"Из европейских становятся украинскими": военный эксперт раскрыл, кто собирает ракеты для Киева - 08.06.2026 Украина.ру
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"Из европейских становятся украинскими": военный эксперт раскрыл, кто собирает ракеты для Киева
"Из европейских становятся украинскими": военный эксперт раскрыл, кто собирает ракеты для Киева - 08.06.2026 Украина.ру
"Из европейских становятся украинскими": военный эксперт раскрыл, кто собирает ракеты для Киева
Украинская компания Fire Point не разрабатывает ракеты самостоятельно, а собирает их из европейских компонентов. Киев покупает авторские права и выдаёт европейское изделие за своё достижение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-06-08T04:45
2026-06-08T04:45
новости
киев
россия
украина
юрий кнутов
украина.ру
с-300
ракеты
дальнобойные ракеты
оружие
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Говоря о перспективах украинской ракетной программы, журналист поинтересовался, кто на самом деле стоит за созданием этих систем. Говоря о перспективах украинской ракетной программы, журналист поинтересовался, кто на самом деле стоит за созданием этих систем. Кнутов заявил, что топливо для украинских ракет будут делать датчане, а электронную начинку — французы и британцы. Эксперт отметил, что компания Fire Point заключает контракты с ведущими европейскими разработчиками ракетного вооружения и даёт им технические задания.По словам аналитика, каждый европейский подрядчик совершенствует свою часть. "Кто-то совершенствует двигатель от С-300, кто-то электронику, кто-то совершенствует аэродинамику корпуса. Таким образом Fire Point собирает готовое изделие как конструктор и покупает авторские права, становясь якобы разработчиком", — пояснил Кнутов."И такие беспилотники и ракеты из европейских становятся украинскими. Все это преподносится как достижение инженеров и конструкторов с Украины", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации — в материале "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, украина, юрий кнутов, украина.ру, с-300, ракеты, дальнобойные ракеты, оружие, вооружения, главные новости, главное, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво, ии (искусственный интеллект)
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"Из европейских становятся украинскими": военный эксперт раскрыл, кто собирает ракеты для Киева

04:45 08.06.2026
 
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Российские специалисты впервые показали устройство ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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Украинская компания Fire Point не разрабатывает ракеты самостоятельно, а собирает их из европейских компонентов. Киев покупает авторские права и выдаёт европейское изделие за своё достижение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Говоря о перспективах украинской ракетной программы, журналист поинтересовался, кто на самом деле стоит за созданием этих систем.
Говоря о перспективах украинской ракетной программы, журналист поинтересовался, кто на самом деле стоит за созданием этих систем. Кнутов заявил, что топливо для украинских ракет будут делать датчане, а электронную начинку — французы и британцы.
Эксперт отметил, что компания Fire Point заключает контракты с ведущими европейскими разработчиками ракетного вооружения и даёт им технические задания.
По словам аналитика, каждый европейский подрядчик совершенствует свою часть. "Кто-то совершенствует двигатель от С-300, кто-то электронику, кто-то совершенствует аэродинамику корпуса. Таким образом Fire Point собирает готовое изделие как конструктор и покупает авторские права, становясь якобы разработчиком", — пояснил Кнутов.
"И такие беспилотники и ракеты из европейских становятся украинскими. Все это преподносится как достижение инженеров и конструкторов с Украины", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военной эскалации — в материале "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.
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