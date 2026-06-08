ЦАХАЛ нанёс удары по Ирану вопреки просьбе Трампа - 08.06.2026 Украина.ру
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ЦАХАЛ нанёс удары по Ирану вопреки просьбе Трампа
ЦАХАЛ нанёс удары по Ирану вопреки просьбе Трампа - 08.06.2026 Украина.ру
ЦАХАЛ нанёс удары по Ирану вопреки просьбе Трампа
Израильские военные подтвердили нанесение ударов по территории Ирана. Об этом в ночь на 8 июня сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-06-08T04:49
2026-06-08T04:54
украина.ру
новости
израиль
палестино-израильский конфликт
биньямин нетаньяху
сша
дональд трамп
иран
тегеран
ближний восток
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"Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по военным целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в западной и центральной частях Ирана", — говорится в публикации ЦАХАЛ.По данным мониторинговых каналов, атаки пришлись по объектам в Урмии на северо-западе страны, западным районам Тегерана и Исфахану в центральной части Ирана.Ранее портал Axios со ссылкой на американских чиновников утверждал, что президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану из-за того, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки.По сообщению Financial Times, Трамп заявил, что у Нетаньяху "не будет иного выбора", кроме как принять сделку с Ираном. Президент США подчеркнул, что именно он принимает все решения. А новые удары Тегерана по Израилю не изменили его желания завершить американо-иранские переговоры и достигнуть соглашения.Подробнее об эскалации ситуации на Ближнем Востоке в последние часы - в публикации Израиль после ударов Ирана остановил помощь в Газу, закрылись школы и дипмиссии США. Новости конфликта. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, израиль, палестино-израильский конфликт, биньямин нетаньяху, сша, дональд трамп, иран, тегеран , ближний восток, эскалация, военная эскалация, удар по ирану, война в иране
Украина.ру, Новости, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Биньямин Нетаньяху, США, Дональд Трамп, Иран, Тегеран , Ближний Восток, эскалация, военная эскалация, удар по Ирану, война в Иране

ЦАХАЛ нанёс удары по Ирану вопреки просьбе Трампа

04:49 08.06.2026 (обновлено: 04:54 08.06.2026)
 
© РИА Новости . Пресс-служба ВС Израиля / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Пресс-служба ВС Израиля
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Израильские военные подтвердили нанесение ударов по территории Ирана. Об этом в ночь на 8 июня сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по военным целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в западной и центральной частях Ирана", — говорится в публикации ЦАХАЛ.
По данным мониторинговых каналов, атаки пришлись по объектам в Урмии на северо-западе страны, западным районам Тегерана и Исфахану в центральной части Ирана.
Ранее портал Axios со ссылкой на американских чиновников утверждал, что президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану из-за того, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки.
По сообщению Financial Times, Трамп заявил, что у Нетаньяху "не будет иного выбора", кроме как принять сделку с Ираном. Президент США подчеркнул, что именно он принимает все решения. А новые удары Тегерана по Израилю не изменили его желания завершить американо-иранские переговоры и достигнуть соглашения.
Подробнее об эскалации ситуации на Ближнем Востоке в последние часы - в публикации Израиль после ударов Ирана остановил помощь в Газу, закрылись школы и дипмиссии США. Новости конфликта.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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