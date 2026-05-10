Путин о перемирии и не только. Хроника событий на утро 10 мая

Президент России Владимир Путин встретился с журналистами и ответил на их вопросы

2026-05-10T10:33

Президент России Владимир Путин вечером 9 мая встретился с представителями СМИ и ответил на их вопросы.В частности, он рассказал и о перемирии с Украиной и об опасениях прессы по поводу парада."Что касается провокаций, Вы видели, что я здесь нахожусь, министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом, я сказать ничего не могу. Сейчас вернусь на рабочее место, там мне доложат военные. По поводу парада: вы знаете, мы ведь приняли решение о том, что в этом году он не юбилейный, но тем не менее всё-таки это День Победы, мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники, и не только по соображениям безопасности, но прежде всего потому, что Вооружённые Силы должны сосредоточить своё внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции", – ответил Путин на вопрос журналистки "Интерфакса" Ланы Самсония.По его словам, решения были приняты гораздо раньше украинских провокационных заявлений."Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете. Вначале министерство обороны выступило с определённым заявлением, оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести ответные удары, массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного? Именно это предполагалось как ответные действия", – заявил президент России.Россия этим не ограничилась. За этим последовала нота МИД РФ, а это уже документ, а не просто заявление."Но и этим мы не кончили. Мы начали работу с нашими основными партнёрами и друзьями, прежде всего с нашими друзьями из Китайской Народной Республики, из Индии, с некоторыми другими странами, в том числе начали работу и с администрацией Соединённых Штатов Америки. Какую работу? Мы просто обрисовали нашим друзьям и коллегам, партнёрам, обрисовали картину, которая может сложиться. У нас ни с кем нет никакого желания усугублять, ухудшать отношения. А это могло бы произойти, имею в виду, что все центры управления и принятия решения в Киеве находятся в непосредственной близости от дипломатических учреждений целого ряда стран, там их несколько десятков. В этом и вопрос", – подчеркнул Путин.По его словам, когда российская сторона начала такой диалог с администрацией Соединённых Штатов Америки, последнюю предупредили об этом, показали возможные последствия и попросили сделать всё необходимое для обеспечения безопасности дипломатического представительства США."В результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединённых Штатов господина Трампа о дополнительных двух днях перемирия и обмене военнопленными в эти два дня. Мы сразу согласились с этим, тем более что это, на мой взгляд, оправданное предложение и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер", – отметил Путин.Он также сообщил то, о чём ранее не сообщали СМИ."Кстати говоря, мы накануне тоже, за несколько дней, 5 мая, передали украинской стороне предложение об обмене и направили на Украину список из 500 украинских военнослужащих, находящихся в России. Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть, не все 500, может быть 200, а потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену. Не хотят", – указал президент России.Поэтому, когда прозвучало предложение президента Соединённых Штатов, Россия, конечно, это сразу поддержали, указал президент России."И рассчитываем на то, что в данном случае всё-таки украинская сторона отреагирует на предложение Президента Соединённых Штатов. Никаких предложений до сих пор к нам, к сожалению, не поступало", – также сообщил Путин.Отвечая Андрею Колесникову из газеты "КоммерсантЪ" президент России пояснил, почему РФ объявила перемирие с 8 мая, а не отреагировала на предложение Владимира Зеленского о перемирии с 6 мая."Первое, что касается перемирия. В ходе последнего телефонного разговора с президентом Соединённых Штатов господином Трампом у нас возник разговор о 9 мая. Кстати говоря, он говорил об этом очень достойно, на мой взгляд. Он вспомнил наше союзничество в общей борьбе против нацизма. И я сказал ему, что планирую объявить 8 и 9 [мая]… Почему 8-е? Потому что на Западе – 8-го, а Украина к этому присоединилась, они теперь, по-моему, тоже 8-е число считают Днём Победы", – отметил Путин.Президент России отметил, что его американский коллега активно это поддержал "и буквально через день мы объявили об этом"."Но, как только мы объявили об этом, никакой реакции ни от кого не было. Спустя день-два, когда, видимо, в Киеве подумали и точно осознали, что это поддерживается и администрацией Соединённых Штатов, видимо, сочли для себя благом на это отреагировать. Но как отреагировать? Согласиться просто с нашим предложением, видимо, посчитали для себя невыгодным и поэтому придумали другое предложение – с 6-го числа", – заявил Путин.Он подчеркнул что для России День Победы очень важен."Вы знаете, для нас, для России, всё-таки 9 Мая – это не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах. Для нас это святой день. Потому что каждая семья у нас пострадала. Если посчитать, что 27 миллионов жертв, которые принёс на алтарь Победы Советский Союз, то РСФСР, то есть сегодня Российская Федерация, потеряла почти 70%. На долю РСФСР по послевоенным документам пришлось почти 70% потерь — 69% с чем-то. Посчитайте, если 27 [миллионов] – общие потери, то потери России – это будет сколько? Почти 19 миллионов человек. Конечно, для нас это событие, которое касается каждого гражданина Российской Федерации, каждой нашей семьи. И мы здесь ни в какие игрушки не играем", – указал Путин.