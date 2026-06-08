https://ukraina.ru/20260608/grigoriy-sanka-tishin-syn-zakhara-prilepina---ignat---vypolnyal-boevye-zadaniya-bez-vsyakikh-poblazhek-1079925719.html

Григорий "Санька" Тишин: Сын Захара Прилепина - Игнат - выполнял боевые задания без всяких поблажек

Григорий "Санька" Тишин: Сын Захара Прилепина - Игнат - выполнял боевые задания без всяких поблажек - 08.06.2026 Украина.ру

Григорий "Санька" Тишин: Сын Захара Прилепина - Игнат - выполнял боевые задания без всяких поблажек

И.О. командира добровольческо-разведывательного отряда "Родня" (март-апрель 2026) с позывным "Санька" воюет в Новороссии с 2014 года. Он рассказал изданию Украина.ру, как погиб его командир Евгений "Гайдук" Николаев, и как участвовал с вагнерами в освобождении Луганского аэропорта

2026-06-08T07:14

2026-06-08T07:14

2026-06-08T07:14

интервью

сво

захар прилепин

евгений "гайдук" николаев

пятнашка

виктор санеев

григорий "санька" тишин

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- Санька, после трагической и героической смерти командира "Родни", писателя Евгения Николаева, позывной "Гайдук", погибшего 10 марта 2026 года, ты два месяца исполнял обязанности командира добровольческого отряда "Родня", созданного Захаром Прилепиным. Все-таки как погиб Гайдук?- Парни выполняли боевую задачу и попали под атаку дронов. В результате один боец с позывным "Штирлиц" - 300-й. Надо было проводить эвакуацию раненого и продолжать дальше выполнять задачу. Гайдук принял решение: самому вытащить своего подчиненного. К сожалению, они попали еще под одну волну дронов. Женя до последнего оставался с нашим трехсотым. Ценой своей жизни он спас бойца…После того, как Женя погиб, наш боец пополз к нему, чтобы удостовериться, что командир 200-й. Прилетели еще две "птички". Одна пыталась добить нашего раненого, но угодила в Гайдука. Вторая – запуталась в леске."Штирлица" 14 часов пытались эвакуировать из зоны обстрела. Он живой, но ногу потерял.- Сколько дронов попало в Женю?- Два. Это те, которые ребята видели.- Кто после гибели Жени назначил тебя исполняющим обязанности командира? Прилепин? Почему именно ты?- По совокупности факторов. Потому что в ряд дел Евгений Викторович успел меня ввести, а в ряд дел нет. Плюс ко всему, мы достаточно давно и плотно дружили. Уже какой-то опыт у меня на этот момент, в том числе и административный, был.- Мне Виктор Николаев, отец Жени, еще в прошлом году говорил, что ты стал прообразом главного героя самого знаменитого романа Прилепина "Санька" - Александра Тишина. Тот – Тишин, и ты – Тишин. Ты что, вехи своей биографии Прилепину рассказал? Ты поэтому и взял позывной "Санька"?- Нет, все проще. Это было много лет назад, в нашу очень активную политическую юность. В принципе, были друг у друга на глазах, жили вместе в одном большом политическом сообществе, все вместе пребывали в лимоновской партии, прекрасно знали друг о друге, вместе проводили политические акции и так далее. Поэтому о чем-то таком рассказывать не надо было, Захар прекрасно всех знал, все это было у него на виду.- О каких-то моментах, которые в романе совпадают с твоей биографией, ты можешь рассказать?- Есть моменты в романе, которые происходят с главным героем и перекликаются с теми, что происходили в реальности. Но они происходили не то что непосредственно со мной, а с другими ребятами. Книжка не автобиографична, она соткана из жизни.- В твоем отряде служил или продолжает служить сын Захара Прилепина – Игнат (позывной "Гопарь"). Он, когда мы с ним разговаривали, объяснил, что его позывной происходит от слова "Гопник". Если ты в курсе, как парень принял решение, отправиться воевать в Новороссию?- Игнат взрослый, самостоятельный парень. Ему двадцать с небольшим. Он вполне сформировавшийся взрослый человек, отслуживший срочную службу в армии. Прекрасно влился в коллектив, добросовестно выполняет боевые задачи наравне со всеми - никаких поблажек или скидок на то, что он сын Захара, нет. Мы с ним вместе были на боевых заданиях в тех местах, куда очень многие точно не доедут.- А были моменты, когда вы с ним были на волосок от смерти?