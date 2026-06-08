Устаревший двигатель от С-300 под европейской "начинкой": Кнутов про украинскую ракету FP-7.X - 08.06.2026 Украина.ру
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Устаревший двигатель от С-300 под европейской "начинкой": Кнутов про украинскую ракету FP-7.X
Устаревший двигатель от С-300 под европейской "начинкой": Кнутов про украинскую ракету FP-7.X - 08.06.2026 Украина.ру
Устаревший двигатель от С-300 под европейской "начинкой": Кнутов про украинскую ракету FP-7.X
Украина приняла решение создавать свой комплекс ПРО, а ракета-перехватчик будет запускаться с установок С-300 и Patriot. Однако за основу взят устаревший советский двигатель, а от сверхманевренности Киев отказался. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-06-08T04:15
2026-06-08T04:15
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украина.ру
с-300
с-400 «триумф»
ракетный удар
ракеты
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Поводом для разговора стало сообщение украинской компании Fire Point о создании ракеты FP-7.X, которую Киев позиционирует как основу для перспективного перехватчика FREYJA. Журналист спросил эксперта, способна ли Украина довести до конца такой проект. "Украина приняла решение создавать свой комплекс ПРО. Ракета-перехватчик будет запускаться с пусковой установки комплекса С-300 первой модификации и комплекса Patriot", — заявил Кнутов.По словам Кнутова, Киев пошёл по упрощённой схеме: украинская сторона отказалась устанавливать сложную систему двигателей на ракеты проекта FREYJA, поскольку ракета стоимостью 4 миллиона долларов оказалась бы слишком дорогой для украинской экономики. В результате Украина выбрала упрощённую схему, которая не обеспечивает сверхманевренных характеристик.Эксперт также раскрыл, что за основу взят старый советский образец. "Есть данные, что Украина могла взять за основу двигатель ракеты 5В55Р к комплексу С-300. Но на сегодняшний день такие ракеты серьезно устарели, и комплекс С-400 может стрелять по ним, как по мишеням", — сообщил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации — в материале "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, юрий кнутов, украина.ру, с-300, с-400 «триумф», ракетный удар, ракеты, главные новости, главное, зрк patriot, война, война на украине, вооружения, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, оружие, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, ии (искусственный интеллект)
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Устаревший двигатель от С-300 под европейской "начинкой": Кнутов про украинскую ракету FP-7.X

04:15 08.06.2026
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Украина приняла решение создавать свой комплекс ПРО, а ракета-перехватчик будет запускаться с установок С-300 и Patriot. Однако за основу взят устаревший советский двигатель, а от сверхманевренности Киев отказался. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Поводом для разговора стало сообщение украинской компании Fire Point о создании ракеты FP-7.X, которую Киев позиционирует как основу для перспективного перехватчика FREYJA. Журналист спросил эксперта, способна ли Украина довести до конца такой проект.
"Украина приняла решение создавать свой комплекс ПРО. Ракета-перехватчик будет запускаться с пусковой установки комплекса С-300 первой модификации и комплекса Patriot", — заявил Кнутов.
По словам Кнутова, Киев пошёл по упрощённой схеме: украинская сторона отказалась устанавливать сложную систему двигателей на ракеты проекта FREYJA, поскольку ракета стоимостью 4 миллиона долларов оказалась бы слишком дорогой для украинской экономики. В результате Украина выбрала упрощённую схему, которая не обеспечивает сверхманевренных характеристик.
Эксперт также раскрыл, что за основу взят старый советский образец. "Есть данные, что Украина могла взять за основу двигатель ракеты 5В55Р к комплексу С-300. Но на сегодняшний день такие ракеты серьезно устарели, и комплекс С-400 может стрелять по ним, как по мишеням", — сообщил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военной эскалации — в материале "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.
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