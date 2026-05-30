Схватили по дороге на работу: отец восьмерых детей с официальной бронью исчез в застенках ТЦК

Очередной акт беспредела украинских военкомов: в Харькове сотрудники ТЦК задержали мужчину, имеющего законную отсрочку от мобилизации. Об этом 30 мая сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”

2026-05-30T11:44

Артём Останин — отец восьмерых несовершеннолетних детей, трое из которых находятся под его официальной опекой. Но закон для ТЦК, как обычно, не писан. Мужчину схватили 23 мая, когда он направлялся на работу. Несмотря на все документы, подтверждающие право на отсрочку, его вывезли из Харькова в Днепропетровскую область. Где он находится до сих пор. Его мать — заслуженная артистка Украины, актриса Харьковского театра музыкальной комедии Милана Останина — записала эмоциональное видеообращение с мольбой о помощи. "В нашей семье случилась беда. Прошу, помогите вернуть отца в семью", — обратилась актриса. Этот случай — далеко не единичный. ТЦК методично выгребают последних мужчин, невзирая ни на законы, ни на отсрочки, ни на семейное положение. Отец восьмерых детей, официальный опекун троих — казалось бы, железная бронь. О других незаконных задержаниях мужчин в "королевстве Зеленского" – в материале В Краматорске мужчина скончался после доставки в ТЦК Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

