ЦИК Армении сообщил первые результаты подсчёта голосов на парламентских выборах - 08.06.2026 Украина.ру
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ЦИК Армении сообщил первые результаты подсчёта голосов на парламентских выборах
ЦИК Армении сообщил первые результаты подсчёта голосов на парламентских выборах - 08.06.2026 Украина.ру
ЦИК Армении сообщил первые результаты подсчёта голосов на парламентских выборах
Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает 56,98% голосов после обработки 20,2 тысячи бюллетеней, следует из предварительных данных ЦИК. Об этом в ночь на 8 июня сообщает "Sputnik Армения"
2026-06-08T00:49
2026-06-08T00:49
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новости
армения
никол пашинян
цик
выборы
парламентские выборы
голосование
итоги
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Блок "Сильная Армения" набирает 21,58%, блок "Армения" — 8,22%, партия "Процветающая Армения" — 5,05%. Остальные партии пока не преодолевают проходной порог в 4%.Всего на выборах проголосовали 1 476 597 человек. В кампании участвуют 2 блока и 16 партий.Из Армении поступает противоречивая информация о данных экзит-поллов. Если онлайн-издание партии Никола Пашиняна "Гражданский договор" Civic.am сообщило, что опрос, проведённый партией, прочит ей победу на парламентских выборах с 56,7% голосов, то результаты других опросов говорят, что правящая партия набирает лишь около трети голосов и рискует потерять абсолютное большинство.Напомним, накануне голосования Москва выражала обеспокоенность попытками армянских властей снять с выборов оппозиционные партии — официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что подобные шаги поставят под сомнение легитимность всего избирательного процесса. Об этом – в материале МИД России: Ереван пытается не допустить оппозицию к выборам, легитимность голосования под вопросомРанее сообщалось, что в Армении после закрытия всех избирательных участков начался подсчет голосов. Подробнее - в публикации В Армении завершилось голосование на парламентских выборах: решается судьба Пашиняна.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, армения, никол пашинян, цик, выборы, парламентские выборы, голосование, итоги, россия, москва, мария захарова, мид рф, постсоветское пространство
Украина.ру, Новости, Армения, Никол Пашинян, ЦИК, выборы, парламентские выборы, голосование, итоги, Россия, Москва, Мария Захарова, МИД РФ, постсоветское пространство

ЦИК Армении сообщил первые результаты подсчёта голосов на парламентских выборах

00:49 08.06.2026
 
© РИА Новости . Юрий КочетковИзбиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
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Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает 56,98% голосов после обработки 20,2 тысячи бюллетеней, следует из предварительных данных ЦИК. Об этом в ночь на 8 июня сообщает "Sputnik Армения"
Блок "Сильная Армения" набирает 21,58%, блок "Армения" — 8,22%, партия "Процветающая Армения" — 5,05%. Остальные партии пока не преодолевают проходной порог в 4%.
Всего на выборах проголосовали 1 476 597 человек. В кампании участвуют 2 блока и 16 партий.
Из Армении поступает противоречивая информация о данных экзит-поллов. Если онлайн-издание партии Никола Пашиняна "Гражданский договор" Civic.am сообщило, что опрос, проведённый партией, прочит ей победу на парламентских выборах с 56,7% голосов, то результаты других опросов говорят, что правящая партия набирает лишь около трети голосов и рискует потерять абсолютное большинство.
Напомним, накануне голосования Москва выражала обеспокоенность попытками армянских властей снять с выборов оппозиционные партии — официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что подобные шаги поставят под сомнение легитимность всего избирательного процесса. Об этом – в материале МИД России: Ереван пытается не допустить оппозицию к выборам, легитимность голосования под вопросом
Ранее сообщалось, что в Армении после закрытия всех избирательных участков начался подсчет голосов. Подробнее - в публикации В Армении завершилось голосование на парламентских выборах: решается судьба Пашиняна.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня.
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Украина.руНовостиАрменияНикол ПашинянЦИКвыборыпарламентские выборыголосованиеитогиРоссияМоскваМария ЗахароваМИД РФпостсоветское пространство
 
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