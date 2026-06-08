https://ukraina.ru/20260608/iz-evropeyskikh-stanovyatsya-ukrainskimi-voennyy-ekspert-raskryl-kto-sobiraet-rakety-dlya-kieva-1079930248.html
"Из европейских становятся украинскими": военный эксперт раскрыл, кто собирает ракеты для Киева
"Из европейских становятся украинскими": военный эксперт раскрыл, кто собирает ракеты для Киева - 08.06.2026 Украина.ру
"Из европейских становятся украинскими": военный эксперт раскрыл, кто собирает ракеты для Киева
Украинская компания Fire Point не разрабатывает ракеты самостоятельно, а собирает их из европейских компонентов. Киев покупает авторские права и выдаёт европейское изделие за своё достижение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-06-08T04:45
2026-06-08T04:45
2026-06-08T04:45
новости
киев
россия
украина
юрий кнутов
украина.ру
с-300
ракеты
дальнобойные ракеты
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056638065_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_140594519709705d42832fc1bbd99140.jpg
Говоря о перспективах украинской ракетной программы, журналист поинтересовался, кто на самом деле стоит за созданием этих систем. Говоря о перспективах украинской ракетной программы, журналист поинтересовался, кто на самом деле стоит за созданием этих систем. Кнутов заявил, что топливо для украинских ракет будут делать датчане, а электронную начинку — французы и британцы. Эксперт отметил, что компания Fire Point заключает контракты с ведущими европейскими разработчиками ракетного вооружения и даёт им технические задания.По словам аналитика, каждый европейский подрядчик совершенствует свою часть. "Кто-то совершенствует двигатель от С-300, кто-то электронику, кто-то совершенствует аэродинамику корпуса. Таким образом Fire Point собирает готовое изделие как конструктор и покупает авторские права, становясь якобы разработчиком", — пояснил Кнутов."И такие беспилотники и ракеты из европейских становятся украинскими. Все это преподносится как достижение инженеров и конструкторов с Украины", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации — в материале "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.
киев
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056638065_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_92b914a9a6ad29b8548ff284e631e927.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, россия, украина, юрий кнутов, украина.ру, с-300, ракеты, дальнобойные ракеты, оружие, вооружения, главные новости, главное, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво, ии (искусственный интеллект)
Новости, Киев, Россия, Украина, Юрий Кнутов, Украина.ру, С-300, ракеты, дальнобойные ракеты, оружие, вооружения, Главные новости, главное, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, Украина.ру Дзен, дзен СВО, ИИ (искусственный интеллект)
"Из европейских становятся украинскими": военный эксперт раскрыл, кто собирает ракеты для Киева
Украинская компания Fire Point не разрабатывает ракеты самостоятельно, а собирает их из европейских компонентов. Киев покупает авторские права и выдаёт европейское изделие за своё достижение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Говоря о перспективах украинской ракетной программы, журналист поинтересовался, кто на самом деле стоит за созданием этих систем.
Говоря о перспективах украинской ракетной программы, журналист поинтересовался, кто на самом деле стоит за созданием этих систем. Кнутов заявил, что топливо для украинских ракет будут делать датчане, а электронную начинку — французы и британцы.
Эксперт отметил, что компания Fire Point заключает контракты с ведущими европейскими разработчиками ракетного вооружения и даёт им технические задания.
По словам аналитика, каждый европейский подрядчик совершенствует свою часть. "Кто-то совершенствует двигатель от С-300, кто-то электронику, кто-то совершенствует аэродинамику корпуса. Таким образом Fire Point собирает готовое изделие как конструктор и покупает авторские права, становясь якобы разработчиком", — пояснил Кнутов.
"И такие беспилотники и ракеты из европейских становятся украинскими. Все это преподносится как достижение инженеров и конструкторов с Украины", — подытожил собеседник издания.