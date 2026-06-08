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Штурм Северного полюса

Штурм Северного полюса - 08.06.2026 Украина.ру

Штурм Северного полюса

Сейчас, когда одним из пунктов глобального противостояния является доступ к ресурсам Арктики, стоит вспомнить о российском приоритете в её исследовании. 6 июня 1937 года начала работу первая в мире дрейфующая станция "Северный полюс – 1". Кроме научного и пропагандистского эффекта, экспедиция дала СССР доход от документального фильма о ней

2026-06-08T08:00

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Освоение русскими Арктики началось более тысячи лет назад. В 1032 году, согласно записи в Никоновской летописи, новгородский посадник Улеб совершил поход с Северной Двины к "Железным воротам", то есть к проливу Карские ворота либо к проливу Югорский Шар.В XII-XIII веках поморами были исследованы острова Вайгач, Новая Земля, а в конце XV века – острова архипелага Шпицберген и остров Медвежий в Баренцевом море. В XVI-XVII веках русскими купцами активно осваивался так называемый Мангазейский морской ход – от устья Северной Двины до Тазовской губы в устье Оби. При этом главным русским портом на европейском севере России вплоть до XX века оставался Архангельск, основанный в 1584 году.В 1648 году плавание вдоль берегов Чукотки предпринял казачий атаман Семён Дежнев, который открыл пролив между Азией и Америкой. В 1733-1743 годах российскую Арктику исследовала Великая Северная экспедиция Витуса Беринга, братьев Дмитрия и Харитона Лаптевых, Степана Малыгина, Семёна Челюскина и других.В 1900-02 годах Императорской Академией наук была снаряжена Русская полярная экспедиция во главе с бароном Эдуардом Толлем и лейтенантом флота Александром Колчаком (в будущем – Верховный правитель России). А в 1913-15 годах гидрографическая экспедиция под руководством Бориса Вилькицкого совершила первое в истории плавание Северным морским путем из Владивостока в Архангельск.В марте 1920 года президиум Высшего совета народного хозяйства РСФСР утвердил положение о Северной научно-промысловой экспедиции (с 1925 года – Институт по изучению Севера). 15 апреля 1926 года Президиум ЦИК СССР объявил территорией СССР все земли и острова между меридианами 32°4'35" восточной долготы и 168°49'30" западной долготы, расположенные в Северном Ледовитом океане к северу от побережья СССР и до Северного полюса. В декабре 1932 года при Совете народных комиссаров СССР было создано Главное управление Северного морского пути (Главсевморпуть).Руководителем Главсевморпути стал математик и геофизик, выпускник Киевского университета Отто Шмидт, который летом-осенью 1932 года руководил экспедицией на ледоколе "Александр Сибиряков", впервые прошедшей СМП за одну навигацию. Летом 1933-го Шмидт повторил попытку, возглавив новую экспедицию на более крупном судне – пароходе "Челюскин".Впервые в истории освоения Арктики экспедиция, к тому же столь многочисленная (104 человека), была полностью спасена благодаря действиям советской авиации, совершившей в марте-апреле 1934 года 23 рейса. Шесть летчиков, снявших людей со льдины в Северном ледовитом океане, стали первыми Героями Советского Союза. Седьмым это звание присвоили Сигизмунду Леваневскому, хотя он не вывез из ледового лагеря "челюскинцев" ни одного человека – с началом операции его командировали в США для приобретения двух современных и пригодных для эксплуатации в Арктике самолетов.Осмыслив опыт экспедиции "Челюскина", в феврале 1936 года Отто Шмидт на совещании в Кремле изложил план воздушной экспедиции на Северный полюс и основания дрейфующей станции в его районе. Ничего подобного в мире никто ещё не делал. Более того, Амундсен прямо говорил, что это невозможно.Был составлен подробный план и определён состав экспедиции "Север" со Шмидтом во главе. В поисках руководителя станции остановились на Иване Папанине, который к тому времени имел опыт управления полярными станциями на Земле Франца-Иосифа и мысе Челюскин. Компанию на льдине ему должны были составить радист Эрнст Кренкель, метеоролог и геофизик Евгений Фёдоров, гидробиолог и океанограф Пётр Ширшов. Последний, помимо своих основных обязанностей, в случае чего должен был выполнять функции врача.Палатку для жилого лагеря создал московский завод "Каучук", её каркас сделали из легко разбирающихся алюминиевых труб, стены были брезентовые, между ними проложили два слоя гагачьего пуха, а пол – резиновый, надувной. Две радиостанции – основную и аварийную – специально создавали в Центральной радиолаборатории в Ленинграде.Также в Ленинграде по проекту харьковского инженера Семёна Пёрли были созданы уникальный ветрогенератор весом всего 54 кг, и оригинальная лебедка, позволявшая брать пробы грунта и измерять глубину Северного Ледовитого океана до 5800 метров. Еду заготавливал Институт инженеров общественного питания. Папанин вспоминал:"Институт нас порадовал: суп из кубиков наша четвёрка одобрила, как и сушёное мясо в порошке, кубики мясного концентрата, которые через пять минут превращались в шницель, экстракты, сухари, пропитанные мясным соусом, рисовые пудинги. Всё было навитаминизировано до предела. Но мы ахнули, когда узнали, что продовольствие весило 1300 килограммов. Эти килограммы вместили в себя много тонн мяса, 3 тонны овощей и тонны фруктов".21 мая 1937 года самолёт АНТ-6-4М-34Р "Авиаарктика", пилотируемый Михаилом Водопьяновым, совершил посадку в районе Северного полюса, на специально выбранной для этого льдине размером 3х5 км и толщиной 3 м. После Роберта Пири в 1909-м, вторым человеком, ступившим на Северный полюс, стал Отто Шмидт.