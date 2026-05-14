В ответ на атаки Украины по гражданским объектам России ВС РФ нанесли массированный удар

В ответ на атаки Украины по гражданским объектам в России Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности. Об этом сообщил 14 мая телеграм-канал Украина.ру
20:32 14.05.2026
 
В ответ на атаки Украины по гражданским объектам в России Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности. Об этом сообщил 14 мая телеграм-канал Украина.ру
В ходе операции применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники.
Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, а также объекты топливной и транспортной инфраструктуры.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по территории Украины.
Удар стал ответом на атаки украинских формирований по гражданским объектам на территории Российской Федерации.
В ходе операции применялись средства наземного, воздушного и морского базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Целями удара стали предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, военные аэродромы, а также объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии.
Телеграм-канал Украина.ру также передаёт, что российская армия установила контроль над населённым пунктом Николаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Населённый пункт был взят подразделениями "Южной" группировки войск.
По данным Министерства обороны РФ, за ночь 14 мая над российскими регионами сбили 36 украинских дронов. Беспилотники перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Республикой Крым.
Ранее уведомлялось, что спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал ночную атаку одной из самых масштабных с начала специальной военной операции.
По его словам, главным образом пострадал Киев.
С вечера 13 мая Украину атаковали 56 ракет и 675 беспилотников.
В результате обстрела в Дарницком районе Киева частично обрушился девятиэтажный жилой дом, 18 квартир полностью разрушены.
Также российские военные нанесли удар по авиаремонтному заводу в Жулянах под Киевом, где ремонтируют американские истребители F-16 - Спикер Воздушных сил Украины Игнат назвал ночную атаку одной из самых масштабных с начала СВО.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