- Сейчас война такая, ты выходишь на позицию… Да чего там "выходишь на позицию", ты пока доезжаешь до позиции, до ротации, то можешь умереть несколько раз. В лесополке при непосредственном выполнении боевой задачи, ты постоянно рискуешь, потому что постоянно над тобой летают бандеровские "птички". Война такая, что ты можешь умереть в любой момент.- Ты в Новороссии с 2014 года. Как ты сюда попал?- Многие добровольцы тут с 2014 года. Последней каплей, повлиявшей на мое решение приехать сюда, стало сожжение русских людей в Одессе, в Доме Профсоюзов, 2 мая. Уже 5-6 мая мы ехали с товарищами в сторону Ростова-на-Дону. Перешли границу в районе Луганской области. Нас было человек десять. В течение ночи добрались на автотранспорте до Луганска. Пришли, постучались в двери, сказали, что мы добровольцы из России. Вступили в батальон "Заря".- К Игорю Плотницкому?- Все верно.- Какое впечатление на тебя произвел Игорь Венедиктович?-Я с ним не особо сталкивался. Мы его видели, но непосредственное командование осуществляли другие люди. Те, с кем мы работали, выполняя боевые задачи в 14-м, вполне достойные люди.- В каких боях принимал участие?- Участвовал в операции по освобождению Луганского аэропорта.- Вместе с будущими вагнерами?- Мы оказывали определенное содействие будущим вагнерам. Это было огневое прикрытие. Мы минометным огнем прикрывали их подходы-отходы.- Уткина знал лично?- Нет, ребята жили закрытым коллективом, но в то же время делились определенным опытом в плане боевой работы. Однако кто и откуда они о своих именах и фамилиях не особо распространялись. Поэтому о том, что это вагнера, и о том, что это Уткин, стало известно чуть позже. Просто глядя на них, было видно, что это какие-то высококвалифицированные бойцы с хорошим опытом. Было понятно, что наша задача как людей менее квалифицированных слушать, вникать и выполнять все так, как было ими предписано.-А что- то такое комическое или трагическое на фронте с тобой происходило?- Из комического/трагического… Сначала может происходить, казалось бы, трагическое, а потом ты к этому относишься как к чему-то комическому. Был случай в четырнадцатом, когда мы минометным огнем прикрывали ребят в Луганском аэропорту.Получилось так, что мы, огневое прикрытие, были чуть впереди работающего расчета, и в одну секунду из ствола у нас вышла мина с каким-то непонятным звуком. Только обернувшись, и посмотрев вверх, стало понятно, из-за чего это было. Я увидел снаряд… как он вышел из ствола, в воздухе развернулся и падает на меня. Там было что-то не то с порохом. Надо понимать, что в тот момент боеприпасы собирались с миру по нитке, поэтому было много нештатных ситуаций.Итак вижу, что в меня обратно летит мина. В этот момент последние минуты жизни пробежали перед глазами… В общем, я так никогда быстро не бегал. Успел отбежать на 10 метров. Мина упала, но не разорвалась. Бывает, мина упала в 5 метрах, взорвалась, но ни одной царапины, а бывает, упала в 30 метрах – и тебя ранило.На войне смерть соседствует со светом, с теплом, с чем-то солнечным. Помню, как в одной лесополке смежники делали определенную работу. Их весь день ВСУ обкладывали "птицами". Одного бойца даже затрехсотили. В общем, жесткий у них был день.Но на следующее утро погода улучшилась, солнышко вышло, потеплело. Прям запахло весной. Так хорошо на улице, что парни на все забили. От разбитого танка отодрали трак, уселись под теплым солнышком и на костерке начали варганить себе какую-то снедь.- Шашлыки?- Они какого-то мяса себе нашли. Может, фазана подстрелили. Люди потянулись к свету, к теплу. Им в этот момент нужно было что-то такое беззаботное и светлое.- Много боевых товарищей потерял за время войны?- Многие мои друзья и товарищи погибли на этой войне в разное время и в разных местах, но встречаются они теперь на воинских кладбищах. Где-то у Бога все они продолжают службу в Небесном воинстве. Поэтому, знаю, мы не проиграем.Читайте также интервью Александра Чаленко Захар Прилепин: Я за десятки памятников ополченцам, но не в ущерб памятнику Тараса Шевченко

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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