Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 3738 украинских БПЛА - 08.06.2026 Украина.ру
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Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 3738 украинских БПЛА
Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 3738 украинских БПЛА - 08.06.2026 Украина.ру
Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 3738 украинских БПЛА
Киевский режим продолжает массированные атаки на российские регионы — силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 3738 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 8 июня сообщает РИА Новости
2026-06-08T04:18
2026-06-08T04:18
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Больше всего вражеских беспилотников самолётного типа дальнего действия было сбито 3 июня (754 единица) и 6 июня (911 единиц). Почти все атаки украинских БПЛА совершались на европейскую часть России.За предыдущую неделю, период с 25 по 31 мая, силы ПВО ВС РФ перехватили не менее 2265 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 3738 украинских БПЛА

04:18 08.06.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Киевский режим продолжает массированные атаки на российские регионы — силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 3738 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 8 июня сообщает РИА Новости
Больше всего вражеских беспилотников самолётного типа дальнего действия было сбито 3 июня (754 единица) и 6 июня (911 единиц). Почти все атаки украинских БПЛА совершались на европейскую часть России.
За предыдущую неделю, период с 25 по 31 мая, силы ПВО ВС РФ перехватили не менее 2265 украинских БПЛА.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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