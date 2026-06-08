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Бензин производим "под себя": Зубец про ситуацию на внутрироссийском топливном рынке
Бензин производим "под себя": Зубец про ситуацию на внутрироссийском топливном рынке - 08.06.2026 Украина.ру
Бензин производим "под себя": Зубец про ситуацию на внутрироссийском топливном рынке
Российская нефть — тяжёлая и сернистая, поэтому бензина в стране традиционно производится ровно под собственные нужды. Зато по солярке и мазуту у России многократный запас прочности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
2026-06-08T04:30
2026-06-08T04:30
2026-06-08T04:30
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Отвечая на вопрос о ситуации на топливном рынке после ударов ВСУ по НПЗ, эксперт объяснил структуру российской нефтепереработки. "Российская нефть тяжелая и сернистая. В ней легких фракций мало. Легкие фракции – это бензин. Бензин мы производим тютелька в тютельку под себя", — заявил Зубец.По словам экономиста, по другим видам топлива у России значительный запас. "Солярки производим много, а мазута – еще больше. По солярке у нас двукратное превышение производства над потребностями, а по мазуту чуть ли не четырехкратное", — сообщил Зубец.Эксперт подчеркнул, что особенности переработки не создают проблем. "Но поскольку нефть тяжелая, то бензина у нас всегда было мало", — пояснил он, имея в виду, что страна производит его ровно в необходимом объёме.Зубец также отметил, что локальные трудности с бензином в Крыму, Калининграде и Рязани связаны исключительно с логистикой, а не с дефицитом. "В целом в стране бензина достаточно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море" на сайте Украина.ру.О готовности России ответить на украинский террористический беспредел — в статье Владимира Скачко "Бить по штабам и символам. Россия ищет средства нейтрализации украинского террора" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, крым, калининград, алексей зубец, украина.ру, нефть, экономика, российская экономика, бензин, главные новости, главное, топливо
Новости, Россия, Крым, Калининград, Алексей Зубец, Украина.ру, нефть, экономика, российская экономика, Бензин, Главные новости, главное, топливо
Бензин производим "под себя": Зубец про ситуацию на внутрироссийском топливном рынке
Российская нефть — тяжёлая и сернистая, поэтому бензина в стране традиционно производится ровно под собственные нужды. Зато по солярке и мазуту у России многократный запас прочности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
Отвечая на вопрос о ситуации на топливном рынке после ударов ВСУ по НПЗ, эксперт объяснил структуру российской нефтепереработки. "Российская нефть тяжелая и сернистая. В ней легких фракций мало. Легкие фракции – это бензин. Бензин мы производим тютелька в тютельку под себя", — заявил Зубец.
По словам экономиста, по другим видам топлива у России значительный запас. "Солярки производим много, а мазута – еще больше. По солярке у нас двукратное превышение производства над потребностями, а по мазуту чуть ли не четырехкратное", — сообщил Зубец.
Эксперт подчеркнул, что особенности переработки не создают проблем. "Но поскольку нефть тяжелая, то бензина у нас всегда было мало", — пояснил он, имея в виду, что страна производит его ровно в необходимом объёме.
Зубец также отметил, что локальные трудности с бензином в Крыму, Калининграде и Рязани связаны исключительно с логистикой, а не с дефицитом. "В целом в стране бензина достаточно", — резюмировал собеседник издания.
О готовности России ответить на украинский террористический беспредел — в статье Владимира Скачко "Бить по штабам и символам. Россия ищет средства нейтрализации украинского террора" на сайте Украина.ру.