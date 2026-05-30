Канада запускает производство дронов для ВСУ
Украина и Канада договорились о запуске совместного производства разведывательных беспилотников для нужд ВСУ. Соглашение подписали представители оборонных ведомств обеих стран. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины
В рамках сделки создается совместное предприятие Airlogix-Sentinel. Оно объединит украинскую defense tech-компанию Airlogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development. Вся произведенная продукция будет направляться на нужды украинской армии.
В Минобороны Украины подчеркнули, что для канадской стороны партнерство открывает "возможности расширения производственных мощностей в сфере критических технологий и доступ к эффективным решениям современной войны".
"Украина и Канада продолжат работать над совместными решениями, которые отвечают интересам безопасности обоих государств в рамках win-win партнерства и украинской стратегии обороны", — говорится в заявлении ведомства.
