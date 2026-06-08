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Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 3738 украинских БПЛА
Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 3738 украинских БПЛА - 08.06.2026 Украина.ру
Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 3738 украинских БПЛА
Киевский режим продолжает массированные атаки на российские регионы — силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 3738 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 8 июня сообщает РИА Новости
2026-06-08T04:18
2026-06-08T04:18
2026-06-08T04:18
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Больше всего вражеских беспилотников самолётного типа дальнего действия было сбито 3 июня (754 единица) и 6 июня (911 единиц). Почти все атаки украинских БПЛА совершались на европейскую часть России.За предыдущую неделю, период с 25 по 31 мая, силы ПВО ВС РФ перехватили не менее 2265 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, минобороны рф, пво, вс рф, сво, новости сво, спецоперация, беспилотники, бпла, атака бпла, дроны, всу, вооруженные силы украины, украина, война на украине
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Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 3738 украинских БПЛА
Киевский режим продолжает массированные атаки на российские регионы — силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 3738 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 8 июня сообщает РИА Новости
Больше всего вражеских беспилотников самолётного типа дальнего действия было сбито 3 июня (754 единица) и 6 июня (911 единиц). Почти все атаки украинских БПЛА совершались на европейскую часть России.
За предыдущую неделю, период с 25 по 31 мая, силы ПВО ВС РФ перехватили не менее 2265 украинских БПЛА.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.