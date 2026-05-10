Почему не стоит разрушать центр Киева. Эксперты, политики и граждане о ситуации

В экспертном сообществе обсуждают трудное майское перемирие — долго ли продержится и что потом? Думают и над тем, кому может быть нужен и выгоден удар по центру Киева. И приходят к выводу, что больше других заинтересован в таком ударе сам Владимир Зеленский. Поэтому-то он и провоцирует Россию

Восьмого мая началось объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие, которое практически сразу же было нарушено ВСУ (впрочем, киевский режим под перемирием с 8 мая не подписывался). Перед Днём Победы ситуация выглядела тревожной.Из Белгородской области сообщали, что никакого перемирия там нет. В результате атаки ВСУ 8 мая баротравмы получили две женщины в селе Гора-Подол."Мирные жительницы пострадали при ударе дрона по частному дому. В том же округе, но в селе Казачья Лисица сегодня был ранен мужчина — при атаке FPV-дрона на трактор", - информирует ресурс Бел.ру.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударе ВСУ по Каирам Горностаевского округа, в результате погибли мирные жители, отец и его 15-летняя дочь.Были нанесены удары по Ростову-на-Дону, где повреждены не менее двух десятков домов, в том числе был атакован региональный Центр организации воздушного движения. Владимир Путин назвал эту атаку киевского режима актом "безусловно террористического характера". Он предложил Совбезу РФ обсудить этот удар.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал 8 мая в соцсетях, что силами ПВО сбиты украинские беспилотники, летевшие на российскую столицу.Политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру предположил, что в том случае, если перемирие не будет соблюдаться, Киев постарается свалить всю вину за это на Россию. На Западе эти обвинения охотно поддержат в любом случае.Однако ситуация изменилась. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о прекращении огня с 9 по 11 мая. По словам Ушакова, обсуждается обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны.По всей видимости, с представителями киевского режима тоже поработали. С полуночи 9 мая ни Россия, ни Украина не сообщали об ударах, констатирует популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Парад в Москве прошёл без каких-либо инцидентов. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, попыток срыва празднования Дня Победы не было.Зеленский ранее на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване заявил, что в Москву на Парад Победы могут прилететь украинские беспилотники. Правда, затем он сбавил тон и объявил перемирие с 6 мая (сразу же нарушенное самими ВСУ).Позднее Зеленский выпустил издевательский указ, "разрешив" проведение парада в Москве "с гуманитарной целью". Из Кремля последовал ответ: ни в чьих дозволениях не нуждаемся. Но сама эта выходка Зеленского говорит о многом. Как сказал журналистам Песков, "наверное, горе тому, кто пытается над Днём Победы подтрунивать… Это, наверное, скорее его большая беда".Покинувший страну украинский журналист и политолог Александр Лазарев предположил, что Зеленскому могли дать понять, что в случае обещанного им удара беспилотниками ВСУ по параду на Красной площади ответ будет не только общим, но коснётся его лично — проще говоря, некие гарантии перестанут действовать (если они когда-либо были даны).Поэтому у него в последние дни уже не было такой твёрдой позиции, какая была изначально. С другой стороны, если Лондон будет убеждать его, что ударить надо, то, возможно, такая попытка будет предпринята, пусть уже и не в день проведения парада. Получится или нет — вопрос. Недавно на заседании парламентской комиссии из уст военного прозвучало, что из трёх тысяч БПЛА к Москве долетает только один, напомнил политолог, добавив, что это говорит о серьёзной защите ПВО столицы РФ.Но попытку нанести удар по Москве всё же исключать не стоит. С учётом предупреждений Минобороны и МИД РФ о последствиях такой попытки, это означает, что киевлянам лучше на это время уехать за город, по крайней мере, не стоит находиться в центре Киева, считает Лазарев.Ушаков ранее, на брифинге в четверг, 7 мая, выразил надежду на то, что Москве не придётся прибегать к ответным мерам, но при этом напомнил об официальном заявлении Минобороны России в связи с угрозами Зеленского."Наш МИД циркулярной нотой в адрес всех аккредитованных в России дипломатических миссий и представительств ещё раз обратился к властям зарубежных стран и руководству международных организаций с настоятельным призывом с максимальной ответственностью отнестись к заявлениям Минобороны и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева", - приводит слова Ушакова РИА Новости.Помощник президента РФ также напомнил, что в заявлении российского Минобороны говорилось о том, что киевлянам целесообразно покинуть город на тот случай, "если, не дай бог, нам придётся отвечать на угрозы режима Зеленского".Но сам Зеленский не боится возможного удара ВС РФ по центру Киева, ведь ни его самого, ни людей из его окружения в это время там наверняка не будет, считает Лазарев.Правда, многие не понимают, зачем в таком случае угрожать разрушением именно центра Киева? Там живут обычные люди, всякие "элитные" - они обитают совсем в других местах. Да и жаль будет Крещатик, который когда-то отстраивали всей большой многонациональной страной — увы, канувшей в небытие. По нашей вине, по нашей неосторожности и излишней доверчивости...Во всяком случае, понятно, что многие простые киевляне не имеют возможности последовать советам просто взять и покинуть на время украинскую столицу (будь это 9 мая или в другие дни), далеко не у всех есть такая возможность. Впрочем, на Банковой не думали и не думают о жителях других украинских городов.Если массированный удар по Киеву всё же будет нанесён, то для Зеленского это будет просто "возможность попиариться и показать — смотрите, какой Путин агрессивный и страшный", это будет повод обратиться к Западу с предложением мобилизоваться и дать бой врагу, сказал Лазарев. По его мнению, только гипотетическое снятие гарантий (тоже, впрочем, гипотетических) личной безопасности может реально сдержать Зеленского.Что ж, вполне может быть, что это и сработало.Но перемирие закончится, что дальше? Киев будет накапливать запас дальнобойных дронов, чтобы затем нанести удары по российским предприятиям ВПК и ТЭК, в том числе за Уралом, в Сибири, заявил в своём телеграм-канале командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной "Мадьяр"). Перемирие 9-11 мая он назвал "трёхдневным милосердием".Дональд Трамп заявил журналистам, что он хотел бы увидеть значительное продление трёхдневного перемирия на Украине.Но будет ли оно продлено, пока сказать сложно.В самой России у многих вызывают вопросы заявления представителей власти относительно неизбежного сурового ответа на любые попытки помешать параду. Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 мая предостерёг, что если "возрождающиеся на Западе нацисты" через Украину сорвут День Победы, то - "пощады им не будет".На западных политиков это заявление наверняка подействовало. Но в самой России реакция, скажем так, противоречивая. Как мы видим в многочисленных комментариях к публикации о выступлении Лаврова, многие россияне задаются вопросом — так что же, в другие дни можно атаковать Россию безнаказанно?"А то что мирные гибнут в наших областях, уже простили и пощадили?", - пишет один из комментаторов. Другие указывают — защищать нужно не только Москву, не только Красную площадь. И не только 9 мая… И задаются вопросом: у нас главная цель — парад или победа в СВО?И кому именно не будет пощады — лично Зеленскому и всей его клике? Но на пятом году проведения спецоперации центры принятия решений противника уже давно должны были бы быть нейтрализованы, равно как и обезврежены чины, эти решения принимающие. А настоящие центры принятия решений вряд ли расположены в Киеве.В сущности, на эти упрёки сложно что-то возразить, на многие вопросы до сих пор нет ответов. По крайней мере, возражать и отвечать тут нужно не словами, а делами.

