Массированная атака БПЛА ВС РФ, крупнейшая криминальная партия оружия в Харькове. Новости СВО
Чёрный рынок оружия на Украине представлен широким ассортиментом. Об этом сообщает 13 мая телеграм-канал Украина.ру
Массированная атака БПЛА ВС РФ, крупнейшая криминальная партия оружия в Харькове. Новости СВО

17:49 13.05.2026
 
Чёрный рынок оружия на Украине представлен широким ассортиментом. Об этом сообщает 13 мая телеграм-канал Украина.ру
🟥 Над Крымом отработала ПВО;
🟥 ВС РФ выпустили по объектам ВСУ около 650 БПЛА, сообщили украинские мониторинговые каналы. Массированной атаке подверглись западные области Украины. Часть беспилотников проводила разведку для маршрутов последующих атак, а также была применена значительная часть БПЛА-имитаторов.
🟥 В Жолкве Львовской области начались перебои со светом из-за прилёта в объект критической инфраструктуры, сообщил мэр города Олег Вольский;
🟥 Массированный налёт "Гераней" переживают Луцк, Ивано-Франковск, объекты в Ровенской области, Ужгород и Мукачево в Закарпатье;
🟥 Ужгород подвергся массированному налёту впервые с начала СВО, утверждают местные СМИ. Там "Герани" ударили по "объекту критической инфраструктуры";
🟥 Дрон пересек государственную границу Молдавии в 16.00 со стороны Винницкой области Украины в направлении села Саука Окницкого района Молдавии. Аппарат был замечен над городом Бельцы с движением в сторону Унгенского района.
"Из-за инцидента воздушное пространство в северной зоне страны временно закрывалось", - сообщило минобороны Молдавии.
🟥 Крупнейшую с начала года партию нелегального оружия нашли в Харькове: 98 автоматов, девять пистолетов, 13 ружей, более 400 патронов, а также монокуляр и буссоль пытался в апреле провезти в Харьков 55-летний мужчина.
Тем временем Канал сбыта оружия ликвидирован на Западной Украине
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинцы собрались из ЕС в Россию, Медведев поздравил Запад с "Сарматом". Хроника событий на 14.00 13 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