Он назвал предложение Зеленского "играми"."Мы предложили – два дня реакции не последовало, а потом вдруг начались какие-то игры по этому поводу. Мы в эти игры не играем. Но поскольку возникло позднее предложение президента США ещё и провести обмен, который мы сами и предлагали 5-го числа – можете у [директора ФСБ Александра] Бортникова спросить, он скрывать не будет, направили же целый список, 500 человек, – то, конечно, мы это приветствовали и готовы были это сделать. И сделали, продлили ещё на два дня это перемирие в надежде провести обмен. Надеюсь, что в конце концов мы это сделаем", – отметил Путин.Также он прокомментировал возможность встречи с Зеленским."Что можно в этой связи сказать? Что мы никогда не отказывались, и я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но, если кто-то предлагает, – пожалуйста, пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договорённости о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу, чтобы поучаствовать в этом мероприятии либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка, а не сами переговоры, потому что мы знаем, что такое сами переговоры", – указал Путин.По его словам, нужно, чтобы договорённости были хорошо проработаны и согласованы."Я это хорошо лично проходил в Минске при выработке Минских соглашений. Можно часами, бесконечно разговаривать, днём и ночью – без толку. Нужно, чтобы специалисты поработали, всё сделали, чтобы было понятно обеим сторонам, что договорённости полностью согласованы. В этом случае можно встречаться где угодно, чтобы или подпись поставить, либо поприсутствовать при подписании", – отметил Путин.Отвечая на вопрос Александра Юнашева из Life, Путин отметил, что не против американского посредничества в переговорах с Украиной, но прежде всего это касается Москвы и Киева."Послушайте, это прежде всего касается России и Украины. Если кто-то нам хочет помочь и делает это, а мы видим, что сегодняшняя администрация США и Президент Соединённых Штатов искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне стремятся к урегулированию, им явно этот конфликт не нужен, у них много других приоритетных задач, то мы за это только им благодарны. Но это прежде всего дела России и Украины", – подчеркнул Путин.Журналист телеканала "Россия" Павел Зарубин попросил Путина прокомментировал распространение украинских ударов вглубь РФ при помощи Запада."Что такое Запад? Это так называемое, я так думаю, глобалистское направление западных элит. Вот оно с нами и воюет руками украинцев. Они, конечно, в этом смысле хорошо устроились, они спровоцировали этот конфликт. Я уже сказал, с чего началось. Я же ничего не придумал по поводу изначальной точки отсчёта. Как ни странно, речь шла о присоединении или нет Украины к ЕС. Да ради бога, пусть присоединялись бы, но это дошло до вооружённого конфликта. А почему? Потому что плевать все хотели на интересы России", – ответил Путин.Он указал, что стремясь использовать Украину как инструмент для достижения своих геополитических целей, эти деятели на Западе всех обманывали, публично же сейчас об этом говорят."Начали нас обманывать что касается расширения НАТО на восток ещё в начале 90-х годов. "Ни шагу на запад, – нам говорили тогда, – не сделает НАТО". Ну и что? Где? И всё это вкупе, в совокупности спровоцировало сегодняшнюю ситуацию. Так что они с нами воюют, но, повторяю, это всем уже стало понятным, руками украинцев", – отметил Путин.Он также вспомнил о том, как было сорвано соглашение с Украиной весной 2022 года."Мы совсем недавно с коллегами разговаривали тоже, вспоминали, как это всё разворачивалось. Ведь мы же договорились с украинцами в 2022 году в Стамбуле, парафировали соглашение. Потом один коллега – ну что скрывать, господин Макрон мне позвонил, сказал, что Украина не может подписывать такие документы исторические с пистолетом у виска. Это прямая речь, у нас запись разговора сохранилась. Я говорю: "Что надо сделать?" – "Надо бы отвести войска от Киева". Ну отвели. Тут же приехал ещё один представитель шоу-бизнеса, тогдашний премьер Великобритании. И что говорит? "Нельзя подписывать, это соглашение несправедливо". А кто определяет, справедливо или нет? Если председатель переговорной группы с украинской стороны парафировал эти документы, что же здесь несправедливого? Кто это определяет? Ну всё, замечательно, пообещали помощь и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идёт к завершению, но всё-таки это серьёзная вещь", – указал Путин.По его словам, на Западе ждали "сокрушительного поражения" России, крушения государственности в течение нескольких месяцев."Не получается. А потом уже залезли в эту колею и вылезти из неё никак не могут, вот в чём проблема. Хотя умные люди, безусловно, там есть. Есть и те, которые, безусловно, понимают суть происходящих событий", – указал Путин.Он отметил, что надеется, что эти политические силы постепенно будут возвращаться к власти либо будут власть брать в свои руки при поддержке подавляющего большинства европейских стран.Подробнее о переговорах о перемирии в День Победы – в статье Сергея Зуева "Почему не стоит разрушать центр Киева. Эксперты, политики и граждане о ситуации"

Егор Леев

