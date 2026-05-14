Спикер Воздушных сил Украины Игнат назвал ночную атаку одной из самых масштабных с начала СВО

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ночная атака по республике была одной из самых масштабных с начала российской специальной военной операции. По его словам, главным образом пострадал Киев. С вечера 13 мая Украину атаковали 56 ракет и 675 беспилотников. Об этом сообщил 14 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-14T20:27

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил о беспрецедентной по масштабу ночной атаке российской армии на территорию Украины. По данным украинской стороны, с вечера 13 мая Украина подверглась атаке с применением 56 ракет и 675 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главный удар пришёлся по Киеву и Киевской области. В результате обстрела в Дарницком районе Киева частично обрушился девятиэтажный жилой дом. Мэр города Виталий Кличко сообщил в своём телеграм-канале, что 18 квартир в доме полностью разрушены. Также власти сообщили о разрушениях в Обуховском, Броварском, Фастовском, Бориспольском и Белоцерковском районах Киевской области. До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по авиаремонтному заводу в Жулянах под Киевом, где ремонтируют американские истребители F-16. Удар пришёлся по авиаремонтному заводу АРЗ 410.Ранее уведомлялось, что завершение майского перемирия ознаменовалось мощным ударом Вооружённых сил Российской Федерации по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики киевского режима. Армия России нанесла самый масштабный ракетно-дроновый удар по энергетическим и оборонным объектам Украины. По информации источников, Россия запустила в сторону Украины до 1800 дронов-камикадзе "Герань" и дронов-приманок "Гербера". Запуск такого огромного числа БПЛА при низкой облачности позволил прорвать противовоздушную оборону (ПВО) ВСУ и впервые достичь Западной Украины, включая Ужгород. За дронами последовали крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты. Это напрямую связано с основной новостью о заявлении Игната, поскольку подтверждается, что ночная атака была действительно одной из самых масштабных, с применением беспрецедентного количества ракет и беспилотников - Россия нанесла самый масштабный ракетно-дроновый удар по энергетическим и оборонным объектам Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

