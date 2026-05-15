https://ukraina.ru/20260515/kitay-pereigral-ssha-itogi-vizita-trampa-1079042252.html

Китай переиграл США: итоги визита Трампа

Китай переиграл США: итоги визита Трампа - 15.05.2026 Украина.ру

Китай переиграл США: итоги визита Трампа

Трехдневный визит Дональда Трампа в Пекин подошёл к концу. Содержательным был, по сути, только первый день. Стороны договорились о Боингах и чипах, а вот вопросы геополитики так и не сдвинулись со своих прежних позиций.

2026-05-15T18:44

2026-05-15T18:44

2026-05-15T18:44

китай

сша

пекин

дональд трамп

владимир путин

алексей мартынов (политолог)

мир без границ

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079034245_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_475a478f4495c8d9a0012001a037baff.jpg

Иранский и тайваньский вопросы по китайскому хотению вдруг сплелись в единый трек, а вот украинский вопрос был вне фокуса Китая и США. Во всяком случае публично. Но вот сразу после визита Трампа оперативно организовывается визит Владимира Путина в Пекин – для сверки позиций союзников. Об итогах американо-китайского танго – обзор мнений экспертов из соцсетей.Политолог Алексей МартыновЕще недавно в Соединенных Штатах, в том числе и в администрации Трампа, Китай обозначался как основной геополитический противник. Сегодня же мы видим вполне спокойный, успешный визит. Пусть он прошел без каких-то громких практических прорывов, но с точки зрения дипломатических результатов поездка успешна одновременно и для США, и для Китая. В сознании у американского руководства происходит принципиальный сдвиг. Раньше они мнили себя единственным центром мира, заявляя об однополярном устройстве. Визит же Трампа в Китай — это своего рода признание реальности со стороны Соединенных Штатов, что само по себе является важнейшим результатом. Это очередной этап в формировании нового многополярного мироустройства.Украинский публицист Остап ДроздовМизер новостей о встречах Трампа и Си – это и есть основной результат успеха встречи. Лобового прю Китая с Америкой не будет. Конструктивные формулировки, из которых состоят официальные пресс-релизы, являются самым ярким свидетельством такой же конструктивности на нынешнем этапе их отношений. Это означает разделение мира на двоих. Это означает геополитический кондоминиум: объект собственности (мировая экономика) будет разделен на индивидуальные владения отдельными совладельцами с четкими разграничениями границ собственности. Поскольку торговая марка по меркантильным и властным соображениям отказывается прекращать войну – интересов Украины НЕТ в этой конфигурации. Так всегда происходит: крупные игроки делят мир, пока мелюзга упражняется в героическом умирании.Американист Алексей НаумовКитай фактически предлагает Дональду Трампу признать поражение. Все слова Си Цзиньпина о совместной работе, о допуске американских компаний на китайский рынок — это ведь предложение акта о капитуляции. Дело в том, что не Китай начинал эту войну. Эту войну начал именно Дональд Трамп ещё на первом сроке, обозначив Пекин главным геополитическим противником Вашингтона. Именно свободная торговля, отсутствие тарифов и глобализация и привели к мощному взлету Китая в XXI веке, сделав его главным соперником американцев. И если Дональд Трамп примет эти предложения, взлет Китая продолжится. Только Трамп, конечно, не примет. Не для того он объявлял Китаю войну, чтобы сейчас сдаваться.Политолог Юрий БаранчикПекин пошел на уступки США по мелочам, главные позиции оставив за собой. Т.е. изменения в отношениях КНР и США за прошедшее с момента последней встречи лидеров время произошли фундаментальные. И сразу стала известна дата визита В.Путина в Пекин - 20 мая. Т.е. всего через пять дней. Т.е. пообщаться лидерам РФ и КНР надо оперативно.Американист Дмитрий ЕвстафьевПервые итоги визита Трампа в Пекин выглядят следующим образом: Трамп, конечно, "по очкам" проиграл, и это было совершенно предсказуемо. Но и Си не выиграл. Китай не смог реализовать большую часть "заделов силы", накопленных в преддверии визита. В частности, по Ближнему Востоку. Более того, целый ряд заявлений со стороны Си носил характер уступок Трампу, хотя в действительности отражал традиционную китайскую позицию. Просто в определенном контексте те же самые формулы меняют смысл. Мы сейчас вообще вступаем в специфическую "фазу интерпретаций". Могут всплыть интересные подробности. И здесь у меня странное ощущение сложилось: китайцы вчистую выиграли "нулевую" подготовительную часть визита. Трамп приехал в Пекин в более слабом положении, чем обычно. И это было не притворство, а отражение крайне сложной ситуации в США, которую можно было бы резко обострить неблагоприятным исходом визита. А еще китайцы удивительно грамотно и мощно вернули в "повестку" неблагоприятную лично для Трампа тему Тайваня. И Трамп опять смолчал, потому что вопрос о Тайване – это вопрос американской внутренней политики и колоссальных денег, крутящихся вокруг этого вопроса. За китайцами осталась, бесспорно, и "первая" часть визита: протокольно-официозная. Ну здесь изначально сомнений не было. Если бы только Трамп не решился пойти на прямой скандал, а этого он точно сделать не мог. Но вот дальше…. Я бы не сказал, что китайцы продемонстрировали какое-то совершенно отчетливое преимущество по основной содержательной части. Китайцы, будем прямо говорить, не то чтобы "слили" Иран (я бы не стал занимать столь радикальную позицию, хотя для китайцев "слить" союзника – это просто вопрос хорошей компенсации). Но они отдали Трампу все козыри по Персидскому заливу, не получив публично никакой компенсации. А всем известно, что для Трампа не являются незыблемыми даже публично отфиксированные договоренности. Что уж говорить об остальном. Посмотрим, что от сказанного Трампом про позицию китайцев по Ормузу останется в итоге официально, но в данном случае явно Трамп говорил не просто так. Зреет у меня подозрение, что эндшпиль и "афтепати" останутся тоже за Трампом, тем более что "афтепати" будет не только для американской публики, но и для европейской. Но тема Ормуза не была наиболее значимым признаком неудачи китайцев в средней фазе переговоров. Все это приводит меня к выводу, что за внешним лоском шли жесткие переговоры, и у Трампа были сильные аргументы.

китай

сша

пекин

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

китай, сша, пекин, дональд трамп, владимир путин, алексей мартынов (политолог), мир без границ, эксклюзив