режима Владимира Зеленского Тимура Миндича.Российский боец восемь месяцев удерживал позициюРоссия узнала о новом герое СВО, Боец российской армии с позывным Шорох рассказал, что восемь месяцев один удерживал позицию у Работино практически под носом у противника. Он пережил 64 сброса с дрона "Баба-яга", передавал сообщения жене по рации, похудел на 15 кг и пил дождевую воду.Шорох участвует в боевых действиях с 2022 года. Первое ранение он получил при ударе польского миномёта — тогда ему перебило обе ноги. В 2024 году военный подписал новый контракт.Боец рассказал военкору RT Владу Андрице о самой трудной задаче: ему надо было закрепиться на позиции и вести наблюдение, чтобы противник не смог пройти дальше. Он заступил туда 22 мая, а вышел только 29 января.Посылки Шороху доставляли дронами, но зимой порой приходилось по паре дней сидеть в укрытии, чтобы враг не увидел его следы, поделился военный."Пока я находился там, было время подумать, переосмыслить какие-то... В жизни, что там надо, поменял... поведение. Над многими моментами пришлось подумать", — признался Шорох."До начала спецоперации многие задавались вопросом, на чьих примерах воспитывать молодежь, где найти те самые ценностные ориентиры, вокруг которых будет формироваться костяк нового поколения России. Теперь эти вопросы никто не задает. Само время и жизнь диктуют условия и высвечивают тех людей, тех самых героев, на которых стоит равняться", - считает сенатор Игорь Кастюкевич.В США обнародовали чудовищные потери в Иране: почему Трамп сдал назадАмериканские ВВС теряли в среднем по одному самолету в день в ходе конфликта с Ираном. Об этом на слушаниях в специальном комитете Сената заявил конгрессмен-демократ Эд Кейс, передает Military Watch Magazine.По его словам, США лишились 39 самолетов, еще 10 получили повреждения различной степени тяжести.В Пентагоне также признали серьезные проблемы с восполнением запасов боеприпасов и неспособность существенно ослабить ракетную инфраструктуру Ирана. Одним из самых тяжелых эпизодов названа попытка эвакуации экипажа сбитого над Ираном F-15E Strike Eagle. Операция привела к потере еще десяти американских и израильских машин, включая вертолеты HH-60W и UH-60 Black Hawk, штурмовик A-10 и беспилотники MQ-9 Reaper. Значительная часть потерь пришлась именно на дроны. Согласно приведенным оценкам, Иран уничтожил 24 MQ-9 стоимостью около 150 млн долларов каждый.Среди наиболее чувствительных ударов также называется уничтожение самолета ДРЛО E-3 Sentry на базе в Саудовской Аравии.Ранее The New York Times со ссылкой на данные разведки США рассказал о просчетах президента Дональда Трампа, заявляющего об ослаблении военной инфраструктуры Ирана.Страна сохраняет около 70% своих мобильных пусковых установок и ракетных запасов, а также восстановила доступ к 30 из 33 ракетных объектов у Ормузского пролива. Сообщается и о восстановлении почти 90% подземных хранилищ и пусковых установок, готовых к эксплуатации.Между тем, судьба переговоров по урегулированию ближневосточного конфликта – под вопросом. Трамп счел неприемлемым план по урегулированию двустороннего конфликта, передает РИА "Новости".Президент США подчеркнул, что категорически не допустит появления у Исламской республики оружия массового поражения."Я смотрю на него, и если мне не нравится первое предложение, я просто выбрасываю его... Если у них есть что-либо ядерное в любой форме, я не читаю остальные 40 страниц", – заявил политик журналистам.Однако США уже после заявления Трампа о неприемлемости мирного плана Тегерана отправили иранской стороне сообщение о заинтересованности в продолжении переговоров и взаимодействия. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, передает Khabar Online."Мы вновь получили сообщения от американской стороны, которые показывали, что они заинтересованы в продолжении переговоров и взаимодействия", — сказал Арагчи на пресс-конференции в Нью-Дели.О визите главы Белого дома в Китай: Трамп заявил о разговоре с Си Цзиньпином по Украине: упомянул обострение и новые удары

Никита Миронов

россия, китай, сша, андрей ермак, дональд трамп, владимир путин, мид, тимур миндич, си цзиньпин, владимир зеленский, дмитрий песков, хроники, эксклюзив