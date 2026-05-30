В ДНР в этом году намерены сдать рекордный миллион квадратных метров жилья. Главное к этому часу - 30.05.2026 Украина.ру
В ДНР в этом году намерены сдать рекордный миллион квадратных метров жилья. Главное к этому часу
В ДНР в этом году намерены сдать рекордный 1 000 000 м² жилья, заявил председатель правительства ДНР Андрей Чертков. Об этом и других новостях к этому часу 30 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
В ДНР в этом году намерены сдать рекордный миллион квадратных метров жилья. Главное к этому часу

12:29 30.05.2026
 
© РИА Новости . Александр Сухов / Перейти в фотобанкНовые жилые дома в Мариуполе
Новые жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости . Александр Сухов
В ДНР в этом году намерены сдать рекордный 1 000 000 м² жилья, заявил председатель правительства ДНР Андрей Чертков. Об этом и других новостях к этому часу 30 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Как сообщил Чертков, это на 30% больше, чем в прошлом году. Для сравнения, в прошлом году в ДНР ввели в эксплуатацию более 770 000 кв. м.
И о других событиях к этому часу:
🟦 Казахстан заявил о готовности принять иранский обогащенный уран, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси;
🟦 Автомобили Mercedes-Benz могут фактически попасть под запрет в США из-за нового законопроекта, направленного против автопроизводителей, связанных с Китаем, сообщает CNBC со ссылкой на источники в отрасли;
🟦 Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заявил главе Пентагона Питу Хегсету, что не все верят в приверженность США своим обязательствам;
🟥 Военные Кубы и США провели переговоры на базе в Гуантанамо. Темой обсуждения стала "операционная безопасность";
🟦 Пять субъектов России, включая Крым и новые регионы, объявили 1 июня выходным днем в связи с празднованием в воскресенье православного праздника Троицы.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