Официальное открытие станции состоялось 6 июня. Вот как описал это событие Папанин:"Всё население нашей льдины собралось сегодня в два часа на торжественный митинг. Отто Юльевич официально объявил об открытии новой полярной станции "Северный полюс – 1" на дрейфующих льдах, а я как начальник станции торжественно поднял над льдиной государственный флаг Советского Союза".10 июня прибыло распоряжение из Москвы: "обслужить сводками погоды и радиосвязью перелёт Валерия Чкалова через Северный полюс в Америку". Первый в истории беспересадочный перелёт из СССР в США 18-20 июня 1937 года прошёл без происшествий. 12-14 июля того же года успешно завершился перелёт в США экипажа Михаила Громова.А вот стартовавший 12 августа в направлении США опытный самолёт ДБ-А под командованием Сигизмунда Леваневского на следующий день пропал.За время работы на "Северном полюсе – 1" исследователи провели 33 измерения глубины океана, каждое из которых занимало по 4-6 рабочих часов. Для этого в воду опускался трос с тяжелым грузом на конце:"Мы ручки лебёдки крутили вдвоём – 15-20 минут кряду, без передышки. До крови сбивали руки, в глазах – чёрные круги, а ты крутишь, крутишь, крутишь, да ещё стараешься казаться бодрым. Даже в лютый мороз было жарко. И так час, другой, третий. Думаешь, сейчас всё, последний метр, оказывается же, не вытащили и половины. Откладывать нельзя: проба должна быть именно с этой точки". Эти измерения доказали наличие хребтов на дне Северного ледовитого океана.Кроме того, полярники сделали около 600 измерений скорости и направления дрейфа льдины и морских течений под полярными льдами, 38 раз замерили температуру воды с разной глубины с помощью забора образцов, 36 раз измерили магнитное наклонение, провели множество наблюдений за силой тяжести в 22 пунктах, длящихся по несколько рабочих часов. Даже когда небо стемнело, полярники не спали, а занимались изучением полярного сияния.В ходе исследований приходилось проявлять находчивость. Оказалось, что на острове Рудольфа остался весь подготовленный для станции запас спирта – а только в нём можно было сохранить биологические образцы. Но зато в запасах оказался бочонок коньяка, который перегнали в спирт.Изначально планировалось, что станция "Северный полюс – 1" проработает полтора года. Однако из-за сильной скорости ветра льдина стала двигаться на юг со скоростью до 20 километров в день. Уже в январе 1938 года она стала сильно уменьшаться, а полярники остались жить на обломке в 300 метров, который 2 февраля сократился ещё в несколько раз.В последующие дни льдина постоянно меняла конфигурацию, постоянно сокращаясь. Но помощи всё не было, поскольку на поиски экипажа Леваневского бросили 26 кораблей, в том числе почти все советские ледоколы. Самым надёжным и быстрым способом снятия папанинцев со льдины в Москве посчитали дирижабль.Дирижабль В-6 вылетел из Москвы вечером 5 февраля, но спустя сутки потерпел крушение недалеко от Кандалакши – врезался в гору. Спастись удалось лишь шести членам экипажа, останки остальных 13 были захоронены на Новодевичьем кладбище в Москве.Ледокольные пароходы "Мурман" и "Таймыр" никак не могли подобраться к папанинцам. На помощь шёл мощный ледокол "Ермак" с Отто Шмидтом на борту. Но первыми полярники всё-таки увидели ходовые огни "Таймыра".19 февраля, после 274 дней работы на льдине, команду станции "Северный полюс – 1" и собранные ею материалы погрузили на корабли. Вскоре они встретились с ледоколом "Ермак". Когда 15 марта "Ермак" с полярниками вошел в ленинградский порт, его встречали восторженные толпы.Научные результаты, полученные в ходе уникального дрейфа, были представлены Общему собранию АН СССР и получили высокую оценку специалистов. Всем участникам экспедиции были присвоены учёные степени докторов географических наук. Ещё 27 июня 1937 года все они получили Ордена Ленина, а Иван Папанин был удостоен звания Героя Советского Союза. А 22 марта 1938-го вся четвёрка получила по второму Ордену Ленина, а Кренкель, Фёдоров и Ширшов также стали Героями Советского Союза. Также это звание было присвоено лётчикам, доставившим экспедицию на Северный полюс.Папанин в воспоминаниях иронизировал, что больше всех повезло псу Весёлому – о нём на правительственном банкете внезапно вспомнил Иосиф Сталин, и пёс отправился к вождю на дачу. Папанин не раз видел его на прогулке с тестем Сталина – Сергеем Аллилуевым.Хотя экспедиция на станции "Северный полюс – 1" преследовала в первую очередь научные и пропагандистские цели, однако она дала и неожиданный финансовый эффект. Пять самолётов, которые доставляли грузы и людей на Северный полюс, формально были взяты Отто Шмидтом в аренду у правительства.По воспоминаниям Марка Шевелёва, тогдашнего начальника полярной авиации Главсевморпути и заместителя Шмидта как руководителя экспедиции "Север", после окончания экспедиции обсуждалось, что делать с оплатой самолётов. Но ему было сказано, что документальный фильм "На Северном полюсе", снятый оператором Марком Трояновским о высадке на льдину и начале работы станции "Северный полюс – 1", принёс доход в валюте, в несколько раз покрывающий все затраты на авиационную составляющую экспедиции, и финансовый вопрос закрыт.

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https://ukraina.ru/20250103/1048536170.html

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Олег Хавич

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