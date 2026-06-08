https://ukraina.ru/20260608/sily-pvo-za-nedelyu-sbili-nad-territoriey-rossii-3738-ukrainskikh-bpla-1079937529.html

Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 3738 украинских БПЛА

Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 3738 украинских БПЛА - 08.06.2026 Украина.ру

Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 3738 украинских БПЛА

Киевский режим продолжает массированные атаки на российские регионы — силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 3738 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 8 июня сообщает РИА Новости

2026-06-08T04:18

2026-06-08T04:18

2026-06-08T04:18

украина.ру

россия

минобороны рф

пво

вс рф

сво

новости сво

спецоперация

беспилотники

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079025915_0:12:2688:1524_1920x0_80_0_0_157abef14a8d4b9b7128413167666847.jpg

Больше всего вражеских беспилотников самолётного типа дальнего действия было сбито 3 июня (754 единица) и 6 июня (911 единиц). Почти все атаки украинских БПЛА совершались на европейскую часть России.За предыдущую неделю, период с 25 по 31 мая, силы ПВО ВС РФ перехватили не менее 2265 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, минобороны рф, пво, вс рф, сво, новости сво, спецоперация, беспилотники, бпла, атака бпла, дроны, всу, вооруженные силы украины, украина, война на украине