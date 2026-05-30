ФСБ предотвратила теракт в Туапсе
© Фото : ЦОС ФСБ РФ
В Краснодарском крае пресечена попытка теракта. Двое молодых людей — 18-летний и 17-летний — планировали подорвать административное здание в Туапсе. По версии следствия, заказчиком выступила запрещенная в России террористическая организация Об этом 30 мая сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
Старший фигурант вышел на связь с представителем террористов и согласился изготовить самодельное взрывное устройство. Цена вопроса — всего 300–500 долларов. К подготовке он привлек несовершеннолетнего знакомого. Злоумышленники передали куратору подробные сведения об объекте: расположение камер, посты охраны. За свою работу успели получить аванс — 30 долларов.
По данным Следственного комитета, 18-летний участник успел собрать основные компоненты СВУ. Однако довести задуманное до конца не удалось — преступление было своевременно предотвращено.
Оба задержанных признали вину и находятся под стражей.
Украинские спецслужбы и их западные кураторы готовы толкать российских подростков на тяжкие преступления за копейки.
