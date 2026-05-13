Украинцы собрались из ЕС в Россию, Медведев поздравил Запад с "Сарматом". Хроника событий на 14.00 13 мая
14:00 13.05.2026 (обновлено: 14:26 13.05.2026)
 
Никита Миронов
автор издания Украина.ру
У России появился новый аргумент в геополитическом противостоянии с Западом - баллистическая ракета "Сармат", об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Десятки тысяч украинцев хотят переехать из России в ЕС, уверяют в МИД России. Всех ли стоит ли пускать. ВСУ продолжают обстреливать жилье и больницы в российских регионах
Медведев поздравил Запад с успешным испытанием "Сармата"
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ироничной манере поздравил западные страны с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
"Поздравляю всех западных "друзей" России", — написал Медведев 13 мая в МАХ.
Политик иронично добавил: "Теперь вы все стали нам ближе".
12 мая Россия провела успешный испытательный пуск ракеты "Сармат". Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину, что по боевым возможностям "Сармат" превосходит своего предшественника — советскую ракету "Воевода".
"По боевым возможностям "Сармат" превосходит своего предшественника, и в первую очередь по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску, применяемому комплексу средств противодействия, позволяющему гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны", — сообщил Каракаев в докладе.
Каракаев отметил, что первый ракетный полк "Сармат" встанет на боевое дежурство до конца года. Установки "Сармат" повысят возможности ядерных сил России.
Похоже, испытание "Сармата" стало ответом на усиление помощи Украине со стороны стран ЕС и разворачивание ВПК в странах Запада.
Десятки тысяч украинцев хотят переехать из ЕС в Россию
Десятки тысяч украинцев, оказавшихся после 2022 года в странах Европы, хотят переехать в Россию, сообщил РИА Новости директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко.
"Речь идет о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересован", — ответил он на соответствующий вопрос.
По оценке дипломата, переезд в Россию востребован среди украинцев. При этом приезжающие граждане соседней страны проходят особую процедуру проверки, подчеркнул он.
В феврале генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков рассказал РИА Новости, что украинцы, проживающие в США, интересуются программой по переселению в Россию, количество обращений по этой теме кратно возросло.
В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин внес изменения в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Теперь владение русским можно подтвердить документом об образовании, полученном за пределами страны в филиале вуза, находящегося в российском либо совместном с иностранным государством ведении, если обучение проходило на этом языке.
Также в программе теперь могут принять участие соотечественники, родившиеся и ранее проживавшие в новых регионах. Субъекты получили право оказывать участникам и членам их семей финансовую и социальную поддержку по программам переселения. Например, помочь обустроить жилье или получить профессиональное образование.
Все граждане Украины, въезжающие в Россию, должны тщательно проверяться. Об этом заявил РИА "Новости" член Совфеда Владимир Джабаров.
"Въезд украинских граждан в РФ должен тщательно проверяться, любых", — сказал сенатор.
Напомним, в последние годы российские спецслужбы задержали много выходцев из Украины, которые были "спящими" агентами украинских спецслужб.
Военная хроника
Российские средства ПВО сбили за сутки управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 572 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 572 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Суточные потери украинской армии в результате боевой работы группировок войск ВС РФ составили порядка 1 060 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 210 солдат, в зоне группировки "Запад" - до 150. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" потери ВСУ составили до 70 и до 310 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли свыше 270 солдат в зоне группировки "Восток" и более 50 военных в зоне ответственности группировки "Днепр".
Остекление здания амбулатории Токмакской районной больницы и четыре многоквартирных дома повреждены в результате атаки ВСУ при помощи БПЛА в селе Новогоровка. Информации о пострадавших нет, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В результате массированной атаки БПЛА противника на село Новогоровка Токмакского муниципального округа повреждения получили четыре многоквартирных дома. Также повреждено остекление амбулатории Токмакской центральной районной больницы. Информации о пострадавших не поступало", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.
14:00Украинцы собрались из ЕС в Россию, Медведев поздравил Запад с "Сарматом". Хроника событий на 14.00 13 мая
