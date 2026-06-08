https://ukraina.ru/20260608/ekspert-pro-udary-po-kievu-ballisticheskie-rakety-stanut-osnovnym-sredstvom-vozdushnogo-nastupleniya-1079929579.html

Эксперт про удары по Киеву: "Баллистические ракеты станут основным средством воздушного наступления"

Эксперт про удары по Киеву: "Баллистические ракеты станут основным средством воздушного наступления" - 08.06.2026 Украина.ру

Эксперт про удары по Киеву: "Баллистические ракеты станут основным средством воздушного наступления"

У ВСУ нет защиты от баллистических ракет, они станут основным средством воздушного наступления. Производство таких ракет ограничено, поэтому возможны два варианта: закупка у союзников или модернизация "Гераней". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец

2026-06-08T05:15

2026-06-08T05:15

2026-06-08T05:15

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Журналист отметил, что сейчас ВКС РФ сделали ставку на уничтожение цехов для сборки БПЛА в Киеве. Во время последнего комбинированного было задействовано около 90 ракет. Он спросил о финансовых затратах на массированные удары по целям на Украине. "Тут вопрос не в деньгах, а в количестве и качестве средств поражения", — заявил Зубец.Зубец заявил, что с баллистическими ракетами киевский режим справиться не может, потому что у ВСУ не хватает зенитных ракет для "Пэтриота". Следовательно, по его словам, баллистические ракеты станут основным средством российского воздушного наступления."Сколько мы сможем производить их в месяц? Понятно, что их не может быть много. Поэтому тут есть два способа. Закупка баллистических ракет у дружественных нам стран, либо модернизация "Гераней", чтобы они быстрее летали и уворачивались от дронов-перехватчиков", — подытожил собеседник Украина.ру."Герань" — это семейство российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа "барражирующий боеприпас" (дрон-камикадзе). Они предназначены для поражения стационарных и стратегических целей в тылу противника на значительных дальностях. Аппараты активно применяются в ходе специальной военной операции, и их модификации постоянно совершенствуются.Полный текст материала "Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации — в материале "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.

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