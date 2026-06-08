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ЦАХАЛ нанёс удары по Ирану вопреки просьбе Трампа

ЦАХАЛ нанёс удары по Ирану вопреки просьбе Трампа - 08.06.2026 Украина.ру

ЦАХАЛ нанёс удары по Ирану вопреки просьбе Трампа

Израильские военные подтвердили нанесение ударов по территории Ирана. Об этом в ночь на 8 июня сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-06-08T04:49

2026-06-08T04:49

2026-06-08T04:54

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"Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по военным целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в западной и центральной частях Ирана", — говорится в публикации ЦАХАЛ.По данным мониторинговых каналов, атаки пришлись по объектам в Урмии на северо-западе страны, западным районам Тегерана и Исфахану в центральной части Ирана.Ранее портал Axios со ссылкой на американских чиновников утверждал, что президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану из-за того, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки.По сообщению Financial Times, Трамп заявил, что у Нетаньяху "не будет иного выбора", кроме как принять сделку с Ираном. Президент США подчеркнул, что именно он принимает все решения. А новые удары Тегерана по Израилю не изменили его желания завершить американо-иранские переговоры и достигнуть соглашения.Подробнее об эскалации ситуации на Ближнем Востоке в последние часы - в публикации Израиль после ударов Ирана остановил помощь в Газу, закрылись школы и дипмиссии США. Новости конфликта. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, израиль, палестино-израильский конфликт, биньямин нетаньяху, сша, дональд трамп, иран, тегеран , ближний восток, эскалация, военная эскалация, удар по ирану, война в иране