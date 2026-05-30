В ДНР в этом году намерены сдать рекордный миллион квадратных метров жилья. Главное к этому часу
В ДНР в этом году намерены сдать рекордный 1 000 000 м² жилья, заявил председатель правительства ДНР Андрей Чертков. Об этом и других новостях к этому часу 30 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-05-30T12:29
Как сообщил Чертков, это на 30% больше, чем в прошлом году. Для сравнения, в прошлом году в ДНР ввели в эксплуатацию более 770 000 кв. м.И о других событиях к этому часу:🟦 Казахстан заявил о готовности принять иранский обогащенный уран, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси;🟦 Автомобили Mercedes-Benz могут фактически попасть под запрет в США из-за нового законопроекта, направленного против автопроизводителей, связанных с Китаем, сообщает CNBC со ссылкой на источники в отрасли;🟦 Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заявил главе Пентагона Питу Хегсету, что не все верят в приверженность США своим обязательствам;🟥 Военные Кубы и США провели переговоры на базе в Гуантанамо. Темой обсуждения стала "операционная безопасность";🟦 Пять субъектов России, включая Крым и новые регионы, объявили 1 июня выходным днем в связи с празднованием в воскресенье православного праздника Троицы.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
