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ЦИК Армении сообщил первые результаты подсчёта голосов на парламентских выборах

ЦИК Армении сообщил первые результаты подсчёта голосов на парламентских выборах - 08.06.2026 Украина.ру

ЦИК Армении сообщил первые результаты подсчёта голосов на парламентских выборах

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает 56,98% голосов после обработки 20,2 тысячи бюллетеней, следует из предварительных данных ЦИК. Об этом в ночь на 8 июня сообщает "Sputnik Армения"

2026-06-08T00:49

2026-06-08T00:49

2026-06-08T00:49

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Блок "Сильная Армения" набирает 21,58%, блок "Армения" — 8,22%, партия "Процветающая Армения" — 5,05%. Остальные партии пока не преодолевают проходной порог в 4%.Всего на выборах проголосовали 1 476 597 человек. В кампании участвуют 2 блока и 16 партий.Из Армении поступает противоречивая информация о данных экзит-поллов. Если онлайн-издание партии Никола Пашиняна "Гражданский договор" Civic.am сообщило, что опрос, проведённый партией, прочит ей победу на парламентских выборах с 56,7% голосов, то результаты других опросов говорят, что правящая партия набирает лишь около трети голосов и рискует потерять абсолютное большинство.Напомним, накануне голосования Москва выражала обеспокоенность попытками армянских властей снять с выборов оппозиционные партии — официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что подобные шаги поставят под сомнение легитимность всего избирательного процесса. Об этом – в материале МИД России: Ереван пытается не допустить оппозицию к выборам, легитимность голосования под вопросомРанее сообщалось, что в Армении после закрытия всех избирательных участков начался подсчет голосов. Подробнее - в публикации В Армении завершилось голосование на парламентских выборах: решается судьба Пашиняна.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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