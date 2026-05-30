ВС РФ нарастили удары FPV-дронами под Гуляйполем: новости СВО
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Российские войска продолжают наращивать давление на противника по всей линии фронта. На Гуляйпольском участке резко увеличилось применение FPV-дронов. Об этом 30 мая сообщает Телеграм-канал “Украина.ру“
И о других событиях к этому часу:
🟥 Глава назначенной Киевом администрации Запорожской области Федоров сообщил об ударе по промышленной инфраструктуре города. Подробности уточняются.
🟥 Утром атаковано одно из частных предприятий в Ровенской области. Местная ОВА сообщает о задымлении. Масштабы повреждений и информация о возможных последствиях уточняются.
🟥 В Приморско-Ахтарске мужчина получил ранения из-за падения обломков беспилотника. На территории перевалочной нефтебазы в Армавире возник пожар — возгорание оперативно ликвидировано, пострадавших нет.
🟥 Десятки дронов ударили по Шостке По вокзалу и железной дороге в Шостке Сумской области нанесен удар десятками беспилотников. Об этом сообщил вице-премьер Украины Кулеба. Повреждена транспортная инфраструктура, используемая для военных перевозок.
