https://ukraina.ru/20260608/ugroza-ukrainskikh-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1079938375.html

Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 08.06.2026 Украина.ру

Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты несколько аэропортов. Сводку на 5:00 мск 8 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-06-08T05:28

2026-06-08T05:28

2026-06-08T05:28

росавиация

россия

сочи

геленджик

краснодар

аэропорт "краснодар (пашковский)"

краснодарский край

крым

севастополь

симферополь

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Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 8 июня объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Тульской, Курской, Липецкой, Саратовской, Белгородской, Запорожской, Херсонской, Волгоградской, Брянской, Ростовской областях, в ЛНР и ДНР, в Адыгее.Тревога по БПЛА также объявлялась в районе Крымского моста."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Рязанской, Московской, Смоленской, Калужской, Орловской, Астраханской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской, Воронежской областях, в Ставропольском крае, по Северному Кавказу, в Мордовии, Калмыкии.Росавиация из-за угрозы БПЛА ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика (17:44 мск), Сочи (20:16 мск), Калуги (Грабцево, 23:26 и в 4:25 мск), Краснодара (0:18 мск), Саратова (Гагарин, 1:49 мск), Волгограда (2:32 мск).В настоящее время ограничения в аэропортах Сочи и Саратова сняты.Подробнее о работе воздушных гаваней черноморских курортов - в публикации Росавиация сообщила о ситуации в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи.Ранее сообщалось, что украинский БПЛА атаковал пассажирский поезд Москва — Симферополь, погиб помощник машиниста.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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