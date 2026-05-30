Сибига признал, что Европа не хочет возвращать миллионы беженцев
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с неожиданной жалобой: европейские государства не желают возвращать миллионы украинских беженцев домой. Слова министра 30 мая передает Телеграм-канал "Украина.ру"
Сибига признал, что Европа не хочет возвращать миллионы беженцев
12:20 30.05.2026 (обновлено: 13:15 30.05.2026)
По сути, глава МИД признал, что ЕС попросту "высосал" трудоспособное население страны, превратив его в дешевую рабочую силу для собственной экономики.
Выступая на заседании Верховной Рады, Сибига ответил на вопрос депутата Сергея Вельможного: что правительство делает для возвращения беженцев?
"По данным ООН, за рубежом до сих пор находятся более 6 миллионов украинцев, а опрос показывает, что доля тех, кто планирует вернуться, упала ниже 40%", — констатировал парламентарий.
В ответ министр пообещал запустить "программу стимулирования возвращения" — с частичной компенсацией затрат на обратную дорогу и аренду жилья.
Однако депутат Вельможный тут же добавил, что без уехавших невозможно "восстановление страны". Вот только тут всё и так понятно: на родине беженцев ждут отнюдь не объятия и компенсации, а людоловы из ТЦК. Все эти "программы возвращения" — не более чем замануха, чтобы загнать мужчин обратно под мобилизацию.
