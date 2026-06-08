https://ukraina.ru/20260608/iz-evropeyskikh-stanovyatsya-ukrainskimi-voennyy-ekspert-raskryl-kto-sobiraet-rakety-dlya-kieva-1079930248.html

"Из европейских становятся украинскими": военный эксперт раскрыл, кто собирает ракеты для Киева

"Из европейских становятся украинскими": военный эксперт раскрыл, кто собирает ракеты для Киева - 08.06.2026 Украина.ру

"Из европейских становятся украинскими": военный эксперт раскрыл, кто собирает ракеты для Киева

Украинская компания Fire Point не разрабатывает ракеты самостоятельно, а собирает их из европейских компонентов. Киев покупает авторские права и выдаёт европейское изделие за своё достижение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-06-08T04:45

2026-06-08T04:45

2026-06-08T04:45

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Говоря о перспективах украинской ракетной программы, журналист поинтересовался, кто на самом деле стоит за созданием этих систем. Говоря о перспективах украинской ракетной программы, журналист поинтересовался, кто на самом деле стоит за созданием этих систем. Кнутов заявил, что топливо для украинских ракет будут делать датчане, а электронную начинку — французы и британцы. Эксперт отметил, что компания Fire Point заключает контракты с ведущими европейскими разработчиками ракетного вооружения и даёт им технические задания.По словам аналитика, каждый европейский подрядчик совершенствует свою часть. "Кто-то совершенствует двигатель от С-300, кто-то электронику, кто-то совершенствует аэродинамику корпуса. Таким образом Fire Point собирает готовое изделие как конструктор и покупает авторские права, становясь якобы разработчиком", — пояснил Кнутов."И такие беспилотники и ракеты из европейских становятся украинскими. Все это преподносится как достижение инженеров и конструкторов с Украины", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации — в материале "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.

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