Зубец: Киев не может справиться с баллистическими ракетами: не хватает ракет для "Пэтриотов" - 08.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260608/zubets-kiev-ne-mozhet-spravitsya-s-ballisticheskimi-raketami-ne-khvataet-raket-dlya-petriotov-1079929333.html
Зубец: Киев не может справиться с баллистическими ракетами: не хватает ракет для "Пэтриотов"
Зубец: Киев не может справиться с баллистическими ракетами: не хватает ракет для "Пэтриотов" - 08.06.2026 Украина.ру
Зубец: Киев не может справиться с баллистическими ракетами: не хватает ракет для "Пэтриотов"
Украинские дроны-перехватчики научились бороться с "Геранями", но российские военные уже ищут способы решить эту проблему. Главный козырь — наши баллистические ракеты, против которых у ВСУ нет защиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
2026-06-08T05:45
2026-06-08T05:45
новости
киев
россия
украина
алексей зубец
украина.ру
главные новости
главное
герань
зрк patriot
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069436155_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a08e9e9977c50fc8f8fd3a828527bf93.jpg
Журналист отметил, что сейчас ВКС РФ сделали ставку на уничтожение цехов для сборки БПЛА в Киеве. Во время последнего комбинированного было задействовано около 90 ракет. Он спросил о финансовых затратах на массированные удары по Киеву. "Тут вопрос не в деньгах, а в количестве и качестве средств поражения", — заявил Зубец.По словам экономиста, эффективность "Гераней" временно снизилась, но это решаемо. "Специалисты отмечают, что украинские дроны-перехватчики нашли более-менее удачный способ справляться с "Геранями", поэтому они становятся менее эффективными, чем год назад", — пояснил он.Однако, подчеркнул Зубец, у России есть неоспоримое преимущество. "Зато с баллистическими ракетами киевский режим справиться не может, потому что у них не хватает зенитных ракет для "Пэтриота", — заявил собеседник издания."Герань" — это семейство российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа "барражирующий боеприпас" (дрон-камикадзе). Они предназначены для поражения стационарных и стратегических целей в тылу противника на значительных дальностях. Аппараты активно применяются в ходе специальной военной операции, и их модификации постоянно совершенствуются.Полный текст материала "Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации — в материале "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.
киев
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069436155_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4fafa0a7ef1bafe7776ae9e2d7ad3f8d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, украина, алексей зубец, украина.ру, главные новости, главное, герань, зрк patriot, дроны, бпла, беспилотники, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине
Новости, Киев, Россия, Украина, Алексей Зубец, Украина.ру, Главные новости, главное, Герань, ЗРК Patriot, дроны, БПЛА, беспилотники, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, война, война на Украине

Зубец: Киев не может справиться с баллистическими ракетами: не хватает ракет для "Пэтриотов"

05:45 08.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкВ Харькове этой ночью был нанесен очередной удар по территории рынка «Барабашово», возник сильный пожар
В Харькове этой ночью был нанесен очередной удар по территории рынка «Барабашово», возник сильный пожар - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинские дроны-перехватчики научились бороться с "Геранями", но российские военные уже ищут способы решить эту проблему. Главный козырь — наши баллистические ракеты, против которых у ВСУ нет защиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
Журналист отметил, что сейчас ВКС РФ сделали ставку на уничтожение цехов для сборки БПЛА в Киеве. Во время последнего комбинированного было задействовано около 90 ракет. Он спросил о финансовых затратах на массированные удары по Киеву. "Тут вопрос не в деньгах, а в количестве и качестве средств поражения", — заявил Зубец.
По словам экономиста, эффективность "Гераней" временно снизилась, но это решаемо. "Специалисты отмечают, что украинские дроны-перехватчики нашли более-менее удачный способ справляться с "Геранями", поэтому они становятся менее эффективными, чем год назад", — пояснил он.
Однако, подчеркнул Зубец, у России есть неоспоримое преимущество. "Зато с баллистическими ракетами киевский режим справиться не может, потому что у них не хватает зенитных ракет для "Пэтриота", — заявил собеседник издания.
"Герань" — это семейство российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа "барражирующий боеприпас" (дрон-камикадзе). Они предназначены для поражения стационарных и стратегических целей в тылу противника на значительных дальностях. Аппараты активно применяются в ходе специальной военной операции, и их модификации постоянно совершенствуются.
Полный текст материала "Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военной эскалации — в материале "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевРоссияУкраинаАлексей ЗубецУкраина.руГлавные новостиглавноеГераньЗРК PatriotдроныБПЛАбеспилотникиСВОсводка СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОСпецоперациявойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:36Чем известен польский орден Белого Орла, и как Зеленский может его лишиться
07:29Партия Пашиняна лидирует на выборах, но не набирает голоса для формирования кабмина
07:14Григорий "Санька" Тишин: Сын Захара Прилепина - Игнат - выполнял боевые задания без всяких поблажек
07:00Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия
06:30"Кто расслабится, тот погибнет". Эксперты и политики о сценариях будущего
06:20"Зависть и отчаяние", "Хотят ли немцы жертвовать ради Украины?" и другие цитаты недели
06:10Украина за неделю: с прицелом на Крым
06:00"Иран сразу начал войну на уничтожение": Кнутов о том, почему России пора менять тактику на Украине
05:45Зубец: Киев не может справиться с баллистическими ракетами: не хватает ракет для "Пэтриотов"
05:30"Ведет свободную охоту": Кнутов раскрыл, как "Хорнеты" ищут танки и грузовики на дорогах
05:28Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:15Эксперт про удары по Киеву: "Баллистические ракеты станут основным средством воздушного наступления"
05:00"Проблемы именно с логистикой": эксперт рассказал про ситуацию с топливом в России
04:49ЦАХАЛ нанёс удары по Ирану вопреки просьбе Трампа
04:45"Из европейских становятся украинскими": военный эксперт раскрыл, кто собирает ракеты для Киева
04:30Бензин производим "под себя": Зубец про ситуацию на внутрироссийском топливном рынке
04:18Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 3738 украинских БПЛА
04:15Устаревший двигатель от С-300 под европейской "начинкой": Кнутов про украинскую ракету FP-7.X
04:05Мощное землетрясение магнитудой 8,1 произошло на Филиппинах
03:43Карапетян отказался признавать итоги выборов в Армении до окончательных результатов
Лента новостейМолния