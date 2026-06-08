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Бензин производим "под себя": Зубец про ситуацию на внутрироссийском топливном рынке

Бензин производим "под себя": Зубец про ситуацию на внутрироссийском топливном рынке - 08.06.2026 Украина.ру

Бензин производим "под себя": Зубец про ситуацию на внутрироссийском топливном рынке

Российская нефть — тяжёлая и сернистая, поэтому бензина в стране традиционно производится ровно под собственные нужды. Зато по солярке и мазуту у России многократный запас прочности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец

2026-06-08T04:30

2026-06-08T04:30

2026-06-08T04:30

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Отвечая на вопрос о ситуации на топливном рынке после ударов ВСУ по НПЗ, эксперт объяснил структуру российской нефтепереработки. "Российская нефть тяжелая и сернистая. В ней легких фракций мало. Легкие фракции – это бензин. Бензин мы производим тютелька в тютельку под себя", — заявил Зубец.По словам экономиста, по другим видам топлива у России значительный запас. "Солярки производим много, а мазута – еще больше. По солярке у нас двукратное превышение производства над потребностями, а по мазуту чуть ли не четырехкратное", — сообщил Зубец.Эксперт подчеркнул, что особенности переработки не создают проблем. "Но поскольку нефть тяжелая, то бензина у нас всегда было мало", — пояснил он, имея в виду, что страна производит его ровно в необходимом объёме.Зубец также отметил, что локальные трудности с бензином в Крыму, Калининграде и Рязани связаны исключительно с логистикой, а не с дефицитом. "В целом в стране бензина достаточно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море" на сайте Украина.ру.О готовности России ответить на украинский террористический беспредел — в статье Владимира Скачко "Бить по штабам и символам. Россия ищет средства нейтрализации украинского террора" на сайте Украина.ру.

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