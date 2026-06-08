Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 08.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260608/ugroza-ukrainskikh-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1079938375.html
Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 08.06.2026 Украина.ру
Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты несколько аэропортов. Сводку на 5:00 мск 8 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-06-08T05:28
2026-06-08T05:28
росавиация
россия
сочи
геленджик
краснодар
аэропорт "краснодар (пашковский)"
краснодарский край
крым
севастополь
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075670451_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b5c4f82def275baae82a5bffb6641f9.jpg
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 8 июня объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Тульской, Курской, Липецкой, Саратовской, Белгородской, Запорожской, Херсонской, Волгоградской, Брянской, Ростовской областях, в ЛНР и ДНР, в Адыгее.Тревога по БПЛА также объявлялась в районе Крымского моста."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Рязанской, Московской, Смоленской, Калужской, Орловской, Астраханской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской, Воронежской областях, в Ставропольском крае, по Северному Кавказу, в Мордовии, Калмыкии.Росавиация из-за угрозы БПЛА ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика (17:44 мск), Сочи (20:16 мск), Калуги (Грабцево, 23:26 и в 4:25 мск), Краснодара (0:18 мск), Саратова (Гагарин, 1:49 мск), Волгограда (2:32 мск).В настоящее время ограничения в аэропортах Сочи и Саратова сняты.Подробнее о работе воздушных гаваней черноморских курортов - в публикации Росавиация сообщила о ситуации в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи.Ранее сообщалось, что украинский БПЛА атаковал пассажирский поезд Москва — Симферополь, погиб помощник машиниста.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
сочи
геленджик
краснодар
краснодарский край
крым
севастополь
симферополь
курская область
липецк
саратовская область
белгородская область
запорожская область
херсонская область
волгоградская область
брянская область
ростовская область
лнр
днр
рязанская область
московская область
смоленск
калужская область
орловская область
ульяновская область
пенза
воронежская область
ставропольский край
северный кавказ
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075670451_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9af746a17fa5ab7827107ceedab18a81.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
росавиация, россия, сочи, геленджик, краснодар, аэропорт "краснодар (пашковский)", краснодарский край, крым, севастополь, симферополь, курская область, липецк, саратовская область, саратовские авиалинии, белгородская область, запорожская область, херсонская область, волгоградская область, брянская область, ростовская область, лнр, днр, рязанская область, московская область, смоленск, калужская область, орловская область, ульяновская область, пенза, воронежская область, ставропольский край, северный кавказ, угроза, удары, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, украина, сво, пво, спецоперация
Росавиация, Россия, Сочи, Геленджик, Краснодар, Аэропорт "Краснодар (Пашковский)", краснодарский край, Крым, Севастополь, Симферополь, Курская область, Липецк, Саратовская область, Саратовские авиалинии, Белгородская область, Запорожская область, Херсонская область, Волгоградская область, Брянская область, Ростовская область, ЛНР, ДНР, Рязанская область, Московская область, Смоленск, Калужская область, Орловская область, Ульяновская область, Пенза, Воронежская область, Ставропольский край, Северный Кавказ, угроза, удары, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, СВО, ПВО, Спецоперация

Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

05:28 08.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор" группировки войск "Запад" на Харьковском направлении
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор группировки войск Запад на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты несколько аэропортов. Сводку на 5:00 мск 8 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 8 июня объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Тульской, Курской, Липецкой, Саратовской, Белгородской, Запорожской, Херсонской, Волгоградской, Брянской, Ростовской областях, в ЛНР и ДНР, в Адыгее.
Тревога по БПЛА также объявлялась в районе Крымского моста.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Рязанской, Московской, Смоленской, Калужской, Орловской, Астраханской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской, Воронежской областях, в Ставропольском крае, по Северному Кавказу, в Мордовии, Калмыкии.
Росавиация из-за угрозы БПЛА ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика (17:44 мск), Сочи (20:16 мск), Калуги (Грабцево, 23:26 и в 4:25 мск), Краснодара (0:18 мск), Саратова (Гагарин, 1:49 мск), Волгограда (2:32 мск).
В настоящее время ограничения в аэропортах Сочи и Саратова сняты.
Подробнее о работе воздушных гаваней черноморских курортов - в публикации Росавиация сообщила о ситуации в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи.
Ранее сообщалось, что украинский БПЛА атаковал пассажирский поезд Москва — Симферополь, погиб помощник машиниста.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РосавиацияРоссияСочиГеленджикКраснодарАэропорт "Краснодар (Пашковский)"краснодарский крайКрымСевастопольСимферопольКурская областьЛипецкСаратовская областьСаратовские авиалинииБелгородская областьЗапорожская областьХерсонская областьВолгоградская областьБрянская областьРостовская областьЛНРДНРРязанская областьМосковская областьСмоленскКалужская областьОрловская областьУльяновская областьПензаВоронежская областьСтавропольский крайСеверный КавказугрозаударыБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАбеспилотникибеспилотники сегодняВСУВооруженные силы УкраиныУкраинаСВОПВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:30"Ведет свободную охоту": Кнутов раскрыл, как "Хорнеты" ищут танки и грузовики на дорогах
05:28Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:15Эксперт про удары по Киеву: "Баллистические ракеты станут основным средством воздушного наступления"
05:00"Проблемы именно с логистикой": эксперт рассказал про ситуацию с топливом в России
04:49ЦАХАЛ нанёс удары по Ирану вопреки просьбе Трампа
04:45"Из европейских становятся украинскими": военный эксперт раскрыл, кто собирает ракеты для Киева
04:30Бензин производим "под себя": Зубец про ситуацию на внутрироссийском топливном рынке
04:18Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 3738 украинских БПЛА
04:15Устаревший двигатель от С-300 под европейской "начинкой": Кнутов про украинскую ракету FP-7.X
04:05Мощное землетрясение магнитудой 8,1 произошло на Филиппинах
03:43Карапетян отказался признавать итоги выборов в Армении до окончательных результатов
03:27НАТО начинает масштабные учения ВВС у границ России
03:04Украинский БПЛА атаковал пассажирский поезд Москва — Симферополь, погиб помощник машиниста
02:44Росавиация сообщила о ситуации в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи
02:19Пашинян заявил о победе на выборах, намерении и дальше сближаться с Западом и "доить" Россию
01:50Израиль после ударов Ирана остановил помощь в Газу, закрылись школы и дипмиссии США. Новости конфликта
01:22Зеленский "сдал" Абрамовича. Сводка событий 7 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:49ЦИК Армении сообщил первые результаты подсчёта голосов на парламентских выборах
00:18Фронтовая сводка за 7 июня
21:59В Будапеште прошел митинг против премьера Мадьяра
Лента новостейМолния