https://ukraina.ru/20260608/ustarevshiy-dvigatel-ot-s-300-pod-evropeyskoy-nachinkoy-knutov-pro-ukrainskuyu-raketu-fp-7x-1079929791.html

Устаревший двигатель от С-300 под европейской "начинкой": Кнутов про украинскую ракету FP-7.X

Устаревший двигатель от С-300 под европейской "начинкой": Кнутов про украинскую ракету FP-7.X - 08.06.2026 Украина.ру

Устаревший двигатель от С-300 под европейской "начинкой": Кнутов про украинскую ракету FP-7.X

Украина приняла решение создавать свой комплекс ПРО, а ракета-перехватчик будет запускаться с установок С-300 и Patriot. Однако за основу взят устаревший советский двигатель, а от сверхманевренности Киев отказался. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-06-08T04:15

2026-06-08T04:15

2026-06-08T04:15

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Поводом для разговора стало сообщение украинской компании Fire Point о создании ракеты FP-7.X, которую Киев позиционирует как основу для перспективного перехватчика FREYJA. Журналист спросил эксперта, способна ли Украина довести до конца такой проект. "Украина приняла решение создавать свой комплекс ПРО. Ракета-перехватчик будет запускаться с пусковой установки комплекса С-300 первой модификации и комплекса Patriot", — заявил Кнутов.По словам Кнутова, Киев пошёл по упрощённой схеме: украинская сторона отказалась устанавливать сложную систему двигателей на ракеты проекта FREYJA, поскольку ракета стоимостью 4 миллиона долларов оказалась бы слишком дорогой для украинской экономики. В результате Украина выбрала упрощённую схему, которая не обеспечивает сверхманевренных характеристик.Эксперт также раскрыл, что за основу взят старый советский образец. "Есть данные, что Украина могла взять за основу двигатель ракеты 5В55Р к комплексу С-300. Но на сегодняшний день такие ракеты серьезно устарели, и комплекс С-400 может стрелять по ним, как по мишеням", — сообщил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации — в материале "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.

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