https://ukraina.ru/20260608/zubets-kiev-ne-mozhet-spravitsya-s-ballisticheskimi-raketami-ne-khvataet-raket-dlya-petriotov-1079929333.html

Зубец: Киев не может справиться с баллистическими ракетами: не хватает ракет для "Пэтриотов"

Зубец: Киев не может справиться с баллистическими ракетами: не хватает ракет для "Пэтриотов" - 08.06.2026 Украина.ру

Зубец: Киев не может справиться с баллистическими ракетами: не хватает ракет для "Пэтриотов"

Украинские дроны-перехватчики научились бороться с "Геранями", но российские военные уже ищут способы решить эту проблему. Главный козырь — наши баллистические ракеты, против которых у ВСУ нет защиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец

2026-06-08T05:45

2026-06-08T05:45

2026-06-08T05:45

новости

киев

россия

украина

алексей зубец

украина.ру

главные новости

главное

герань

зрк patriot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069436155_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a08e9e9977c50fc8f8fd3a828527bf93.jpg

Журналист отметил, что сейчас ВКС РФ сделали ставку на уничтожение цехов для сборки БПЛА в Киеве. Во время последнего комбинированного было задействовано около 90 ракет. Он спросил о финансовых затратах на массированные удары по Киеву. "Тут вопрос не в деньгах, а в количестве и качестве средств поражения", — заявил Зубец.По словам экономиста, эффективность "Гераней" временно снизилась, но это решаемо. "Специалисты отмечают, что украинские дроны-перехватчики нашли более-менее удачный способ справляться с "Геранями", поэтому они становятся менее эффективными, чем год назад", — пояснил он.Однако, подчеркнул Зубец, у России есть неоспоримое преимущество. "Зато с баллистическими ракетами киевский режим справиться не может, потому что у них не хватает зенитных ракет для "Пэтриота", — заявил собеседник издания."Герань" — это семейство российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа "барражирующий боеприпас" (дрон-камикадзе). Они предназначены для поражения стационарных и стратегических целей в тылу противника на значительных дальностях. Аппараты активно применяются в ходе специальной военной операции, и их модификации постоянно совершенствуются.Полный текст материала "Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации — в материале "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.

киев

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, россия, украина, алексей зубец, украина.ру, главные новости, главное, герань, зрк patriot, дроны, бпла, беспилотники, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине