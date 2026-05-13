Канал сбыта оружия ликвидирован на Западной Украине
В Ивано-Франковской области разоблачена ОПГ, наладившая канал сбыта оружия. Об этом 13 мая сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-05-13T13:46
Организованная преступная группа наладила незаконный вывоз оружия и боеприпасов из зоны СВО в западные области Украины для "последующей продажи представителям криминальных кругов", рассказали в ГБР. Операция по пресечению деятельности ОПГ проводилась совместно с СБУ.
"Организатором схемы оказался военнослужащий, ранее участвовавший в боевых действиях. После полученного ранения в 2024 году, находясь на лечении в Черновицкой области, он решил организовать канал по сбыту оружия", - рассказали в ГБР.
Военнослужащий вовлёк в криминальную схему двух бывших военнослужащих и гражданского сообщника. Участники схемы "получали оружие непосредственно от находившихся на фронте военнослужащих", установили детективы. Вывоз оружия и боеприпасов с прифронтовых территорий фигуранты осуществляли на автомобиле, маскируясь под доставку гуманитарной помощи.
По нескольким задокументированным фактам сбыта вывезенного из района боевых действий оружия и боеприпасов обозначена сумма свыше четырёх млн гривен (около $100 тыс).
После одной из сделок по продаже организатор и его три сообщника были задержаны. Их подозревают в сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
"Вывезенное фигурантами оружие изъято: 9 автоматов Калашникова, 15 тысяч патронов, противотанковые гранатометы, сотни гранат, десятки мин, термобарические боеприпасы, деньги, мобильные телефоны и черные записи", - рассказали в ГБР.
Там также отметили, что фигурантов содержат под стражей с правом внесения залога. Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к криминальной схеме.
